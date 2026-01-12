「TVB最美主播」林婷婷封盤 低胸性感婚照流出 騷巨型婚戒放閃 老公背景曝光

TVB最美新聞女主播林婷婷憑甜美外表及出色口才被譽為「新一代新聞女神」，顏值和人氣不輸藝人。去年情人節她曾因一句話疑洩露與男友李天耀好事將近的消息，如今終於在昨日（11日）正式宣布封盤成人妻！網民於社交平台瘋傳二人婚禮照片，林婷婷身穿低胸婚紗甜蜜牽手老公李天耀，幸福洋溢的笑容令人羨慕不已。