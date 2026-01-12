「TVB最美主播」林婷婷封盤 低胸性感婚照流出 騷巨型婚戒放閃 老公背景曝光
TVB最美新聞女主播林婷婷憑甜美外表及出色口才被譽為「新一代新聞女神」，顏值和人氣不輸藝人。去年情人節她曾因一句話疑洩露與男友李天耀好事將近的消息，如今終於在昨日（11日）正式宣布封盤成人妻！網民於社交平台瘋傳二人婚禮照片，林婷婷身穿低胸婚紗甜蜜牽手老公李天耀，幸福洋溢的笑容令人羨慕不已。
林婷婷去年情人節一句話洩露好事將近
林婷婷去年情人節曾在社交平台發文：「同另一半都在努力工作同慳錢，所以估唔到今年有花收。多謝你。」這句話當時已令網民猜測她與同為TVB主播的男友李天耀好事將近。經過接近一年的等待，林婷婷終於在昨日傳出結婚喜訊，正式宣布與李天耀拉埋天窗，成為人人羨慕的新婚夫婦。
婚禮疑在上水雙魚河會所舉行寒風中現身
有網民在社交平台發文：「Congratulations to Jacky Lin and Timothy on your big wedding day!」二人的婚禮疑似在上水雙魚河會所舉行。儘管當日天氣寒冷，但林婷婷依然美艷動人，她身穿低胸婚紗現身，幸好有加上毛毛披肩保暖。林婷婷甜蜜地牽著老公李天耀的手，二人臉上都掛著幸福洋溢的笑容，畫面溫馨感人，認真可喜可賀。
林婷婷李天耀同為TVB主播郎才女貌
林婷婷與李天耀同樣是TVB新聞主播，二人可謂郎才女貌，非常合襯。林婷婷憑著甜美外表和專業表現在新聞界建立了良好聲譽，被網民封為「TVB最美主播」。而李天耀同樣在新聞工作上表現出色，二人在工作上互相支持，感情亦非常穩定。如今終於修成正果，相信會成為新聞界的模範夫婦。
金盈等圈中好友出席見證幸福時刻
從婚禮照片可見，不少圈中好友都有出席見證這個幸福時刻，包括金盈等人。林婷婷在社交平台亦分享了多張婚禮照片，展示她與李天耀的甜蜜合照。照片中的林婷婷容光煥發，身材姣好，而李天耀亦顯得非常紳士。二人的婚禮雖然低調，但充滿溫馨和幸福的氣氛，令人感受到他們對彼此的深情。
網民祝福聲不絕讚林婷婷靚到呢
婚禮照片曝光後，網民紛紛留言祝福這對新人。不少人讚嘆林婷婷「靚到呢」、「個樣真係好甜」、「身材都好好」等，對她的美貌和氣質讚不絕口。亦有網民表示：「終於等到佢哋結婚啦！」、「好sweet呀！」、「祝福佢哋白頭到老！」等祝福說話。林婷婷與李天耀的婚訊確實為不少粉絲帶來驚喜和祝福。
圖片來源：IG@carinaleung_、(facebook@新聞人事全面睇、facebook@新聞人事全面睇、[email protected]、IG@jacky_lintingting、無綫新聞截圖、Threads@jacky_lintingting、IG@ jacky_lintingting資料或影片來源：原文刊於新假期