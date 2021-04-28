AA

《入住請敲門》女神林婷加入古天樂旗下處女拍戲 大讚古仔好親民

東方新地 - 娛聞

曾主持過多輯ViuTV探靈節目《入住請敲門》的文青女神林婷，原來靜俏俏地在前年已加入了古天樂旗下，由模特兒及主持轉型做演員，日前她首次參演由古仔、林家棟主演的新戲《惡行之外》，同古仔扮演一對父女，她笑指以前一直以為古仔「惡惡哋」，在接觸過後才發現古仔原來好親民！

文：東方新地｜圖：林婷IG圖片、天下一電影FB圖片及ViuTV節目截圖

《入住請敲門》女神林婷 做過「邦民女」

現年28歲的林婷（Angel）自2015年入行做模特兒，曾經同黎紀君（Christy）及吳詠琳（Miko）一齊做過「第四代邦民女」，2017年起一連三年主持了三輯ViuTV探靈節目《入住請敲門》，而開始為觀眾所認識，人氣急升的她更被網友封為「文青女神」。

林婷
初入行的林婷（左）曾與黎紀君（中）及吳詠琳一齊做過「第四代邦民女」。
拍第一季《入住請敲門》時林婷曾被網友鬧爆太細膽唔專業，但她拍到第二季已大有進步，獲網友大讚表現淡定冷靜，把聲又好聽。
拍第一季《入住請敲門》時林婷曾被網友鬧爆太細膽唔專業，但她拍到第二季已大有進步，獲網友大讚表現淡定冷靜，把聲又好聽。

去年因為疫情關係，林婷未有再主持《入住請敲門》，而改為同Edan（呂爵安）、Dixon（黃奕晨）及Emily（劉思美）主持ViuTV的Staycation節目《今晚瞓酒店》。

林婷表示拍第二季時因為監製畀咗好多意見佢，自己又睇多咗靈探嘅節目，所以拍得都好開心。
林婷表示拍第二季《入住請敲門》時因為監製畀咗好多意見佢，自己又睇多咗靈探嘅節目，所以拍得都好開心。
林婷
去年林婷（右二）和Edan、Dixon、Emily拍《今晚瞓酒店》反應不俗，她直言希望可以原班人馬再拍第二季。（Edan IG圖片）

曾參演ViuTV劇

2019年林婷首拍電視劇，參演了ViuTV劇集《理想國》其中一個單元故事「沒有悲傷的世界」，她直言在完成兒時夢想之餘，更因此發現自己原來好鍾意演戲，所以決定加入古天樂旗下的天下一將士（One Cool Jam Cast）經紀公司，正式由模特兒及主持轉型做演員。

林婷
林婷第一次演出電視劇，是透過試鏡被選中演出ViuTV劇集《理想國》單元故事「沒有悲傷的世界」，飾演陳健朗老婆Angel。

決心做演員的林婷，早前就跟Locker（林家熙）、Sabrina（張蔓莎）、Angela（袁澧林）一齊跟張繼聰上堂學做戲，她笑言：「張繼聰老師對我哋好有耐性，好願意分享自己嘅經驗畀我哋，而且佢轉數非常快，成日鼓勵我哋試多啲，又畀咗好多唔同嘅Idea嚟教我哋點樣可以更加有創意咁去諗嘢，我哋喺佢身上真係學到好多嘢！」

林婷
新片《惡行之外》日前舉行開鏡拜神儀式，有份參演的林婷（中）和拍檔楊偲泳、林家熙（Locker）一齊合照。
林婷
《惡行之外》仲有兩大影帝古天樂、林家棟和執導電影的新晉導演郭文奇。

今次新片《惡行之外》是林婷的電影處女作，除了林婷和鄧月平、林家熙（Locker）、楊偲泳、陳紫萱等新力軍演員外，電影主角還有兩大影帝古天樂、林家棟，以及實力派演員張繼聰、王敏奕、車婉婉、孫佳君，還有林嘉欣將會在片中客串演出。

林婷
《惡行之外》中林婷將扮演古天樂的女兒。
林婷
林婷早前曾跟張繼聰學做戲，張繼聰今次亦有份在新片中飾演古仔的警隊拍檔。

林婷將於新片與古仔飾演父女，林婷飾演的角色患有小兒麻痹症，在片中遭遇不幸後，再由古仔為女報仇。面對「父親」古天樂，林婷笑言：「古生比我想像中善良得多，可能我以往畀古生Cool爆嘅外形影響，一直都以為佢惡惡哋，接觸之後先發現原來佢好親民！」

林婷
林婷在首日參演就要同古仔拍對手戲，最終獲讚表現淡定，令演出順利完成。
林婷
《試當真》Locker（左四）在片中飾演林家棟和車婉婉的兒子，他指開戲前已與林婷、楊偲泳一齊為角色同劇本做定功課。

現年28歲的林婷五官標緻甜美，身材亦勻稱，入行以來拍過不少廣告，直到近年才銳意轉型做演員。

林婷
林婷五官標緻甜美，身材亦勻稱。
林婷
林婷早前曾同袁澧林一齊上ViuTV節目《是滴是友》做嘉賓，獲封可愛女神。

林婷透露近日更會到內地拍攝一套劇集，飾演一名廉政公署調查員！

林婷
早前林婷仲為黃凱逸（Zelos）新歌〈沒什麼〉拍過MV。
林婷
林婷社交網大都是文青相，但亦有少量運動照。

最後重溫一下林婷拍《入住請敲門2》時嘅片段：

仲有佢早前上《是滴是友》做嘉賓：

估唔到文青女神都會摸酒杯底！

讀者留言

熱門文章

 