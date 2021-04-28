《入住請敲門》女神林婷加入古天樂旗下處女拍戲 大讚古仔好親民
文：東方新地｜圖：林婷IG圖片、天下一電影FB圖片及ViuTV節目截圖
《入住請敲門》女神林婷 做過「邦民女」
現年28歲的林婷（Angel）自2015年入行做模特兒，曾經同黎紀君（Christy）及吳詠琳（Miko）一齊做過「第四代邦民女」，2017年起一連三年主持了三輯ViuTV探靈節目《入住請敲門》，而開始為觀眾所認識，人氣急升的她更被網友封為「文青女神」。
去年因為疫情關係，林婷未有再主持《入住請敲門》，而改為同Edan（呂爵安）、Dixon（黃奕晨）及Emily（劉思美）主持ViuTV的Staycation節目《今晚瞓酒店》。
曾參演ViuTV劇
2019年林婷首拍電視劇，參演了ViuTV劇集《理想國》其中一個單元故事「沒有悲傷的世界」，她直言在完成兒時夢想之餘，更因此發現自己原來好鍾意演戲，所以決定加入古天樂旗下的天下一將士（One Cool Jam Cast）經紀公司，正式由模特兒及主持轉型做演員。
決心做演員的林婷，早前就跟Locker（林家熙）、Sabrina（張蔓莎）、Angela（袁澧林）一齊跟張繼聰上堂學做戲，她笑言：「張繼聰老師對我哋好有耐性，好願意分享自己嘅經驗畀我哋，而且佢轉數非常快，成日鼓勵我哋試多啲，又畀咗好多唔同嘅Idea嚟教我哋點樣可以更加有創意咁去諗嘢，我哋喺佢身上真係學到好多嘢！」
今次新片《惡行之外》是林婷的電影處女作，除了林婷和鄧月平、林家熙（Locker）、楊偲泳、陳紫萱等新力軍演員外，電影主角還有兩大影帝古天樂、林家棟，以及實力派演員張繼聰、王敏奕、車婉婉、孫佳君，還有林嘉欣將會在片中客串演出。
林婷將於新片與古仔飾演父女，林婷飾演的角色患有小兒麻痹症，在片中遭遇不幸後，再由古仔為女報仇。面對「父親」古天樂，林婷笑言：「古生比我想像中善良得多，可能我以往畀古生Cool爆嘅外形影響，一直都以為佢惡惡哋，接觸之後先發現原來佢好親民！」
現年28歲的林婷五官標緻甜美，身材亦勻稱，入行以來拍過不少廣告，直到近年才銳意轉型做演員。
林婷透露近日更會到內地拍攝一套劇集，飾演一名廉政公署調查員！
最後重溫一下林婷拍《入住請敲門2》時嘅片段：
仲有佢早前上《是滴是友》做嘉賓：
估唔到文青女神都會摸酒杯底！