《入住請敲門》女神林婷加入古天樂旗下處女拍戲 大讚古仔好親民

曾主持過多輯ViuTV探靈節目《入住請敲門》的文青女神林婷，原來靜俏俏地在前年已加入了古天樂旗下，由模特兒及主持轉型做演員，日前她首次參演由古仔、林家棟主演的新戲《惡行之外》，同古仔扮演一對父女，她笑指以前一直以為古仔「惡惡哋」，在接觸過後才發現古仔原來好親民！

文：東方新地｜圖：林婷IG圖片、天下一電影FB圖片及ViuTV節目截圖