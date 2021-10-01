林子博拍片挑機回應網友抨擊 向移民公司搲撈自詡「移英明燈」
文：東方新地 圖：子博在英國Youtube頻道
林子博今年8月尾公告帶一對子女移民英國，有說是為圓亡妻遺願，不過抵達之後似乎移居生活不如預期，林子博因為未搵到屋，住酒店已一個月，由於到達英國後才著手搵屋租及搵學校，但發現原來並非自己想像般容易，結果惹來網友狠批。
拍片回應：認衰唔容易 要鬧入嚟鬧
對於網友的批評，移居到英國曼城的林子博在自己的YouTube上載近11分鐘的影片，自辯為何出發前唔租屋，他表示「報喜不報憂」好易做，自己願意分享撞板心得，是希望可以作錯誤示範，讓大家當作「明燈」，又不忿表示網友「要鬧入嚟我YouTube Channel鬧」，反駁之餘不忘呼籲訂閱，結果兩條影片推出後，頻道已有超過六千訂閱）。
搲撈自嘲可以拍節目、做移民公司KOL
對於網民質疑他拍片呻辛苦，可能是為了與移民公司合作，子博在影片中坦然歡迎移民公司接洽，自言「價格相宜」，又說如果有香港電視台如果想他拍攝英國生活點滴也無任歡迎。
自爆新動向 學校仍然未搵到
對於一對子女未搵到學校，林子博回應「學習是個漫長過程」，遲一年半年才入學無問題，不在出發前搵屋搵學校，佢話唔想遙距選居所，學校也想在地慢慢選個好的才落實。
十月有新搞作 出發前已做好鋪排
最後林子博表示十月將有新工作，下條YouTube片即將分享新工的詳情，他自信表示這個工作正正是出發移英前透過視像見工而獲聘，以此反駁自己並不是完全無做準備。
網友回應表示支持：
你今集呢一句最好 ”報喜不報憂” 👍🏻 讚
而家好多呢類節目嘅主持人成日犯呢啲毛病~
真心希望你同小朋友活得精彩，活得開心~
你對小朋友嘅教育嘅方針同睇法，我認同👍🏻
有你呢位爸爸，相信你兩位小朋友將會活得好自在，將會有自己嘅一片天地~
繼續努力
好贊同你說學習是很長的路、遲一兩個term 開學不會死、最緊要找到一間適合子女的學校、又近屋企、這些都要花點時間在當地視察才可成事。希望子博儘快安頓一切、拍多些youtube 同大家分享在英國的工作、生活、所見所聞、祝合家安康
加油呀子博💪💪💪 一個人離開去新地方過新生活已經唔易， 何況你還帶住兩個小朋友。 支持你一家人呀！
當然聽到負評會唔開心。 希望你早日收拾心情， 努力在英國展開新生活。 祝你和你仔女一切順利。