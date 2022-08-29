51歲林子博舉家移民英國愈住愈富貴 公寓搬獨立屋花園大過香港樓
林子博親述消失4個月原因
林子博今次可謂「守得雲開見月明」！林子博消失四個月，除了是因為「懶」以及小朋友放暑假周圍去之外，原來是忙著要搬屋。他在片中表示，由於在香港一向都住在高樓大廈之中，所以在對上一間屋完約時決定把心一橫，在英國租住獨立屋！
林子博愈住愈富貴！室內裝潢曝光：廚房放三個雪櫃大到可以打筋斗
對上一次，林子博居住在一間月租約到$12,000左右的公寓單位，剛搬入時更曾拍片叫苦連天，大呻屋企勁多甩漏。今次第三度搬屋，終於「否極泰來」，無論面積和環境都係一等一！
今次林子博住進的獨立屋有兩層連花園，總共有5間房，一家三口一人一間，仲可以安排工作房以及雜物房，而且空間闊落。除了客廳手田中心放了巨型電視、鋼琴等樂器區域之外，連廚房都大到可以打筋斗，放足三個大雪櫃！
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林太驚喜「亮相」，網民見到眼濕濕
去到樓上，分別有四間房，分別係自己及仔女各有一間，以及林子博的工作房。雖然房間的布置上比較簡潔，但勝在電器夠多，除了林子博房中又有一部大電視之外，阿仔間房放足三個屏幕，十足十電競高手咁款！另一方面，林子博工作房中還有催淚彩蛋，擺放了亡妻「林太」的相片，片段中子博更向觀眾介紹：「呢個就係林太喇！同大家Say Hi啦林太！」
花園大可以放多間屋！
重頭戲嚟喇，到底林子博在英國住嗰間屋個花園有幾大？真係大到可以開大型派對！從地下飯廳步出，就是一個超大型花園，綠草如茵，一望無際，而且仲可「起多間屋」專放雜物，單計這一片浩瀚綠開，喺香港真係幾有錢都住唔到！（因為香港都冇咁大塊平地係未起樓…）
睇返子博對上一間屋有幾甩甩漏漏：
影片中可見子博新屋有兩間睡房，大廳及飯廳非常闊落，有齊傢俬電器，還包車位。
新屋多甩漏
不過，林子博搬入後發現新屋甩漏處處、設計不夠人性化，大呻單是廁所門門鎖一拔即鬆、淋浴間的牆壁沒有做防霉、露台地磚有鬆脫問題及洗手盤分開兩個冷熱水水龍頭，不能一拼使用暖水等等。其實業主在今年年中才收樓，有一早講明單位的用料較差，所以租金較平，影片中子博表示希望發展商會盡快幫手執漏。
質素可能衰過唔少香港樓！