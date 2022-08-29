51歲林子博舉家移民英國愈住愈富貴 公寓搬獨立屋花園大過香港樓

現時51歲，前無綫娛樂台前主播林子博去年一家三口移民英國，還記得抵步初期林子博諸事不順，例如子女找到到學校、居住方面又甩甩漏漏、早排更確診新冠肺炎！不過近幾個月林子博全無聲氣，正當網民正擔心林子博的情況時，他終於在日前蒲頭再排片分享新屋，仲愈住愈富貴添！