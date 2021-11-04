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林子博英國新居曝光 月租$12000全屋多處甩漏

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撰文：娛聞

無綫娛樂台前主播林子博早前舉家移民英國，高調拍片表示未搵到屋，子女未報到學校，遭網民狠批對子女照顧不力。近日子博終於以港幣約$12,000成功租下一個公寓單位，但住落竟然發現新屋有多處甩漏！

文：東方新地 ｜圖：[email protected]子博在英國截圖、[email protected]林子博-我們這一家

林子博英國新居曝光 月租000全屋多處甩漏
無綫娛樂台前主播林子博今年8月實踐亡妻董燕君遺願舉家移民英國。（圖片來源：[email protected]子博在英國截圖）

子女終於有學返

無綫娛樂台前主播林子博太太Shirley去年10月因癌症離世，為達成太太遺願「好好栽培一對子女」，子博今年8月與16歲長女及12歲細仔一家三口移居英國，但到當地成個月還未找到住處，亦未成功安排子女返學，遭網民狠批對子女照顧不力。日前子博終於在Youtube拍片分享好消息，表示成功以$1100鎊（約$12000港幣）租下一個公寓單位，解決了之前住酒店無法煮食的問題，更透露一對子女已經找到學校讀書。

林子博英國新居曝光 月租000全屋多處甩漏
林子博與16歲長女及12歲細仔一家三口移居英國。（圖片來源：[email protected]林子博-我們這一家）
林子博英國新居曝光 月租000全屋多處甩漏
子博透露一對子女已經找到學校讀書。（圖片來源：[email protected]子博在英國截圖）
（圖片來源：）
林子博在Youtube拍片分享好消息，成功以$1100鎊（約$12000港幣）在英國租下一個公寓單位。（圖片來源：[email protected]子博在英國截圖）
林子博英國新居曝光 月租000全屋多處甩漏
新居望出去街景。（圖片來源：[email protected]子博在英國截圖）

新屋內部曝光

影片中可見子博新屋有兩間睡房，大廳及飯廳非常闊落，有齊傢俬電器，還包車位。

林子博英國新居曝光 月租000全屋多處甩漏
新屋大廳及飯廳非常闊落。（圖片來源：[email protected]子博在英國截圖）
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廚房屬開放式，有齊全新焗爐、電陶爐及洗碗碟機。（圖片來源：[email protected]子博在英國截圖）
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廁所好闊落。（圖片來源：[email protected]子博在英國截圖）
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其中一間房設有單人床。（圖片來源：[email protected]子博在英國截圖）
林子博英國新居曝光 月租000全屋多處甩漏
另一間房有兩張雙人床。（圖片來源：[email protected]子博在英國截圖）

新屋多甩漏

不過，林子博搬入後發現新屋甩漏處處、設計不夠人性化，大呻單是廁所門門鎖一拔即鬆、淋浴間的牆壁沒有做防霉、露台地磚有鬆脫問題及洗手盤分開兩個冷熱水水龍頭，不能一拼使用暖水等等。其實業主在今年年中才收樓，有一早講明單位的用料較差，所以租金較平，影片中子博表示希望發展商會盡快幫手執漏。

林子博英國新居曝光 月租000全屋多處甩漏
林子博大呻新屋多甩漏，例如廁所門門鎖一拔即鬆。（圖片來源：[email protected]子博在英國截圖）
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淋浴間的牆壁沒有做防霉。（圖片來源：[email protected]子博在英國截圖）
林子博英國新居曝光 月租000全屋多處甩漏
露台地磚有鬆脫問題。（圖片來源：[email protected]子博在英國截圖）
林子博英國新居曝光 月租000全屋多處甩漏
洗手盤分開兩個冷熱水水龍頭，不能一拼使用暖水等等。（圖片來源：[email protected]子博在英國截圖）

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