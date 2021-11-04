林子博英國新居曝光 月租$12000全屋多處甩漏

無綫娛樂台前主播林子博早前舉家移民英國，高調拍片表示未搵到屋，子女未報到學校，遭網民狠批對子女照顧不力。近日子博終於以港幣約$12,000成功租下一個公寓單位，但住落竟然發現新屋有多處甩漏！

文：東方新地 ｜圖：[email protected]子博在英國截圖、[email protected]林子博-我們這一家