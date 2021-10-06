林子博公布英國返新工稱半年前已落實 遭網民質疑「根本係一個劇本」

林子博低調移居英國一個月，高調在YouTube開設頻道拍片呻「唔係想像中咁易」，透露未搵到屋，子女未報到學校， 遭網民狠批﹗被鬧足幾日，林子博再拍片回應網民抨擊，同時不忘叫大家訂閱其網上頻道﹗數日後，林子博上載第三條片公布有工返，並指新工早在半年前已傾好，反駁被批無準備而衝動移民﹗不過負評仍未能平息，質疑有人「自編自導自演」呢場大龍鳳﹗

文：東方新地｜圖：林子博facebook、「子博在英國」YouTube頻道截圖