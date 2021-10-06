林子博公布英國返新工稱半年前已落實 遭網民質疑「根本係一個劇本」
林子博低調移居英國一個月，高調在YouTube開設頻道拍片呻「唔係想像中咁易」，透露未搵到屋，子女未報到學校， 遭網民狠批﹗被鬧足幾日，林子博再拍片回應網民抨擊，同時不忘叫大家訂閱其網上頻道﹗數日後，林子博上載第三條片公布有工返，並指新工早在半年前已傾好，反駁被批無準備而衝動移民﹗不過負評仍未能平息，質疑有人「自編自導自演」呢場大龍鳳﹗
文：東方新地｜圖：林子博facebook、「子博在英國」YouTube頻道截圖
文：東方新地｜圖：林子博facebook、「子博在英國」YouTube頻道截圖
林子博稱冇諗過拍片做YouTuber
林子博帶住一對分別12及16歲子女移居英國，拍片大呻抵英一個月還住在酒店，獲網民叫他加油，同時有大量網民狠批他準備不足﹗由於群情洶湧，林子博再拍片回應抨擊「要鬧入嚟我YouTube Channel鬧」，甚有挑機成份﹗林子博回應網民質疑他其實與移民公司有合作，林子博否認並趁機𢱑撈指可拍節目、任移民公司KOL，笑指自己價格相宜，更指自己是反面教材，以自身經歷為大家做「明燈」﹗事隔兩日，林子博上載第三條片，公布在英國已經有新工作，並將首日返工片段大公開﹗
林子博在地產公司任職marketing
林子博指新工其實早在半年前已傾好，新工作是在一家地產公司任職Marketing，片中他為該地產公司主持直播，代觀眾向專家問問題，而片中兩位專家正是地產公司老闆，林子博話：「我唔係過到嚟先搵工，喺香港一路同呢間公司視像傾緊，半年前大家傾緊係咪有機會可以合作﹗本來冇諗過咁快開工，但喺度又悶悶哋有咩做，又未搵到屋，不如開咗工先啦，仲早過啲仔女返學﹗」
林子博經喬寶寶搭路識新工老闆
林子博新工範疇包括為地產公司做宣傳及教拍片，而開工首日負責主持直播，代觀眾問有關升學、置業、租屋等移居英國所面對的問題﹗期間林子博訪問兩位老闆，其中一位老闆指大家是合作關係，又指好喜歡林子博懂創作的頭腦，林子博則指其實是透過喬寶寶而認識現時的老闆，林表示：「之前喺香港睇到佢哋啲片，就搵喬寶寶幫手搭路，喺視像傾吓就叫我過嚟合作，嗰時Visa都未出已經有份工，個心都定好多﹗」