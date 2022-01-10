Omicron｜林子博在英國染疫需家居隔離 疑子女學校中招傳播
近日新Omicron變種病毒殺入香港，為防爆發第五波疫情，政府日前宣布新一輪限聚令，禁堂食及大型活動至1月20日。另一邊廂，去年移居去英國嘅林子博近日公開表示不幸確診，現需留在家中隔離。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]子博在英國截圖、[email protected]林子博-我們這一家
林子博疑染Omicron
林子博在個人YouTube頻道「子博在英國」上以短片形式表示剛剛發現自己不幸確診，不過就唔知係Omicron還是covid-19。影片中，子溥分享了自己的感染病情：「呢幾日我係Keep住發燒，連續三日都燒到39度；Keep住發冷啦，意思係我食咗藥，我可以頂到6個鐘頭，6個鐘之後就會發冷，開晒暖爐都唔掂；咁我都仲有味覺嘅，希望中嘅係輕少少嘅Omicron啦！」
英國嘅隔離措施
子博表示，英國的防疫措施與香港有很大分別，例如在香港染疫就必需要到特定地方隔離，而在英國則先上報政府，繼而進行自我隔離：「如果喺香港就慘喇，喺呢度就變相我都可以喺屋企睇住我對仔女，但某程度上我都擔心佢哋會中招。」子博又稱慶幸家中有一間「套房」，可以與子女都完全分開使用洗手間以降低同屋感染的風險。
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疑在囝女學校被傳染
提到感染的途徑，子博話百思不得其解，他反思在過去十日，唯一一次「聚會」已經是1月1日到伯明翰與朋友聚餐，惟朋友都沒有中招，從而令他懷疑是駕車去接兒子放學時受感染：「群體聚集係得學校啫，佢哋一上車，我冇戴口罩，我覺得好大機會。」另一方面，兒子亦曾透露自己班上28個人，僅他自己會戴口罩，加上午飯時大家都會脫口罩兼聚集，危機重重，促使子博決定一家三口打疫苗，可惜在疫苗生效之前，子博就不幸染疫了。
睇返子博點講：
https://www.youtube.com/watch?v=Ws2tdOt2u08