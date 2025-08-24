葉蒨文驚爆食飯嚴禁1件事｜77歲林子祥晒超迷你手機 親揭反潮流生活真相！
樂壇巨星夫妻林子祥（阿Lam）與葉蒨文（Sally）近日現身節目《今晚有歌廳》，驚爆二人竟過著與潮流脫節的簡約生活，Sally更自揭與親友食飯時有「唔准睇電話」的嚴格規定！阿Lam更即場展示他所用的超迷你手機，尺寸竟比手掌還小，場面震撼，究竟這對模範夫妻為何堅持這種反潮流的生活方式？
林子祥節目晒超迷你手機 尺寸細過手掌驚呆全場
在節目中，林子祥與葉蒨文大方分享他們獨特的生活哲學。當談及科技產品時，阿Lam突然從身上拿出一部極為小巧的舊式手機，尺寸甚至比一隻手掌還要細小，令在場所有嘉賓及主持大為驚訝。阿Lam隨即幽默自嘲，表示要看清楚螢幕內容需要戴上「好勁嘅老花眼鏡」。他解釋自己堅持使用這款手機的原因非常簡單：「因為我電話淨係打出打入。」他更藉此機會語重心長地勸勉年輕一代，不要過度依賴手機，強調人與人之間面對面的溝通才是最真實的交流，直言：「你哋年青嗰啲呢，都要對住一個人傾吓偈先好。」
葉蒨文自揭飯局辣規：「食飯唔准睇電話！」
另一邊廂，太太葉蒨文亦身體力行支持簡約生活，她坦言自己幾乎不接觸社交媒體，更不會花時間在用餐前為食物「打卡」。Sally笑著分享她的「幕後理論」，直率地說：「邊有咁得閒？我見到嘢食就即刻食咗佢，仲要影張（相）先食。」為了維繫與家人朋友之間最直接的溝通，她更為飯局立下嚴格規矩，就是規定所有人在用餐期間「唔准睇電話」，希望大家能專注於當下的相處時光，享受真正的情感交流，而非各自沉迷在虛擬世界中，可見她對傳統溝通方式的珍視。
林子祥葉蒨文親解演唱會唔用提詞機之謎
除了生活習慣，這對夫妻在工作上同樣默契十足，堅持「反潮流」。阿Lam與Sally在節目中驚爆，他們舉辦演唱會時從不依賴提詞機，這個習慣令不少後輩歌手感到驚訝。阿Lam解釋，過份依賴提詞機反而會令他分心，更容易唱錯歌詞，強調：「一定要記（歌詞），反而一睇就唱錯。」Sally則從情感表達的角度補充，認為不看提詞機才能將歌曲完全內化，她感性地表示：「你冇歌詞（睇）嗰陣（啲歌詞）就會入咗內心，咁就可以將心裏面嘅感受唱出嚟、送出嚟。」這種對表演的極致追求，足證二人不愧為圈中的模範夫妻。
