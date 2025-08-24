葉蒨文驚爆食飯嚴禁1件事｜77歲林子祥晒超迷你手機 親揭反潮流生活真相！

樂壇巨星夫妻林子祥（阿Lam）與葉蒨文（Sally）近日現身節目《今晚有歌廳》，驚爆二人竟過著與潮流脫節的簡約生活，Sally更自揭與親友食飯時有「唔准睇電話」的嚴格規定！阿Lam更即場展示他所用的超迷你手機，尺寸竟比手掌還小，場面震撼，究竟這對模範夫妻為何堅持這種反潮流的生活方式？