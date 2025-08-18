林子祥葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE演唱會》演唱會一連五場門票售罄 一個原因自爆冇加場空間

77歲林子祥和63歲葉蒨文尊稱他倆為港樂中的瑰寳絕不為過，這兩位香港樂壇瑰寳加起來為140歲，他倆透過無數經典金曲的歷練，共同於時代和樂壇變遷中，在亞洲地區將港樂發揚光大，令港樂在華語音樂中有著非常重要的位置絕對功不可沒。早前公佈阿Lam和Sally將於10月9日至13日，假紅磡香港體育館舉行一連五場「《白頭到老WE ARE ONE演唱會》– 香港站」的消息一出，即時引起樂迷熱烈討論其搶票攻略，因大家預計今次演唱會後，不知要等至何時，才能再次欣賞到他倆在台上的精彩演出，隨時看一場便少一埸，於是門票一開賣便已全部售罄，一票難求。今次也是繼《林子祥葉蒨文好氣連場98演唱會》後， 兩位樂壇傳奇巨星相隔27年再度合體。