26歲林宣妤獲李澤楷力捧 不滿被屈懷孕爆Seed反擊：一而再再而三詆毀我
楊紫瓊引薦林宣妤給李澤楷
林宣妤2020年和無綫約滿後回到大馬，被楊紫瓊睇中介紹給李澤楷，去年林宣妤成為李澤楷旗下首位藝人，據悉，李澤楷打算將林宣妤捧為湯唯第二，甚至重金禮聘湯唯的前經理人，因此引發各種揣測。林宣妤日前激罕地在內地平台爆seed指罵抹黑她的人，她貼出一張行山時做出高難度動作的近照，並寫道：「一直以來，我都不曾回應過任何謠言是非。我覺得沒這個必要，因為認識我的人自然就會懂我。後來謠言一而再再而三試圖詆毀我的名聲，難道身為藝人，我就應該忍聲吞氣？直到有作品了才可以反擊？難道在娛樂圈內工作就是要娛樂大眾？」
林宣妤：只想要好好演戲
林宣妤強調會繼續專注演戲事業：「我身為演員，只想要好好地演戲，不停學習如何在演技上進步，這些無知的人群，請不要抹殺一個的努力。」其實林宣妤一出道已是女神級，得到不少觀眾喜愛。她2017年參加《國際中華小姐》，當時來自吉隆坡的她已被視為最大熱門，有點似Angelababy及倪晨曦混合體。而負責牽線令林宣妤加入李澤楷新公司的楊紫瓊，當時已是華姐的「鑽石評判團」，更指自己不會因為大家都是馬來西亞人而偏心，結果林宣妤雖屈居亞軍，但已被楊紫瓊睇中。
林宣妤離TVB一帆風順
當選華姐亞軍後，林宣妤在無綫先後演出《她她她的少女時代》、《反黑路人甲》和《使徒行者3》等，與林峯有大量對手戲，越來越受重用。但在上年年中，林宣妤突然被發現已離開TVB，在TVB官網已不見其蹤影，網上資料也寫她2020年5月已離開無綫，原來她返回大馬發展，更曾參演金馬得獎電影《夕霧花園》。雖然林宣妤不在香港，但卻傳出與丁子朗的緋聞，事緣她越洋送給丁子朗一張手繪生日卡，丁子朗指純粹是朋友關係，林宣妤經常會送自己的畫作給朋友。直至上年，她正式加入李澤楷的Noble Castle Asia (Talent) Limited，成為旗下首位藝人，事業可謂一帆風順。
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