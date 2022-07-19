26歲林宣妤獲李澤楷力捧 不滿被屈懷孕爆Seed反擊：一而再再而三詆毀我

26歲的大馬女神林宣妤，2017年當選華姐亞軍後簽約無綫，入行短短五年，在TVB本來前途一片光明，前年卻突然離巢，返回家鄉馬來西亞發展。直至上年年頭正式加入李澤楷的Noble Castle Asia（Talent）Limited，成為旗下首位藝人，一舉一動成為焦點。林宣妤最近被傳懷孕，被指安排入住維港別墅和受到特殊照顧等，眼看謠言越演越烈，對此林宣妤的經理人嚴正否認，林宣妤也爆seed回應。