林宣妤簽約李澤楷後第一部作品 孖姜大衛孻仔合作演出

現年25歲的林宣妤（Serene）自今年初簽約成為李澤楷旗下新公司Noble Castle Asia的藝人後，近日終於有新作品，將會在今年9月孖姜大衛孻仔姜卓文（細John）演出舞台劇《香港生死書》，原來姜卓文早前已簽入Noble Castle Asia，成為林宣妤師弟，同時也是李澤楷旗下首位男藝人！

文：東方新地｜圖：林宣妤IG、姜卓文IG、新傳媒圖片庫