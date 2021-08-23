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林宣妤簽約李澤楷後第一部作品 孖姜大衛孻仔合作演出

東方新地 - 娛聞

現年25歲的林宣妤（Serene）自今年初簽約成為李澤楷旗下新公司Noble Castle Asia的藝人後，近日終於有新作品，將會在今年9月孖姜大衛孻仔姜卓文（細John）演出舞台劇《香港生死書》，原來姜卓文早前已簽入Noble Castle Asia，成為林宣妤師弟，同時也是李澤楷旗下首位男藝人！

文：東方新地｜圖：林宣妤IG、姜卓文IG、新傳媒圖片庫

林宣妤首演舞台劇

「大馬女神」林宣妤（Serene）自2016年參選《Astro國際華裔小姐競選》獲得冠軍，並在翌年奪得華姐亞軍而加入無綫，之後來港發展三年，曾因不堪壓力患上暴食症，至去年5月約滿無綫後，她一度返回馬來西亞，有傳打算做回自己專業當營養師，直至今年初她經楊紫瓊穿針引線下，成為李澤楷新開的經理人公司Noble Castle Asia旗下首位藝人。

現年23歲的林宣妤，是《2016年Astro國際華裔小姐》冠軍，同時奪「最上鏡小姐」及「全民女神」獎，並成為 《 2017 年國際中華小姐》亞軍，與奪 《 2016 年度香港先生》亞軍、「最上鏡 先 生」及「最受歡迎香港先生」的丁子朗可謂襯到絕！
林宣妤是《2016年Astro國際華裔小姐》冠軍，同時奪「最上鏡小姐」及「全民女神」獎，並成為《2017年國際中華小姐》亞軍。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林宣妤IG
今年初林宣妤在經楊紫瓊穿針引線下，成為李澤楷新開經理人公司Noble Castle Asia旗下首位藝人。（圖片來源：林宣妤IG）
獲李澤楷開公司力捧 林宣妤經紫瓊牽線成為唯一藝人
李澤楷旗下的Noble Castle Asia目前共有三位藝人，包括林宣妤、蘇子情和姜卓文。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

三師姊弟合作演出

重返香港演藝圈後，近日林宣妤終於有新動向，將於9月4日起在香港文化中心公演的舞台劇《香港生死書》，這亦是她成為李澤楷旗下藝人後的首部作品，這部舞台劇由知名文化人胡恩威擔任導演、編劇及設計，故事以A至Z的26個英文字母進行創作，包含26個香港人與動物的生死故事，引領觀眾反思生命意義。

林宣妤加入無綫後備受力捧，曾拍過《使徒行者3》、《反黑路人甲》、《她她她的少女時代》，不過去年5月約滿無綫後，林宣妤拒絕與無綫再續約。（圖片來源：林宣妤IG）
林宣妤加入無綫兩年備受力捧，曾拍過《使徒行者3》、《反黑路人甲》、《她她她的少女時代》，不過去年5月約滿無綫後，林宣妤拒絕與無綫再續約。（圖片來源：林宣妤IG）
成為李澤楷旗下藝人後，林宣妤曾透露會進修演技和學跳拉丁舞。（圖片來源：林宣妤IG）
成為李澤楷旗下藝人後，林宣妤曾透露會進修演技和學跳拉丁舞。（圖片來源：林宣妤IG）
《香港生死書》是林宣妤入行以來首次演出的舞台劇。（圖片來源：《香港生死書》宣傳照）
《香港生死書》是林宣妤入行以來首次演出的舞台劇。（圖片來源：《香港生死書》宣傳照）
同屬Noble Castle Asia旗下的蘇子情也有份演出今次舞台劇。（圖片來源：《香港生死書》宣傳照）
同屬Noble Castle Asia旗下的蘇子情也有份演出今次舞台劇。（圖片來源：《香港生死書》宣傳照）
姜卓文曾笑言傳承了爸爸的演技，不想令「姜派演技」失傳，今次演出舞台劇，有機會大晒其「姜派演技」。（圖片來源：《香港生死書》宣傳照）
姜卓文曾笑言傳承了爸爸的演技，不想令「姜派演技」失傳，今次演出舞台劇，有機會大晒其「姜派演技」。（圖片來源：《香港生死書》宣傳照）

姜大衛孻仔姜卓文曾參加《造星2》

與林宣妤拍檔演出這部舞台劇的還有新加入Noble Castle Asia的姜大衛孻仔姜卓文（細John），雖然姜大衛（John哥）近年一直效力無綫，但他曾表示演得又唱得的姜卓文因為不想靠父蔭入行，所以未有加入無綫，反而前年曾參加過ViuTV選秀節目《全民造星2》，近日又與父親首次合作拍攝了短片《離不開的牛雜麵》。

林宣妤和蘇子情的經理人Maria（鄭嫦青）曾擔任劉詩詩、湯唯經理人，有指她本來在美國安心湊孫準備享受退休生活，但獲李澤楷親自邀請後選擇出山，擔任Noble Castle Asia掌舵人。（圖片來源：林宣妤IG）
林宣妤和蘇子情的經理人Maria（鄭嫦青）曾做過劉詩詩、湯唯經理人，有指她本來在美國安心湊孫準備享受退休生活，但獲李澤楷親自邀請後選擇出山，擔任Noble Castle Asia掌舵人。（圖片來源：林宣妤IG）
姜卓文簽約Noble Castle Asia後同樣由Maria擔任經理人，成為林宣妤的師弟。（圖片來源：姜卓文IG）
姜卓文簽約Noble Castle Asia後同樣由Maria擔任經理人，成為林宣妤的師弟。（圖片來源：姜卓文IG）
上月林宣妤慶祝25歲生日時，姜卓文已加入了Noble Castle Asia。（圖片來源：林宣妤IG）
上月林宣妤慶祝25歲生日時，姜卓文已加入了Noble Castle Asia。（圖片來源：林宣妤IG）
簽入Noble Castle Asia後，姜卓文表示會將主力放在音樂上，近日正努力創作新歌中。（圖片來源：姜卓文IG）
加盟Noble Castle Asia後，姜卓文表示會將主力放在音樂上，近日正努力創作新歌中。（圖片來源：姜卓文IG）
除了合作演出舞台劇外，近日林宣妤和姜卓文兩師姊弟亦有合作接拍服裝廣告。（圖片來源：林宣妤IG）
除了合作演出舞台劇外，近日林宣妤和姜卓文兩師姊弟亦有合作接拍服裝廣告。（圖片來源：林宣妤IG）
現年26歲的姜卓文前年曾參加ViuTV《全民造星2》，但在第三round已出局。（圖片來源：ViuTV FB）
現年26歲的姜卓文畢業於薩凡納藝術設計學院，22歲開始進軍演藝圈，前年曾參加ViuTV《全民造星2》，但在第三round已出局。（圖片來源：ViuTV FB）
姜卓文（右二）日前出席活動時，曾與多個《造星2》及《造星3》參賽者再聚首，當中包括《造星3》冠軍Ben（左三）。（圖片來源：姜卓文IG）
姜卓文（右二）日前出席活動時，曾與多個《造星2》及《造星3》參賽者再聚首，當中包括《造星3》冠軍Ben（左三）。（圖片來源：姜卓文IG）
除了《造星2》外，姜卓文（前左）又曾參演ViuTV劇集《太平紋身店》，飾演一名黑幫成員。（圖片來源：姜卓文IG）
除了《造星2》外，姜卓文（前左）又曾參演ViuTV劇集《太平紋身店》，飾演一名黑幫成員。（圖片來源：姜卓文IG）
姜卓文畢業於薩凡納藝術設計學院，22歲開始進軍演藝圈，雖然並未加入無綫，但早前都有客串演出無綫劇《青春不要臉》。（圖片來源：姜卓文IG）
雖然並未加入無綫，但姜卓文早前都有客串演出無綫劇《青春不要臉》。（圖片來源：姜卓文IG）
26歲的姜卓文同74歲老竇姜大衛冇年齡代溝，早前兩父子在《美麗香港人，情。事》計劃中，更首次以父子檔合作拍攝短片《離不開的牛雜麵》。（圖片來源：姜卓文IG）
26歲的姜卓文同74歲父親姜大衛無年齡代溝，經常孖住出巡，早前在《美麗香港-人‧情‧事》計劃中，兩父子更首次合作拍攝短片《離不開的牛雜麵》。（圖片來源：姜卓文IG）
26歲的姜卓文早幾年已經長得高過爸爸，更生得青靚白淨，還有一對單眼皮眼睛，成個韓仔Look外形煞食。（圖片來源：姜卓文IG）
26歲的姜卓文早幾年已經長得高過爸爸，更生得青靚白淨，還有一對單眼皮眼睛，成個韓仔Look外形煞食。（圖片來源：姜卓文IG）
老婆李琳琳95年以48歲高齡誕下孻仔姜卓文，同大女依蘭年齡足足相差21年，二女依文亦相差9年，令姜大衛全家都錫姜文卓錫到燶。（圖片來源：姜卓文IG）
李琳琳在95年以47歲高齡誕下孻仔姜卓文，同大女依蘭年齡足足相差21年，二女依文亦相差9年，令姜大衛全家都錫姜文卓錫到燶。（圖片來源：姜卓文IG）

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