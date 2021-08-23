林宣妤簽約李澤楷後第一部作品 孖姜大衛孻仔合作演出
現年25歲的林宣妤（Serene）自今年初簽約成為李澤楷旗下新公司Noble Castle Asia的藝人後，近日終於有新作品，將會在今年9月孖姜大衛孻仔姜卓文（細John）演出舞台劇《香港生死書》，原來姜卓文早前已簽入Noble Castle Asia，成為林宣妤師弟，同時也是李澤楷旗下首位男藝人！
文：東方新地｜圖：林宣妤IG、姜卓文IG、新傳媒圖片庫
林宣妤首演舞台劇
「大馬女神」林宣妤（Serene）自2016年參選《Astro國際華裔小姐競選》獲得冠軍，並在翌年奪得華姐亞軍而加入無綫，之後來港發展三年，曾因不堪壓力患上暴食症，至去年5月約滿無綫後，她一度返回馬來西亞，有傳打算做回自己專業當營養師，直至今年初她經楊紫瓊穿針引線下，成為李澤楷新開的經理人公司Noble Castle Asia旗下首位藝人。
三師姊弟合作演出
重返香港演藝圈後，近日林宣妤終於有新動向，將於9月4日起在香港文化中心公演的舞台劇《香港生死書》，這亦是她成為李澤楷旗下藝人後的首部作品，這部舞台劇由知名文化人胡恩威擔任導演、編劇及設計，故事以A至Z的26個英文字母進行創作，包含26個香港人與動物的生死故事，引領觀眾反思生命意義。
姜大衛孻仔姜卓文曾參加《造星2》
與林宣妤拍檔演出這部舞台劇的還有新加入Noble Castle Asia的姜大衛孻仔姜卓文（細John），雖然姜大衛（John哥）近年一直效力無綫，但他曾表示演得又唱得的姜卓文因為不想靠父蔭入行，所以未有加入無綫，反而前年曾參加過ViuTV選秀節目《全民造星2》，近日又與父親首次合作拍攝了短片《離不開的牛雜麵》。