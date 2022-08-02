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林家棟親揭85歲四哥謝賢無中風 歪嘴攞金像獎影帝有原因

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85歲四哥謝賢早前在金像獎頒獎禮上，成為歷屆最年長的金像影帝，但他在林家棟陪伴下上台攞獎時，一度除下口罩，被發現有嘴歪情況，令網友都好擔心四哥的身體健康狀況，更一度傳出四哥中風的疑雲，直到日前林家棟現身活動，除了親自澄清這個傳聞之外，更為四哥嘴歪的情況解畫。

林家棟 指四哥早排換牙

林家棟因為在金像獎當日無微不至地陪伴著四哥上台領獎，而被網民封為「最暖男主角」。日前林家棟和「最佳新演員」得主王丹妮一同現身出席活動時，接受傳媒訪問，講到四哥的身體狀況，林家棟就為四哥澄清他並無中風，叫大家唔使太擔心，指四哥只係因為早排換牙，所以個嘴才會出現「歪歪哋」的情況，他指這是個大工程，四哥需要少少時間適應。他又指老人家習慣早睡早起，所以當晚四哥才會看上去不太精神，加上當日人多，四哥的私人醫生早已提醒過他，不要讓四哥除口罩。

林家棟 ig貼出與謝賢的合照
林家棟透露在頒獎禮前，四哥因為擔心人多，都考慮咗好耐出唔出席頒獎禮，最後因為有他全程睇住，才放心現身。（圖片來源：[email protected]
林家棟 謝賢 說到霆鋒感情生活點到即止
林家棟指在頒獎禮前謝霆鋒已聯絡過他，叮囑他代為照顧四哥。他表示自己身為後輩和監製，照顧四哥亦好理所當然。（圖片來源：新傳媒照片庫）

爆四哥經常向他𢱑撈

林家棟笑指成四哥在得獎後沒有多謝他，反而經常追問他︰「𡃁仔，幾時仲有得撈？」林家棟就回應叫四哥畀啲時間佢寫吓劇本先，他指已正在為四哥度身訂製緊新劇本，但因為唔可以畀四哥再演同一個角色，所以要再諗諗可以點樣令四哥變成另一個人，不過他笑言好慶幸四哥仲成日問他幾時有得再撈，證明四哥仍好有心想去做，他揚言希望下次可以撮合四哥和同BoBo姐（馮寶寶）以情侶檔形式再合作演出。

林家棟 林家棟與王丹妮繼電影《梅艷芳》後再度合作，在廣告中扮演特務夫妻。
林家棟與王丹妮繼電影《梅艷芳》後再度合作，在廣告中扮演特務夫妻。（圖片來源：[email protected]_for_louise）
林家棟 王丹妮最近正在趕拍ViuTV劇《那年盛夏 我們綻放如花》，她透露拍完該劇後，將會和老公羅孝勇及女兒飛往澳洲，一齊旅行兼陪老公開學。
王丹妮最近正在趕拍ViuTV劇《那年盛夏 我們綻放如花》，她透露拍完該劇後，將會和老公羅孝勇及女兒飛往澳洲，一齊旅行兼陪老公開學。（圖片來源：[email protected]_for_louise）

重溫金像獎2022｜謝賢首奪金像影帝 被醫生叮囑勿除口罩

在《第四十屆香港電影金像獎》，謝賢由林家棟陪同下走上頒獎台，全場掌聲如雷，林家棟說：「你係咁多年嚟攞影帝，唯一一個全場企起身拍手！」謝賢在台上表情激動說：「多謝大家！」而林家棟跟大家說醫生叮囑謝賢不要脫下口罩。問到謝賢是否有更多感言跟大家說，謝賢笑言：「我唔識講，我淨係識攞呢個嘢咋！」

林家棟 謝賢 金像獎2022
四哥當晚一度除下口罩，被發現有嘴歪情況。（圖片來源：ViuTV截圖）
林家棟 謝賢 金像獎2022
期間林家棟全程陪伴在四哥身邊。（圖片來源：ViuTV截圖）

四哥今年3月曾開心攞獎

不少網友都好擔心四哥的身體健康狀況，紛紛留言猜測四哥曾中過風，同時又大讚林家棟好保護四哥。事實上近年四哥曾多次被傳出中風的消息，甚至傳出過死訊，不過去年他四出宣傳電影《殺出個黃昏》時，表現仍十分精靈，今年初佘詩曼晒出到四哥家中拜年的合照，相中亦未見四哥有咀歪的情況。3月四哥獲香港電影評論學會頒發最佳男演員，亦曾親自前往領獎，並興奮表示：「多謝大家，好開心得到呢個獎！」

謝賢 去年7月四哥隨林家棟上Do姐的節目《口水多過浪花》接受訪問，雖然記性變得唔多好，但對答仍好流利。
去年7月四哥隨林家棟上Do姐的節目《口水多過浪花》接受訪問，雖然記性變得唔多好，但對答仍好流利。（圖片來源：[email protected]商業電台）
林家棟 謝賢 佘詩曼今年初曾上四哥家中拜年，當時四哥笑得燦爛，看來健康狀況不俗。
佘詩曼今年初曾上四哥家中拜年，當時四哥笑得燦爛，看來健康狀況不俗。（圖片來源：微博@佘詩曼）
林家棟 謝賢 今年3月，四哥曾現身《第28屆香港電影評論學會大獎》以錄影形式舉行的網上頒獎禮，並獲頒最佳男演員獎。
今年3月，四哥曾現身《第28屆香港電影評論學會大獎》以錄影形式舉行的網上頒獎禮，並獲頒最佳男演員獎。（圖片來源：[email protected]殺出個黃昏·TIME）

謝霆鋒出post賀四哥

對於網友的關心，電影《殺出個黃昏》的社交網專頁亦有作出回應，表示：「知道大家好錫四哥，四哥今日狀態好好，代表佢多謝大家每一個祝福！」，而四哥兒子謝霆鋒就在社交網出post祝賀：「恭喜老豆！」

林家棟 謝賢
（圖片來源：[email protected]殺出個黃昏·TIME）
林家棟 謝賢
（圖片來源：[email protected]
林家棟 謝賢 謝賢與謝霆鋒
謝霆鋒與謝賢（圖片來源：新傳媒圖片庫）

四哥 做運動都戴住副超

85歲四哥依然風度翩翩身壯力健，鬧起人上嚟中氣十足，拍戲扮殺手都無問題！如何保持心境和體魄繼續年輕？四哥話過不暴飲暴食、繼續工作保持狀態，除此之外原來四哥亦定時定候按摩排毒以及行山鍛鍊手腳。四哥自與女友CoCo分手後開始獨居生活，但身邊全天候都有猛男助手陪伴出入，據悉正是由孝順仔霆鋒親自物色及包辦全部費用！

林家棟 四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
其實唔止出錢出力幫四哥物色稱職助手，霆鋒再日理萬機都盡量 抽空親自陪伴，「肯亞徐」就曾經跑山遇上父子倆。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

17年宣布與年輕49歲女友CoCo分手，年過八十的四哥謝賢雖然老而彌堅，不過近年就再未有新戀情傳出。回復單身又要獨居，謝賢復出拍劇拍戲又在多個內地真人騷露面填補空虛，其他時間在香港亦勤於養身和鍛鍊，本刊曾拍得謝賢由司機接載先到跑馬地接受淋巴穴位按摩、再趁住好天上寶雲道行番半個鐘山。雖然身邊沒有兒孫和女友陪伴，不過就有健碩猛男全程護駕，兼任助手、看護之餘，亦和四哥有講有笑話題不絕。

林家棟 四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
85歲四哥謝賢身體健康全靠平時養生有道保持運動，行山為保險帶住伸縮拐杖，但就全程收起用不著。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

霆鋒包辦所有使費

雖然身體仲好硬朗，四哥始終年紀不小又係獨居，據知情人士透露，霆鋒留港時會盡量陪老父食飯行山，不過工作繁忙又日理萬機，放不下心乾脆請專人廿四小時護駕：「四哥Keep得好大家都知，佢唔係咩外傳打羊胎素同拉面皮，係幾十年如一日生活 習慣做到足。佢唔食早餐，朝早起身只飲橙汁同咖啡；一定唔會暴飲暴食、咁多年從來唔食消夜；平時注重養生會食補品，朝早橙汁溝埋冰糖燕窩飲落肚；最重要係保持運動，喺屋企日日拉筋舉啞鈴，有時間就會去行山。」

林家棟 四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
本刊曾拍得四哥全日外出，除咗有專車同司機車出車入，仲有猛男助手去到邊陪到邊。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林家棟 四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
近年獨居的四哥自有辦法讓單身生活更充實，行山之前就先去跑馬地來個全身排毒按摩。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

知情人士續指：「四哥都話過冇諗過自己會咁長命，所以早年拍戲賺落一早使晒，家陣使費全部係個仔負責。家陣呢個助手四哥去到邊都會跟住，功能除咗幫霆鋒看住老竇，最緊要都係陪吓老人家！」四哥養生有道，絕對係圈中最強爺爺。

林家棟 四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
身為助手，大隻壯男夠晒稱職，落車時殿後護實四哥，入到大廈亦小心翼翼傍住四哥入升降機。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林家棟 四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
帶埋男助手做Spa，約一小時後落樓等司機接載去行山。年過八十一樣每日拉筋舉啞鈴，所以四哥身形依然精悍。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林家棟 四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
陪足四哥成日，壯男舉止唔止細心體貼，行山半個鐘亦一直與四哥有講有笑，感情要好。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

孝順霆鋒做到足

霆鋒有幾孝順顧家從來唔會到處宣揚，不過近年四哥露面內地訪談節目，就透露不少父子間的窩心點滴。比如年前霆鋒大手筆送出訂造版豪車勞斯萊斯，四哥笑言冇錢入油，霆鋒則豪氣拍心口：「我有！」

林家棟 四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
另一個訪談節目，四哥一樣對霆鋒讚不絕口，話霆鋒屬於沉默實幹型兒子，孝順舉動不少、該做的全部做到足。（圖片來源：影片截圖）
林家棟 四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
四哥近年除了活躍幕前，亦積極參與慈善活動，有心有力的他曾在探訪長者活動中，親自示範健身設備。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林家棟 四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
四哥與細49年的女友CoCo拍拖多年，不時帶住女友出席公開活動，自分手後四哥身邊未見再有女伴。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

常見問題

謝賢四哥身體狀況如何? 為何出現歪咀?

日前林家棟接受傳媒訪問，講到四哥的身體狀況，林家棟就為四哥澄清……詳見：林家棟親揭四哥身體狀況

林家棟如何氹掂謝賢四哥除黑超拍電影？

電影《殺出個黃昏》由林家棟監製，林家棟透露今次四哥肯除超，全因他和導演高子彬親自出馬遊說，他說…金像獎2022｜謝賢85歲奪影帝 林家棟陪伴上台獲全場起立鼓掌

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_for_louise、新傳媒照片庫

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