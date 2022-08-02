林家棟親揭85歲四哥謝賢無中風 歪嘴攞金像獎影帝有原因
林家棟 指四哥早排換牙
林家棟因為在金像獎當日無微不至地陪伴著四哥上台領獎，而被網民封為「最暖男主角」。日前林家棟和「最佳新演員」得主王丹妮一同現身出席活動時，接受傳媒訪問，講到四哥的身體狀況，林家棟就為四哥澄清他並無中風，叫大家唔使太擔心，指四哥只係因為早排換牙，所以個嘴才會出現「歪歪哋」的情況，他指這是個大工程，四哥需要少少時間適應。他又指老人家習慣早睡早起，所以當晚四哥才會看上去不太精神，加上當日人多，四哥的私人醫生早已提醒過他，不要讓四哥除口罩。
爆四哥經常向他𢱑撈
林家棟笑指成四哥在得獎後沒有多謝他，反而經常追問他︰「𡃁仔，幾時仲有得撈？」林家棟就回應叫四哥畀啲時間佢寫吓劇本先，他指已正在為四哥度身訂製緊新劇本，但因為唔可以畀四哥再演同一個角色，所以要再諗諗可以點樣令四哥變成另一個人，不過他笑言好慶幸四哥仲成日問他幾時有得再撈，證明四哥仍好有心想去做，他揚言希望下次可以撮合四哥和同BoBo姐（馮寶寶）以情侶檔形式再合作演出。
重溫金像獎2022｜謝賢首奪金像影帝 被醫生叮囑勿除口罩
在《第四十屆香港電影金像獎》，謝賢由林家棟陪同下走上頒獎台，全場掌聲如雷，林家棟說：「你係咁多年嚟攞影帝，唯一一個全場企起身拍手！」謝賢在台上表情激動說：「多謝大家！」而林家棟跟大家說醫生叮囑謝賢不要脫下口罩。問到謝賢是否有更多感言跟大家說，謝賢笑言：「我唔識講，我淨係識攞呢個嘢咋！」
四哥今年3月曾開心攞獎
不少網友都好擔心四哥的身體健康狀況，紛紛留言猜測四哥曾中過風，同時又大讚林家棟好保護四哥。事實上近年四哥曾多次被傳出中風的消息，甚至傳出過死訊，不過去年他四出宣傳電影《殺出個黃昏》時，表現仍十分精靈，今年初佘詩曼晒出到四哥家中拜年的合照，相中亦未見四哥有咀歪的情況。3月四哥獲香港電影評論學會頒發最佳男演員，亦曾親自前往領獎，並興奮表示：「多謝大家，好開心得到呢個獎！」
謝霆鋒出post賀四哥
對於網友的關心，電影《殺出個黃昏》的社交網專頁亦有作出回應，表示：「知道大家好錫四哥，四哥今日狀態好好，代表佢多謝大家每一個祝福！」，而四哥兒子謝霆鋒就在社交網出post祝賀：「恭喜老豆！」
四哥 做運動都戴住副超
85歲四哥依然風度翩翩身壯力健，鬧起人上嚟中氣十足，拍戲扮殺手都無問題！如何保持心境和體魄繼續年輕？四哥話過不暴飲暴食、繼續工作保持狀態，除此之外原來四哥亦定時定候按摩排毒以及行山鍛鍊手腳。四哥自與女友CoCo分手後開始獨居生活，但身邊全天候都有猛男助手陪伴出入，據悉正是由孝順仔霆鋒親自物色及包辦全部費用！
17年宣布與年輕49歲女友CoCo分手，年過八十的四哥謝賢雖然老而彌堅，不過近年就再未有新戀情傳出。回復單身又要獨居，謝賢復出拍劇拍戲又在多個內地真人騷露面填補空虛，其他時間在香港亦勤於養身和鍛鍊，本刊曾拍得謝賢由司機接載先到跑馬地接受淋巴穴位按摩、再趁住好天上寶雲道行番半個鐘山。雖然身邊沒有兒孫和女友陪伴，不過就有健碩猛男全程護駕，兼任助手、看護之餘，亦和四哥有講有笑話題不絕。
霆鋒包辦所有使費
雖然身體仲好硬朗，四哥始終年紀不小又係獨居，據知情人士透露，霆鋒留港時會盡量陪老父食飯行山，不過工作繁忙又日理萬機，放不下心乾脆請專人廿四小時護駕：「四哥Keep得好大家都知，佢唔係咩外傳打羊胎素同拉面皮，係幾十年如一日生活 習慣做到足。佢唔食早餐，朝早起身只飲橙汁同咖啡；一定唔會暴飲暴食、咁多年從來唔食消夜；平時注重養生會食補品，朝早橙汁溝埋冰糖燕窩飲落肚；最重要係保持運動，喺屋企日日拉筋舉啞鈴，有時間就會去行山。」
知情人士續指：「四哥都話過冇諗過自己會咁長命，所以早年拍戲賺落一早使晒，家陣使費全部係個仔負責。家陣呢個助手四哥去到邊都會跟住，功能除咗幫霆鋒看住老竇，最緊要都係陪吓老人家！」四哥養生有道，絕對係圈中最強爺爺。
孝順霆鋒做到足
霆鋒有幾孝順顧家從來唔會到處宣揚，不過近年四哥露面內地訪談節目，就透露不少父子間的窩心點滴。比如年前霆鋒大手筆送出訂造版豪車勞斯萊斯，四哥笑言冇錢入油，霆鋒則豪氣拍心口：「我有！」
常見問題
謝賢四哥身體狀況如何? 為何出現歪咀?
日前林家棟接受傳媒訪問，講到四哥的身體狀況，林家棟就為四哥澄清……詳見：林家棟親揭四哥身體狀況
林家棟如何氹掂謝賢四哥除黑超拍電影？
電影《殺出個黃昏》由林家棟監製，林家棟透露今次四哥肯除超，全因他和導演高子彬親自出馬遊說，他說…金像獎2022｜謝賢85歲奪影帝 林家棟陪伴上台獲全場起立鼓掌
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