林家棟親揭85歲四哥謝賢無中風 歪嘴攞金像獎影帝有原因

85歲四哥謝賢早前在金像獎頒獎禮上，成為歷屆最年長的金像影帝，但他在林家棟陪伴下上台攞獎時，一度除下口罩，被發現有嘴歪情況，令網友都好擔心四哥的身體健康狀況，更一度傳出四哥中風的疑雲，直到日前林家棟現身活動，除了親自澄清這個傳聞之外，更為四哥嘴歪的情況解畫。