林家棟曾拜羅文門下 扮師父扮出禍被逐出師門：當時做少咗！
影帝林家棟曾拜師羅文門下
林家棟加入TVB後，曾經在不少節目中扮鬼扮馬，曾經模仿過張學友、劉德華和秋官等人。歌喉不俗的他曾經獲某歌唱公司簽做歌手。為了增強歌藝，林家棟更拜師羅文學唱歌。
羅文嬲爆：林家棟醜化咗我
兩人的師徒關係只維持了一段短短的時間，事因林家棟在Talk Show扮演師父唱《在我生命裡》時扮得太誇張，令羅文非常生氣，甚至登報斷絕兩人師徒關係。當年羅文接受《城市追擊》訪問時，嬲爆爆地回應斷絕師徒關係一事，他表示：「我唔係嬲人模仿我表演，好多人都模仿過，例如盧海鵬扮我《壞情人》、《激光中》、《乜都拗》都唔緊要，我係不滿佢誤導觀眾我平時嘅舉動，醜化咗，以為我平時都好似台上咁妖咁扭扭擰擰，加上佢係我學生，學生醜化老師平時嘅動作，就算老師真係咁cam，你都要幫手維護先啱，更何況老師口一口一係咁。」
林家棟：
林家棟接受《城市追擊》訪問時回應，因為時間太急未及通知師父羅文：「我喺哈爾濱拍完《新上海灘》返港，嗰個演出11號就要做，我9號先收到劇本，前後只有一日時間準備，當時見到要扮師父羅文，都想聯絡通知一聲，但師父唔喺香港聯絡唔到。」他解釋之所以會如此模仿師父，是因為觀眾坐得比較遠，所以必須用大動作才能讓觀眾看清楚：「我有扮眨眼，有扮佢唱《在我生命裡》時好輕鬆咁跳出嚟，我係將佢平時喺舞台上嘅妖搬出嚟，並唔係扮佢私底下嘅動靜，佢私底下根本唔係咁樣。」
，而且自己只是將羅文平時在舞台上所表現出的妖艷重現出來，並無意模仿羅文的私下動靜。
原來羅文從未看過林家棟演出
事後發現，原來羅文根本沒有看林家棟扮自己的舞台劇演出，他表示自己只是從以為資深傳媒人口中得知。當當時主持問到會否重新考慮逐出師門一事是，羅文則表示會看過演出再決定。林家棟在鏡頭前再道歉：「原諒我啦，唔好嬲我啦，唔好淨係聽人講，聽吓我講啦，好冇？」羅文未睇過演出就逐林家棟出門，認真無辜。
林家棟親自回應：當時做少咗
對於時隔多年被逐出師門一事再此浮上水面，林家棟亦有向傳媒作出回應。他表示自己當年事業剛有起色，當年出事的Talk Show由黃霑及黎文卓等有份量的大前輩當搞手，所以不好拒絕，因為時間關係趕唔切聯絡羅文，只能怪自己當年做少一個程序，搞出大問題。林家棟表示雖然事後有向羅文道歉，兩人亦有和好，但為了不被傳媒大造文章，所以並沒有出席羅文喪禮悼念。
林家棟零片酬 對前後輩超好 獲民選影帝
林家棟一直出名人品好。早前拍戲時，一埸佈滿不同大小的石頭的外景埸面，抱著小孩跑的林家棟因為保護小朋友而不小心倒地送院而備受好評。而林家棟於《第40屆香港電影金像獎》憑《手捲煙》、《智齒》2部電影榮獲最佳男主角提名，繼2017年憑電影《樹大招風》再次角逐影帝殊榮！2項提名最佳男主角的林家棟卻扶著謝賢奪影帝、小心翼翼幫謝賢戴口罩等。
繼而再爆出林家棟零片酬支持新導演陳健朗拍《手捲煙》，由他親自監製的電影《殺出個黃昏》中，願意俾新晉演員鍾雪瑩同顧定軒機會！網民都表示超欣賞林家棟，其行為令人敬佩，以及對前後輩都超好，即被選獲為「民選影帝」。網民：「好型」「林家棟已經係影帝」「又唔收片酬 受咗傷都咁照顧人」「香港電影真係靠晒東莞仔同jimmy仔」「佢對香港電影算好出心出力，智齒同手捲煙兩套都好x好睇，唔講一唔講三講義，唔講風唔講雨講雷，夠雷氣呀家棟！」「佢近10年真係令人另眼相看」「出錢出力支持香港電影」「拍開杜蛇都係義氣仔女」。
林家棟陪四哥上台領獎好感動
在今年金像獎頒獎禮的晚上，奪得影帝的謝賢由林家棟陪同下走上頒獎台，全場觀眾起立掌聲如雷，林家棟對四哥說：「你係咁多年嚟攞影帝，唯一一個全場企起身拍手！」謝賢在台上半拉下口罩，神情激動說：「多謝大家！」而林家棟跟大家說醫生叮囑謝賢不要脫下口罩。問到謝賢是否有更多感言跟大家說，謝賢握著影帝獎座笑言：「我唔識講，我淨係識攞呢個嘢咋！」
四哥謝賢 被林家棟一句說話氹掂除黑超
電影《殺出個黃昏》由林家棟監製、高子彬執導，謝賢（四哥）、馮寶寶及林雪主演，林家棟透露今次四哥肯除超，全因他和導演高子彬親自出馬遊說，他說：「其實四哥唔係介意除眼鏡演戲，問題係佢唔熟我林家棟、信唔過我，驚我哋只係玩玩吓當噱頭，搞爛佢招牌。所以喺拍攝前，我同導演同佢見過4、5次面，畀佢了解到成個故事係講乜嘢，我哋想佢演得貼地一啲，同埋重現佢凌厲嘅眼神！」
林家棟1988參加TVB藝員訓練班入行
林家棟於1988參加TVB藝員訓練班而正式入行，展開了10年的跑龍套生涯，曾經參加超過100套電視劇的演出！而最為人所知就係《茶是故鄉濃》，擔正男主角。
毅然離巢轉投電影圈 息影3年為甩TVB陣味！
喺TVB捱了10年的林家棟，已係一線小生無誤，但佢毅然放棄TVB，離巢轉投電影圈發展，從新出發，再由小角色做起！2001年時林家棟經萬梓良介紹認識了劉德華，簽約旗下公司，開始接拍電影。不過事情並沒有太順利，當時劉德華突然要求林家棟息影3年，指因為「電視味太重」，無法再突破演技的問題。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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