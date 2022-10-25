林家棟曾拜羅文門下 扮師父扮出禍被逐出師門：當時做少咗！

今年為羅文逝世20年，生前桃李滿天下的羅文，原來連影帝林家棟都曾經拜其門下。出道當時歌藝不俗的林家棟，曾拜師羅文學唱歌，可是兩人的緣分並不長久。林家棟因為在舞台劇扮師傅扮得太誇張而激怒羅文，嬲到羅文登報將對方逐出師門！