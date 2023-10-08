傳林家棟將事隔22年重返TVB 招兵買馬空降製作部 網民大表可惜

無綫近期不斷傳出高層大變動，早前一度傳出公司主席徐濤和總經理曾志偉齊齊離開無綫，搞到二人特別召開記者會澄清大派定心丸。近日又有最新消息指金像獎影帝林家棟將事隔22年重返TVB，空降製作部，務求為無綫帶來更多「港味劇集」，不過網民得悉消息後反而都覺得好可惜…