傳林家棟將事隔22年重返TVB 招兵買馬空降製作部 網民大表可惜
傳林家棟將事隔22年重返TVB空降製作部
近日有傳無綫藝員訓練班出身的金像獎影帝林家棟，即將時隔22年重返TVB主管製作部，並會主力製作有香港特色的電視劇集。有指林家棟現正已經不斷招兵買馬，除了知名監製之外，對林家棟讚不絕口的《梅艷芳》王丹妮都有機會成為林家棟的招手對象。
傳回巢並非曾志偉意思 高層回應不同調
雖然林家棟和無線總經理曾志偉交情深厚，早年二人齊齊擔任演藝人協會正、副會長，在2017年又齊齊獲得金像獎影帝和「最佳男配角」，林家棟更在後台強咀曾志偉報恩。不過有傳今次林家棟今次回巢為投資方主意，並非受曾志偉邀請。至於高層方面，有傳媒指早前復出重任無綫高層的何定鈞證實林家棟的確即將重返無綫，但另一高層企業傳訊部總監黃德慧就指未有聽聞傳言。
網民大表可惜：咁難得洗甩陣電視味
難得金像影帝林家棟回巢統領無綫劇集製作部，網民卻表示感到可惜。不少網民都認為林家棟自從離巢後一直用心洗甩「電視味」，宜家難得洗得七七八八卻決定回巢；同時亦有不少網民懷疑消息真偽，認為林家棟會回巢的機率不高：「洗甩陣電視味就唔好返去啦」、「林家棟肯返去至奇」、「TVB出手咁低！我不太信林家棟會返大台！以佢今時今日地位，又做埋影帝，無理由肯返，比我就唔返！」等。
TVB否認林家棟將加入TVB
消息越傳越盛，今日（8日）TVB企業傳訊部回應傳媒否認林家棟加入TVB製作部擔任要職一事，行政主席許濤亦不認識何定鈞，並且未曾與對方接觸過。回應全文如下：
近日有消息指影帝及專業影視製作人林家棟先生加入無綫電視擔任製作部要職，公司對有關傳言未有所聞；本公司行政主席許濤先生較早前在記者會上已回應傳媒，表示並不認識何定鈞先生，亦未曾與對方接觸過。
2023年10月8日
林家棟1988參加TVB藝員訓練班入行
林家棟於1988參加TVB藝員訓練班而正式入行，展開了10年的跑龍套生涯，曾經參加超過100套電視劇的演出！而最為人所知就係《茶是故鄉濃》，擔正男主角。
毅然離巢轉投電影圈 息影3年為甩TVB陣味！
喺TVB捱了10年的林家棟，已係一線小生無誤，但佢毅然放棄TVB，離巢轉投電影圈發展，從新出發，再由小角色做起！2001年時林家棟經萬梓良介紹認識了劉德華，簽約旗下公司，開始接拍電影。不過事情並沒有太順利，當時劉德華突然要求林家棟息影3年，指因為「電視味太重」，無法再突破演技的問題。
2017年勇奪金像影帝 近年涉足幕後獲好評
在2017年林家棟終於憑《樹大招風》奪得香港電影金像獎影帝殊榮，近年更涉足幕後工作，在電影《打擂台》、《死開地啦》擔任監製，又在去年憑電影《殺出個黃昏》勇奪香港電影評論學會的「最佳編劇」，無論幕前幕後都做得聲生有色，獲外界一致好評。
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