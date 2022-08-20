林家謙演唱會5大必重溫焦點：頭場29首完整歌單曝光、林家謙真係有跳舞
林家謙演唱會5大必重溫重點
1）頭場29首完整歌單曝光
- 一人之境
- Doodoodoo
- 夏之風物詩
- 在空中的這一秒
- 下一位前度
- 隔離（與Jace隔空合唱）
- 拼命無恙
- 矛盾一生（與JW合唱）
- 自由飛翔（與JW合唱）
- 靈魂出竅練習曲（與JNYBeatz合唱）
- 單數
- 難道喜歡處女座
- Don’t Text Him（與Serrini合唱）
- 樹木真美（與Serrini合唱）
- 長期浪漫（與Serrini合唱）
- 某種老朋友
- 壞與更壞
- 飛（與雷同二友合唱）
- 聽風
- 想創
- 假以時日（與張敬軒合唱）
- 笑忘書（為張敬軒彈琴伴奏及合唱）
- 特倫斯夢遊仙境
- 神奇的糊塗魔藥
- 潛水
- Just carry on
- 時光倒流一句話
- 記得
- 邊一個發明了Encore（Encore環節）
2）人手搬裝置 歌手自己行上台
受早前MIRROR演唱會意外事故影響，今次林家謙的演唱會為配合康文署的「短期措施」，刪減了不少舞台機關，包括升降台和懸吊於高空的機械裝置等，現場所見，連鋼琴和眼鏡等裝置都要由工作人員人手搬上台，所有歌手也要自己步行上台，不過舞台上仍有吊在半空的四面大屏幕，以及安裝在台上的一副黑白大眼鏡，據知這些大屏幕屬於透薄物料，不過因為該副大眼鏡全程都無移動過，有觀眾就投訴因為被眼鏡遮掩了視角，無法欣賞到林家謙的部分演出。
3）為孿生大佬張敬軒伴奏
一連6場的《林家謙 Sunmer Blues 2022》演唱會頭場一次過請來了6組嘉賓，包括Jace（陳凱詠）、JW（王灝兒）、JNYBeatz（楊駿）、Serrini（梁嘉茵）、組合雷同二友和張敬軒，大家都唱出了由林家謙作曲的歌曲，不過林家謙和Jace只是隔空合唱。而最令大家驚喜的，就是被封為林家謙「孿生大佬」的張敬軒出場，兩人除了合唱《假以時日》，林家謙又一邊彈琴伴奏一邊和張敬軒合唱《笑忘書》。
張敬軒提到2017年初識林家謙，因為聽他的Demo聽得好舒服，覺得好好聽，所以便邀請他出來做歌手，之後張敬軒送了林家謙一個殿堂級牌子的錄音器材，外殼是其廣州一間已結業錄音室所遺下的舊物，他說：「我都有留低一啲Touch，因為我想Remind自己，夢想係好昂貴嘅，但夢想係要一路記住。」最後張敬軒讓林家謙落台換衫，林家謙扭擰話：「我而家又唔想去喎。」被張敬軒取笑：「乜咁Flirty嘅你個人！」
即睇林家謙與張敬軒合唱《假以時日》及《笑忘書》：
仲有林家謙同JW合唱《矛盾一生》及《自由飛翔》：
4）被Serrini爆令妹妹仔有好多遐想
除了張敬軒外，同林家謙最多對話的嘉賓當屬Serrini，原本從歐洲回港正在放假的Serrini為撐好友而現身，她大讚林家謙「好sweet」，尤其是在她不開心的時候：「因為佢好『木獨』，面對一個情緒好困擾嘅女人，佢唔會點理，只會『哦，OK』，令好多妹妹仔有好多遐想，覺得『佢好關心我呀』！」她又指林家謙要「排除萬難」才可開騷：「我仲好驚開演唱會啲咩機關、你想要嘅嘢冇晒，你要企喺度唱！」林家謙就回答：「都真係冇晒㗎啦！」
5）林家謙真係有跳舞 承諾明年再開騷
曾事先張揚會挑戰跳舞的林家謙，在與JNYBeatz（楊駿）合唱《靈魂出竅練習曲》時，脫下了眼鏡，換上一身黑白色型格打扮，曬出一對麒麟臂，並搵來多位舞蹈員在旁伴舞，其後林家謙更開始表演跳唱《單數》，雖然舞姿較為簡單，但令現場氣氛High爆，粉絲都驚喜狂呼：「林家謙跳舞呀！」最後林家謙更承諾下個夏天將會再次開騷，和大家一起再相聚。
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