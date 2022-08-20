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林家謙演唱會5大必重溫焦點：頭場29首完整歌單曝光、林家謙真係有跳舞

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林家謙（Terence）於昨晚（8月19日）在紅館舉辦首場《SUMMER BLUES》演唱會，這是他首個紅館個人演唱會，也是繼MIRROR演唱會發生意外事故後，首個在紅館舉行的大型演出，這個演唱會的機關裝置會作出何種改動，以及有甚麼歌單和嘉賓等等，都成為大家關注的焦點。

林家謙演唱會5大必重溫重點

1）頭場29首完整歌單曝光

  1. 一人之境
  2. Doodoodoo
  3. 夏之風物詩
  4. 在空中的這一秒
  5. 下一位前度
  6. 隔離（與Jace隔空合唱）
  7. 拼命無恙
  8. 矛盾一生（與JW合唱）
  9. 自由飛翔（與JW合唱）
  10. 靈魂出竅練習曲（與JNYBeatz合唱）
  11. 單數
  12. 難道喜歡處女座
  13. Don’t Text Him（與Serrini合唱）
  14. 樹木真美（與Serrini合唱）
  15. 長期浪漫（與Serrini合唱）
  16. 某種老朋友
  17. 壞與更壞
  18. 飛（與雷同二友合唱）
  19. 聽風
  20. 想創
  21. 假以時日（與張敬軒合唱）
  22. 笑忘書（為張敬軒彈琴伴奏及合唱）
  23. 特倫斯夢遊仙境
  24. 神奇的糊塗魔藥
  25. 潛水
  26. Just carry on
  27. 時光倒流一句話
  28. 記得
  29. 邊一個發明了Encore（Encore環節）
林家謙 林家謙穿著一身黑色禮服登場。
林家謙穿著一身黑色禮服登場。（圖片來源：現場觀眾提供）
林家謙 現場的白色鋼琴亦是由工作人員搬上台。
現場的白色鋼琴亦是由工作人員搬上台。（圖片來源：現場觀眾提供）

2）人手搬裝置 歌手自己行上台

受早前MIRROR演唱會意外事故影響，今次林家謙的演唱會為配合康文署的「短期措施」，刪減了不少舞台機關，包括升降台和懸吊於高空的機械裝置等，現場所見，連鋼琴和眼鏡等裝置都要由工作人員人手搬上台，所有歌手也要自己步行上台，不過舞台上仍有吊在半空的四面大屏幕，以及安裝在台上的一副黑白大眼鏡，據知這些大屏幕屬於透薄物料，不過因為該副大眼鏡全程都無移動過，有觀眾就投訴因為被眼鏡遮掩了視角，無法欣賞到林家謙的部分演出。

林家謙 工作人員於演唱會中途上台，在大眼鏡上裝上巨型白色鏡片，用以投映出Jace陳凱詠的影像。
工作人員於演唱會中途上台，在大眼鏡上裝上巨型白色鏡片，用以投映出Jace陳凱詠的影像。（圖片來源：現場觀眾提供）
林家謙
（圖片來源：現場觀眾提供）

3）為孿生大佬張敬軒伴奏

一連6場的《林家謙 Sunmer Blues 2022》演唱會頭場一次過請來了6組嘉賓，包括Jace（陳凱詠）、JW（王灝兒）、JNYBeatz（楊駿）、Serrini（梁嘉茵）、組合雷同二友和張敬軒，大家都唱出了由林家謙作曲的歌曲，不過林家謙和Jace只是隔空合唱。而最令大家驚喜的，就是被封為林家謙「孿生大佬」的張敬軒出場，兩人除了合唱《假以時日》，林家謙又一邊彈琴伴奏一邊和張敬軒合唱《笑忘書》。

林家謙 張敬軒以一身黑色打扮亮相做嘉賓。
張敬軒以一身黑色打扮亮相做嘉賓。（圖片來源：現場觀眾提供）
林家謙 面對張敬軒，林家謙笑言唔敢除眼鏡，因為怕大家撞樣！
面對張敬軒，林家謙笑言唔敢除眼鏡，因為怕大家撞樣！（圖片來源：現場觀眾提供）

張敬軒提到2017年初識林家謙，因為聽他的Demo聽得好舒服，覺得好好聽，所以便邀請他出來做歌手，之後張敬軒送了林家謙一個殿堂級牌子的錄音器材，外殼是其廣州一間已結業錄音室所遺下的舊物，他說：「我都有留低一啲Touch，因為我想Remind自己，夢想係好昂貴嘅，但夢想係要一路記住。」最後張敬軒讓林家謙落台換衫，林家謙扭擰話：「我而家又唔想去喎。」被張敬軒取笑：「乜咁Flirty嘅你個人！」

即睇林家謙與張敬軒合唱《假以時日》及《笑忘書》：

仲有林家謙同JW合唱《矛盾一生》及《自由飛翔》：

林家謙 JW與林家謙。
JW與林家謙。（圖片來源：現場觀眾提供）

4）被Serrini爆令妹妹仔有好多遐想

除了張敬軒外，同林家謙最多對話的嘉賓當屬Serrini，原本從歐洲回港正在放假的Serrini為撐好友而現身，她大讚林家謙「好sweet」，尤其是在她不開心的時候：「因為佢好『木獨』，面對一個情緒好困擾嘅女人，佢唔會點理，只會『哦，OK』，令好多妹妹仔有好多遐想，覺得『佢好關心我呀』！」她又指林家謙要「排除萬難」才可開騷：「我仲好驚開演唱會啲咩機關、你想要嘅嘢冇晒，你要企喺度唱！」林家謙就回答：「都真係冇晒㗎啦！」

林家謙 Serrini形容自己當晚的造型是一顆肉球，需要家謙攙扶。
Serrini形容自己當晚的造型是一顆肉球，需要家謙攙扶。（圖片來源：現場觀眾提供）
林家謙 兩人妙語如珠，逗得全場觀眾大笑。
兩人妙語如珠，逗得全場觀眾大笑。（圖片來源：現場觀眾提供）
林家謙 兩人最後一連合唱了三首歌。
兩人最後一連合唱了三首歌。（圖片來源：現場觀眾提供）

5）林家謙真係有跳舞 承諾明年再開騷

曾事先張揚會挑戰跳舞的林家謙，在與JNYBeatz（楊駿）合唱《靈魂出竅練習曲》時，脫下了眼鏡，換上一身黑白色型格打扮，曬出一對麒麟臂，並搵來多位舞蹈員在旁伴舞，其後林家謙更開始表演跳唱《單數》，雖然舞姿較為簡單，但令現場氣氛High爆，粉絲都驚喜狂呼：「林家謙跳舞呀！」最後林家謙更承諾下個夏天將會再次開騷，和大家一起再相聚。

林家謙 林家謙難得曬出一雙麒麟臂。
林家謙難得曬出一雙麒麟臂。（圖片來源：現場觀眾提供）
林家謙 變身型格跳唱歌手。
變身型格跳唱歌手。（圖片來源：現場觀眾提供）

撰文：東方新地圖片來源：現場觀眾提供資料或影片來源：[email protected] Show Must Go On

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