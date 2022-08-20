林家謙演唱會5大必重溫焦點：頭場29首完整歌單曝光、林家謙真係有跳舞

林家謙（Terence）於昨晚（8月19日）在紅館舉辦首場《SUMMER BLUES》演唱會，這是他首個紅館個人演唱會，也是繼MIRROR演唱會發生意外事故後，首個在紅館舉行的大型演出，這個演唱會的機關裝置會作出何種改動，以及有甚麼歌單和嘉賓等等，都成為大家關注的焦點。