林家謙演唱會｜KOL疑炒黃牛高價放售 被斷正串嘴反擊 曾與林家謙合作兼稱對方做偶像

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林家謙《White Summer》演唱會將於8月假紅磡體育館正式舉行，雖然場次已經加開至10場，但門票依然供不應求。而為免黃牛炒飛現象，林家謙與團隊更以「預先登記抽籤」機制以抽籤方式賣飛，並預留7,000張門票予fans於另一渠道買飛。適逢日前係終極加場開買，隨即就有網民發現有KOL疑炒黃牛高價放售，對方被踢爆後更串嘴反擊…..

KOL Kyle疑炒黃牛被斷正

KOL Kyle Wo日前在社交平台公開出售林家謙演唱會門票，並聲稱「有意pm信心保證」，不過當有網民查詢時，Kyle竟將原價$1080的門票標價至$2500至$3000，引起唔少網民熱議。

Kyle曾於社交平台曬出與林家謙嘅合照，並將帖文置頂兼成對方係偶像，因此今次疑炒黃牛就被指「帶頭搞壞規矩」。

林家謙演唱會 kol KOL Kyle Wo日前被網民發現於社交平台高價放售林家謙演唱會門票。（圖片來源：threads截圖）
KOL Kyle Wo日前被網民發現於社交平台高價放售林家謙演唱會門票。（圖片來源：threads截圖）
林家謙演唱會 kol （圖片來源：threads截圖）
（圖片來源：threads截圖）
林家謙演唱會 kol Kyle曾於社交平台曬出與林家謙嘅合照，佢更將帖文置頂兼配文表示林家謙係自己偶像。（圖片來源：ig@k.long727）
Kyle曾於社交平台曬出與林家謙嘅合照，佢更將帖文置頂兼配文表示林家謙係自己偶像。（圖片來源：[email protected]
林家謙演唱會 kol 唔少網民都狠批Kyle「帶頭搞壞規矩」，更指佢聲稱係林家謙偶像嘅情況下做黃牛超買其演唱會門票。（圖片來源：ig@k.long727）
唔少網民都狠批Kyle「帶頭搞壞規矩」，更指佢聲稱係林家謙偶像嘅情況下做黃牛超買其演唱會門票。（圖片來源：[email protected]

KOL Kyle被質疑收原價飛炒黃牛後串嘴反擊

Kyle除咗被指疑炒黃牛之外，更有人發現佢曾在社交平台留言收原價飛，並質疑Kyle現時嘅門票是否原價買完再高價放售。Kyle隨後於限時動態回應，更串嘴表示：「啲人原來以為我係收人原價飛再高價放。喂大佬，我都list曬出嚟啲收據，就算問下價都得啩。」
而對於高價放售門票，Kyle就繼續串爆稱：「開得呢個ac出，就梗係唔想買家中伏先用呢個ac，你當我真係冇諗過㗎咩？咁買唔買，個選擇喺你哋度。原價出讓我就真係想睇下有幾多真呀，畀人呃返轉頭唔好喊。」

林家謙演唱會 kol kyle隨後亦被網民發現曾在社交平台有意收原價飛嘅留言，並紛紛質疑佢是否原價購入門票後再高價放售。（圖片來源：threads截圖）
kyle隨後亦被網民發現曾在社交平台有意收原價飛嘅留言，並紛紛質疑佢是否原價購入門票後再高價放售。（圖片來源：threads截圖）
林家謙演唱會 kol 不過Kyle對此就串嘴反擊，更直言「原價出讓我就真係想睇下有幾多真呀，畀人呃返轉頭唔好喊。」（圖片來源：ig@k.long727）
不過Kyle對此就串嘴反擊，更直言「原價出讓我就真係想睇下有幾多真呀，畀人呃返轉頭唔好喊。」（圖片來源：[email protected]
林家謙演唱會 kol Kyle亦被發現除咗林家謙嘅門票之外，更曾在社交平台揚言再見有多張G.E.M.，以及Stephy嘅門票，令網民對其炒黃牛嘅質疑更深。（圖片來源：threads截圖）
Kyle亦被發現除咗林家謙嘅門票之外，更曾在社交平台揚言再見有多張G.E.M.，以及Stephy嘅門票，令網民對其炒黃牛嘅質疑更深。（圖片來源：threads截圖）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、threads截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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