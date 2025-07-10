林家謙演唱會｜KOL疑炒黃牛高價放售 被斷正串嘴反擊 曾與林家謙合作兼稱對方做偶像

林家謙《White Summer》演唱會將於8月假紅磡體育館正式舉行，雖然場次已經加開至10場，但門票依然供不應求。而為免黃牛炒飛現象，林家謙與團隊更以「預先登記抽籤」機制以抽籤方式賣飛，並預留7,000張門票予fans於另一渠道買飛。適逢日前係終極加場開買，隨即就有網民發現有KOL疑炒黃牛高價放售，對方被踢爆後更串嘴反擊…..