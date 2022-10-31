林家謙女友係前靚女新聞主播？網友列兩大證據：包括戴同款情侶手錶

林家謙近日忽然爆出緋聞，原來有網友在討論區開post，講到自己在街上偶遇林家謙，對方仲拖住個女友出街，雖然「無圖無真相」，但仍引起網民熱烈討論，仲有網民爆出疑似林家謙女友的身份，原來係前NowTV靚女新聞主播，網民仲列舉出兩大證據，力證兩人已拍拖多年，關係匪淺！