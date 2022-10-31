林家謙女友係前靚女新聞主播？網友列兩大證據：包括戴同款情侶手錶
林家謙 被指拖「女友」出街
有網民日前在討論區以「頭先見到林家謙拖住條女，有無人見到？」為題，指在太子往旺角方向見到林家謙，仲指對方拖住女友出街，有人指林家謙應該仍身在歐洲，該名網民就斬釘截鐵回應：「7成返咗香港，啱啱太子站對出確認過眼神！」
網民猜測「女友」身份
不過由於「無圖無真相」，網民都不太相信，只認為戴住個口罩再加埋眼鏡，個個都可以係林家謙，更有網民提出所謂「女友」，可能是林家謙好友Serrini。不過隨後有網民提到，這個「女友」可能是曾與林家謙傳出緋聞的前Now TV主播呂德琳（Vicky）。
列兩大證據證關係匪淺
有網民重提兩年前林家謙未紅時，已傳出過有個拍拖數年的女友，這位女友就是呂德琳。網民仲列舉出兩大證據，力證兩人關係匪淺，分別是呂德琳在上鏡時，曾多次戴上疑似林家謙紅館騷的限量版口罩，以及兩人曾戴上同款但不同色的手錶，被指為情侶錶。
呂德琳疑急刪linkedin帳號
有網民更指呂德琳一向低調，曾因為同林家謙傳出緋聞，而刪去IG帳戶，近幾日兩人關係再度被網民熱議，她更連linkedin上的帳號資料都delete埋。
呂德琳被問睇邊個演唱會口窒窒
呂德琳早前已離開Now TV，轉投另一網上媒體做主持，有網友就翻出她近日主持網上節目的片段，片中她直言在暑假看了許多演唱會，另一女主持就笑問她看了哪個的演唱會？呂德琳即變得口窒窒，回答：「草蜢。」見其他人都不相信，呂德琳即尷尬地續說：「舉個例子啫！」
常見問題
呂德琳不再是主播？
呂德琳早前已離開Now TV，轉投另一網上媒體做主持，有網友就翻出她近日主持網上節目的片段，片中她答問題時口窒窒⋯⋯詳情請看
林家謙女友疑似邊個台嘅主播？
有網民重提兩年前林家謙未紅時，已傳出過有個拍拖數年的女友，網民仲列舉出兩大證據，力證兩人關係匪淺，分別是主播手上的錶，以及⋯⋯詳情請看
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