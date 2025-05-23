林峯演唱會｜周秀娜 VS 徐子珊 《Let＇s Get Wet》性感對決！ 重溫徐子珊當年火辣舞姿

林峯《Go With The Flow》首場已於昨晚（22日），在紅館順利舉行。事隔9年再度喺紅館開騷，林峯除咗落力演出之外，更邀請唔少嘉賓驚喜現身！昨晚周秀娜更性感登場與林峯大跳貼身舞，不過就引來超多網民追問點解唔搵徐子珊……

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