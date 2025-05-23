林峯演唱會｜周秀娜 VS 徐子珊 《Let＇s Get Wet》性感對決！ 重溫徐子珊當年火辣舞姿
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林峯《Go With The Flow》首場已於昨晚（22日），在紅館順利舉行。事隔9年再度喺紅館開騷，林峯除咗落力演出之外，更邀請唔少嘉賓驚喜現身！昨晚周秀娜更性感登場與林峯大跳貼身舞，不過就引來超多網民追問點解唔搵徐子珊……
林峯演唱會｜重溫徐子珊《Let’s Get Wet》火辣舞姿
林峯2010年於紅館舉行嘅《Come 2 Me Beauty Live On Stage》演唱會頭場上，徐子珊就以嘉賓形式性感登場，並與林峯大跳《Let’s Get Wet》。當晚徐子珊先以長外套配短裙出場，隨後並由林峯為其脫下外套，大騷事業線同纖腰，2人貼到超埋嘅火辣舞姿更引來全場瘋狂！而值得一提嘅係，昨晚登場與林峯大跳貼身舞嘅周秀娜，當年原來亦係頭場嘅觀眾之一！
林峯演唱會｜陳慧琳15年前已做頭場嘉賓
天后陳慧琳昨晚亦是林峯演唱會頭場嘅嘉賓之一，Kelly除咗與林峯合唱經典歌《馴獸師之王》外，更爆笑「追數」兼mark實林峯做自己7月紅館個唱嘉賓！其實陳慧琳於《Come 2 Me Beauty Live On Stage》演唱會上同樣係頭場嘉賓，今次再於紅館擔任林峯首場嘅嘉賓亦大家直言十分有緣！
撰文：東方新地圖片來源：新傳媒圖片庫、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期