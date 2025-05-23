林峯演唱會｜古天樂探班兼親自驗收煙火特效 周秀娜登場前收1驚喜
林峯演唱會｜林峯sweet爆為嘉賓周秀娜慶生
老闆古天樂不僅代表One Cool送花籃祝賀演唱會成功，古生趁開騷前更親自到紅館探班，2人跟工作人員一同實測今次演出的煙火效果，周秀娜更為7場演唱會擔任特別嘉賓，拍住林峯一齊「Let’s Get Wet」！
適逢昨日是娜姐生日，阿峯於後台為她準備了生日蛋糕送上驚喜，切完蛋糕，壽星女興奮表示：「多謝林峯，我生日正日可以企喺紅館舞台上面過生日，多謝！」使娜姐度過一個難忘又充實的生日。
林峯演唱會｜服裝獲國際級名師設計
林峯的七場紅館演唱會正式展開，今次在形象上可謂花盡心思，還換上全新金髮形象，令人眼前一亮。開場時，林峯穿上Lady Gaga亦鍾情的國際級名師Robert Wun（雲惟駿）設計戰衣出場，先以《愛在記憶中找你》打頭陣，立即掀動全場大合唱，緊接率領舞蹈員跳唱《Not Done With You》、《CHOK》，阿峯脫下大褸露背上陣，歡呼聲震爆紅館。
林峯演唱會｜登升降斗落力派福利
演唱會當然亦少不了《愛不疚》、《愛在三千宇宙》等經典情歌，林峯早前講過會拉近觀眾距離，果然是講得出做得到，他唱出《Baby Lady》時登上升降斗，向「山頂嘅朋友」派福利，當升到高處，阿峯不禁話：「我畏高，我盡力㗎喇。」唱畢《幼稚未完》，林峯帶觀眾參觀後台，再走到另一邊的升降台繼續獻唱《One More Time》及《幼稚完》，還用攝影機鳥瞰全場觀眾及自拍Chok樣。
林峯轉Look期間，大屏幕驚現「Man姐」佘詩曼！變身主播的阿佘，聯同凌文龍、朱鑑然報道風暴消息，並找來古老闆、吳卓羲、吳林峰、余香凝、胡子彤、張文傑、伍允龍、周秀娜化身市民受訪，論盡「林峯」打到嚟之威力！曾為林峯創作《無傷大雅》的吳林峰將會每晚登場，「林峰」拿起結他與「林峯」同台合唱，為觀眾帶來視聽享受。
林峯演唱會｜陳慧琳搶先mark定做個唱嘉賓
至於第一場嘉賓是陳慧琳（Kelly），兩人合唱《馴獸師之王》掀起又一高潮，Kelly在台上爆料，原來多年前曾邀林峯擔任演唱會嘉賓，可是遇上打風才被迫甩底，Kelly即約定林峯為其7月紅館個唱再任嘉賓補數，之後Kelly唱出自己當年名曲《隨身聽》，並走到台邊跟觀眾握手，一於為其紅館騷先行預演。
送走Kelly，林峯再度現身舞台，以Medley演繹出《心呼吸》、《如果時間來到》、《反話》等作品再來萬人大合唱；握手位期間，舞台上屏幕回顧林峯入行25年來的經典畫面，由《真情》侍應到2024年《九龍城寨之圍城》陳洛軍，利用AI科技串連阿峯演過角色，見證著他由小人物蛻變到「陳洛軍」，成為獨當一面的影視紅星。
林峯演唱會｜首場歌單
1.愛在記憶中找你
2.Not Done with you
3.CHOK
4.Vampire
5.Once Again
6.一刀切
7.愛不疚
8.愛在三千的宇宙
9.Baby Lady
10.幼稚未完
11.ONE MORE TIME
12.幼稚完
13.Come 2 Me
14.Hello
15.無傷大雅
16.唱情歌的人
17.（嘉賓陳慧琳合唱）馴獸師之王
18.（嘉賓陳慧琳）隨身聽
19.我又戀愛了
20.Medley:
心呼吸、同林、如果時間來到、忘記傷害、直到你不找我、換過方式愛你、夏雪、旁觀者悲、反話、記得忘記
21.怕悶的人請舉手
22.Broken
23.ApocaLips
24.Let’s Get Wet（周秀娜舞蹈演繹）
25.Dance Medley:熱能放送+ Heart Attack + Nice