林峯演唱會2025｜歌單+嘉賓名單公開 紅館開足7場話題十足（不斷更新）
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林峯《GO WITH THE FLOW》演唱會將於5月22日至28日，假紅磡香港體育館盛大舉行。今次演唱會更係林峯久違9年再度於香港開騷，一眾歌迷已經急不及待想欣賞林峯嘅精彩演出，以下將會為大家整理演唱會歌單以及嘉賓名單！
林峯演唱會2025｜紅館歌單預測
雖然今次林峯演《GO WITH THE FLOW》唱會歌單仍有待公佈，但係就可以先行參考林峯去年於澳門嘅《Love Flows》演唱會歌單：
1. 愛不疚
2. Hello
3. 心呼吸
4. 記得忘記
5. Let’s get wet
6. Broken
7. Morning cute
8. The Feelin’
9. Light up my life
10. 唱情歌的人
11. Come 2 me
12. One more time
13. 樓下有人
14.直到你不找我
15. 愛在記憶中找你 （與余詩曼合唱）
16. 唯獨你是不可取替（余詩曼獨唱）
17. 換個方式愛你
18. 遺憾美
19. 馴獸師之王
20. 愛在三千的宇宙
21. 如果時間來到
Encore
22. 幼稚完
23. CHOK
24.NICE
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林峯演唱會2025｜嘉賓名單
林峯去年於澳門嘅《Love Flows》演唱會除咗歌單有驚喜之外，其實嘉賓名單同樣驚喜，以下將會與大家一起重溫去年5場演唱會嘅嘉賓名單：
第1場嘉賓：吳卓羲
第2場嘉賓：佘詩曼
第3場嘉賓：農夫
第4場嘉賓：胡子彤
第5場嘉賓：胡子彤、張文傑、伍允龍
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撰文：東方新地圖片來源：ig@lam_fung_official、ig@charmaine_sheh、ig@tsztungtonywu資料或影片來源：原文刊於新假期