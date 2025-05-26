林峯演唱會｜靚仔Dancer勁搶fo獲封「舞蹈界李治廷」 IG曝光原來曾與鄧麗欣獨舞！

林峯《Go With The Flow》演唱會自開鑼以來話題不斷，今次演唱會更有唔少跳唱部分，為觀眾嘅視聽帶來極大享受。不過演唱會其中1位靚仔dancer就率先跑出，除咗有唔少網民在社交平台曬出其表演影片外，更封佢為「舞蹈界李治廷」 ！