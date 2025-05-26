林峯演唱會｜靚仔Dancer勁搶fo獲封「舞蹈界李治廷」 IG曝光原來曾與鄧麗欣獨舞！
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林峯《Go With The Flow》演唱會自開鑼以來話題不斷，今次演唱會更有唔少跳唱部分，為觀眾嘅視聽帶來極大享受。不過演唱會其中1位靚仔dancer就率先跑出，除咗有唔少網民在社交平台曬出其表演影片外，更封佢為「舞蹈界李治廷」 ！
林峯演唱會｜靚仔Dancer Marco獲封「舞蹈界李治廷」
林峯演唱會舉行後，社交平台隨即現洗版式討論，當中Dancer Marco更成功引起唔少網民討論，更封佢為「舞蹈界李治廷」 ！Marco除咗身形高大夠曬搶fo之外，其一頭長鬈髮亦十分有特色，更引來唔少網民大讚：「真係好似李治廷」、「哇呢個dancer好吸睛啊」、「佢IG仲要好乾淨好正氣」、「呢part我都係顧住影dancers」、「幾靚仔高大同跳得幾好吖，搶鏡過娜姐」。
林峯演唱會｜Marco曾任鄧麗欣演唱會Dance
除咗擔任林峯演唱會dancer外，Marco亦曾於今年擔任鄧麗欣《STEP by STEPHY》紅館演唱會嘅dancer，更在引起極高討論嘅歌曲《派對動物》中與Stephy獨舞，認真厲害！
撰文：東方新地圖片來源：東方新地、threads@xjudycx、[email protected]、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期