九龍城寨｜林峯演技大突破獲激讚網民：今次可以真正上位
《九龍城寨之圍城》林峯新形象有突破
林峯一直以來給人的感覺就是行斯文靚仔路線，過往演出的角色都均是善良大好人，今次在《九龍城寨之圍城》中飾演難民「陳洛軍」一角，不少網民在入場前都對林峯的出演有所保留。不過結果卻令人刮目相看，林峯在電影中撇下過去的形象，每場打鬥戲都拳拳到肉、非常瞓身，獲網民大讚打鬥場面都好有睇頭。此外，林峯在劇中將一開始被欺負、無視，再為自己打出公義的情感發揮的淋漓盡致，成功掀動觀眾情緒，令觀眾們刮目相看。
網民大讚：今次可以真正上位！
今次林峯脫胎換骨，成功憑演技撇除20年的電視味，獲網民一致的好評：「林峯唔紅天理不容」、「下年會唔會係林峯影帝」、「希望林峯今次可以真正上位，做港產片新一代男主角」、「從亞太區影帝到真正影帝」等。同時亦有網民認為今次古天樂退守配角，成功令林峯有機會上位發揮。
林峯重提2009年奪「亞太區男歌星」真實心情
近年轉戰內地發展的林峯，去年7月加入新唱片公司，近日一連推出2首粵語歌，正式回歸香港樂壇。近日林峯接受訪問首度剖白自己於15年前奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」時的真實感受，當年被外界鬧到爆的他，當時奪獎後曾一度呆站於後台2分鐘。：
其實宣佈之後，我望到好多同期嘅歌手，佢哋都用眼神畀嗰動力我『上去，攞咗先！』跟住我嗰心稍微得到少少勇氣去接嗰獎。因為完咗之後，你仲要去後台見記者訪問，一定好多問題啦。我就企喺嗰舞台後面，企咗喺到2分鐘。我要令我嗰心定番，準備好我要面對嘅問題。我先行出去。
林峯領獎後曾遇上難堪問題：都係經歷嚟
2009年的林峯，已經先後推出過多首經典人氣歌曲作品，例如《愛在記憶中找你》和《愛不疚》等等，雖然有實力領獎，但他卻遇上無數難堪問題，現時回想起，就覺得一切都已成過去，再沒有什麼大不了：
（有冇遇到難堪嘅問題？）大把啦。不過冇所謂啦，呢啲都係經歷嚟嘅。其實冇嘅，我覺得你人生中遇到嘅所有嘢，你都係賺咗。無論你遇到咩人，發生咗咩事，一切都係你嘅經歷、養份，都係你將來認真繼續努力下去，你成功嘅其中一個步驟。
林峯獲網民留言力讚：好多人因某台對佢有偏見
網民聽到林峯剖白奪「亞太男」的真實感受之後，都紛紛留言力撐。有網民指其實林峯當年算有實力，但可惜被TVB「捧死」，希望新一代能夠認識新風格的林峯：「當年我都係因為大台嘅捧殺而覺得『佢憑咩攞亞太』，但人大咗，加上而家咁多新歌手爆紅，聽番當年嘅歌發覺林峯係有『真。實力』，係真正被underrated嘅香港歌手」、「只能講當年係香港人走寶」、「幫主持講埋唔出得街嗰句：『樂壇欠林峯一個交代，因為連姜濤咁嘅款都可以攞最受歡迎男歌手』」、「10年前好多人都因為某台而對佢有偏見，希望呢一代嘅人可以真正認識到林峯嘅作品」等等。
一齊睇片：
林峯曾表示領獎當時「好唔舒服」
雖然現時大家都覺得林峯有實力，唱歌又好聽，但其實在林峯3奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」時曾惹來各界批評，台下更傳出噓聲。林峯在2009年首次奪此獎當時都表現無奈，一上台就話：「我都唔知講咩好，其實我而家所有嘅嘢都係TVB畀我，我希望我可以唱更多好嘅歌畀大家聽。」而林峯在多年後接受電台訪問時，曾經提及到奪獎當時感到「好唔舒服」：
我曾要求頒獎單位唔好頒俾我，人人都覺得我有後台先有獎，我得獎個心好唔舒服，唔想別人覺得我唔係實至名歸！
陳志雲大爆當年真相 指林峯被某高層捧死
陳志雲早年曾在自己的YouTube頻道內，發表「TVB又輸咗畀ViuTV?」的短片，期間他講到當年有TVB高層一定要將「亞太區最受歡迎男歌手」頒給親生仔林峯，陳志雲表示當時並不同意此做法，雖然覺得林峯十分有潛力，但當時還未去到可以奪這個獎，可是另一高層堅持要這樣做。結果，林峯隨即被坊間恥笑「亞太區最受歡迎男歌手」，是指亞皆老街及太子道最受歡迎男歌手。陳志雲又指有時太愛護一個藝人，反而會害了他。