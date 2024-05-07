九龍城寨｜林峯演技大突破獲激讚網民：今次可以真正上位

由鄭保瑞執導，古天樂、林峯、劉俊謙和伍允龍等主演的《九龍城寨之圍城》上映以來好評如潮，其中男主角林峯放下斯文靚仔路線，飾演難民「陳洛軍」，一改過往形象的林峯不但令觀眾耳目一新，在戲中演技大爆發的他更獲觀眾一致好評。

