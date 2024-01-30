44歲林峯重提2009年奪「亞太區男歌星」真實心情 自爆呆企後台2分鐘

近年轉戰內地發展的林峯，去年7月加入新唱片公司，近日一連推出2首粵語歌，正式回歸香港樂壇。近日林峯接受訪問首度剖白自己於15年前奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」時的真實感受，當年被外界鬧到爆的他，當時奪獎後曾一度呆站於後台2分鐘，不少網民睇完之後都紛紛留言支持林峯：「其實佢有實力，但真係畀人捧死！」