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44歲林峯重提2009年奪「亞太區男歌星」真實心情 自爆呆企後台2分鐘

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Keith

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近年轉戰內地發展的林峯，去年7月加入新唱片公司，近日一連推出2首粵語歌，正式回歸香港樂壇。近日林峯接受訪問首度剖白自己於15年前奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」時的真實感受，當年被外界鬧到爆的他，當時奪獎後曾一度呆站於後台2分鐘，不少網民睇完之後都紛紛留言支持林峯：「其實佢有實力，但真係畀人捧死！」

林峯首度剖白奪「亞太男歌星」真實感受

44歲的林峯日前接受DJ艾力的YouTube頻道訪問，DJ艾力在訪問中指留意到近年有些人氣歌手年紀輕輕已經拿到歌唱大獎，並指出「太早拿大獎係唔係件好事」。林峯聽畢後，即刻大笑指DJ艾力問啱人，並即場剖白自己於2009年奪得「亞太區最受歡迎香港男歌星」的真實感受：

其實宣佈之後，我望到好多同期嘅歌手，佢哋都用眼神畀嗰動力我『上去，攞咗先！』跟住我嗰心稍微得到少少勇氣去接嗰獎。因為完咗之後，你仲要去後台見記者訪問，一定好多問題啦。我就企喺嗰舞台後面，企咗喺到2分鐘。我要令我嗰心定番，準備好我要面對嘅問題。我先行出去。

林峯 林峯於2009年首次奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」。
林峯於2009年首次奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」。（圖片來源：TVB影片截圖）
林峯 林峯表示上台領獎前從台下一眾歌手身上得到勇氣。
林峯表示上台領獎前從台下一眾歌手身上得到勇氣。（圖片來源：YouTube@艾力Eric）
林峯 林峯指領獎後在後台冷靜兩分鐘後，才出去接受記者訪問。
林峯指領獎後在後台冷靜兩分鐘後，才出去接受記者訪問。（圖片來源：YouTube@艾力Eric）

林峯領獎後曾遇上難堪問題：都係經歷嚟

2009年的林峯，已經先後推出過多首經典人氣歌曲作品，例如《愛在記憶中找你》和《愛不疚》等等，雖然有實力領獎，但他卻遇上無數難堪問題，現時回想起，就覺得一切都已成過去，再沒有什麼大不了：

（有冇遇到難堪嘅問題？）大把啦。不過冇所謂啦，呢啲都係經歷嚟嘅。其實冇嘅，我覺得你人生中遇到嘅所有嘢，你都係賺咗。無論你遇到咩人，發生咗咩事，一切都係你嘅經歷、養份，都係你將來認真繼續努力下去，你成功嘅其中一個步驟。

林峯 林峯時隔多年表示覺得一切都已經過去，覺得無所謂。
林峯時隔多年表示覺得一切都已經過去，覺得無所謂。（圖片來源：YouTube@艾力Eric）

林峯獲網民留言力讚：好多人因某台對佢有偏見

網民聽到林峯剖白奪「亞太男」的真實感受之後，都紛紛留言力撐。有網民指其實林峯當年算有實力，但可惜被TVB「捧死」，希望新一代能夠認識新風格的林峯：「當年我都係因為大台嘅捧殺而覺得『佢憑咩攞亞太』，但人大咗，加上而家咁多新歌手爆紅，聽番當年嘅歌發覺林峯係有『真。實力』，係真正被underrated嘅香港歌手」、「只能講當年係香港人走寶」、「幫主持講埋唔出得街嗰句：『樂壇欠林峯一個交代，因為連姜濤咁嘅款都可以攞最受歡迎男歌手』」、「10年前好多人都因為某台而對佢有偏見，希望呢一代嘅人可以真正認識到林峯嘅作品」等等。

林峯 網民都覺得其實林峯係有實力，但可惜被TVB「捧死」
網民都覺得其實林峯係有實力，但可惜被TVB「捧死」（圖片來源：微博@蘇有朋）

一齊睇片：

林峯曾表示領獎當時「好唔舒服」

雖然現時大家都覺得林峯有實力，唱歌又好聽，但其實在林峯3奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」時曾惹來各界批評，台下更傳出噓聲。林峯在2009年首次奪此獎當時都表現無奈，一上台就話：「我都唔知講咩好，其實我而家所有嘅嘢都係TVB畀我，我希望我可以唱更多好嘅歌畀大家聽。」而林峯在多年後接受電台訪問時，曾經提及到奪獎當時感到「好唔舒服」：

我曾要求頒獎單位唔好頒俾我，人人都覺得我有後台先有獎，我得獎個心好唔舒服，唔想別人覺得我唔係實至名歸！

林峯 林峯在多年後接受訪問時都提及到當時其實「心好唔舒服」。
林峯連續3年奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」，多年後他接受訪問時都提及到當時其實「心好唔舒服」。（圖片來源：TVB圖片）
林峯 林峯曾3奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」。
林峯曾3奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」。（圖片來源：TVB影片截圖）

陳志雲大爆當年真相 指林峯被某高層捧死

陳志雲早年曾在自己的YouTube頻道內，發表「TVB又輸咗畀ViuTV?」的短片，期間他講到當年有TVB高層一定要將「亞太區最受歡迎男歌手」頒給親生仔林峯，陳志雲表示當時並不同意此做法，雖然覺得林峯十分有潛力，但當時還未去到可以奪這個獎，可是另一高層堅持要這樣做。結果，林峯隨即被坊間恥笑「亞太區最受歡迎男歌手」，是指亞皆老街及太子道最受歡迎男歌手。陳志雲又指有時太愛護一個藝人，反而會害了他。

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陳志雲離開無綫多年，曾是高層的他有大把內幕料爆。（圖片來源：YouTube@志雲頻道stephenchannel 截圖）
林峯 陳志雲
林峯當年被指未夠班攞「亞太區最受歡迎男歌手」，原來是某高層一手造成。（圖片來源：微博@林峯）

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圖片來源：YouTube@艾力Eric、微博@蘇有朋、微博@林峯、TVB、YouTube@志雲頻道截圖資料或影片來源：YouTube@艾力Eric

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