46歲林峯暴瘦身體亮紅燈？秘密求診中醫 臉色蒼白引網民心疼
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46歲林峯近日秘密求診中醫的照片曝光，相中他臉色蒼白、明顯消瘦，與過往的俊朗形象形成強烈對比。這位因《尋秦記》再度走紅的人氣王，近年密密開演唱會事業正值高峰，但身體狀況卻令粉絲擔憂不已。照片中林峯留著鬍鬚顯得滄桑，臉頰比以往更加瘦削，網民紛紛留言表達關切，背後原因引起外界猜測。
林峯中醫診所現身照片流出
日前有網友在社交平台上載林峯在中醫診所的照片，相中他親自拿起手機與中醫師自拍，態度相當親民。林峯當日打扮十分低調隨意，但留有鬍鬚的他看起來比平時滄桑不少，最令人關注的是他的臉頰明顯比以往瘦削。有網民推測他可能有新傷舊患需要處理，才會選擇中醫調理身體。照片一經流出，立即引起粉絲熱烈討論和關注。
林峯求診相片引關注
這位46歲的藝人近年事業發展順利，不但因電影版《尋秦記》再度走紅，更頻繁舉辦演唱會與粉絲見面。林峯於2019年與小他10年的內地模特兒張馨月結婚，翌年9月迎來女兒「格格」，事業家庭雙豐收。然而這次突然曝光的求診照片，讓外界開始關注他的健康狀況是否出現問題。
林峯演藝事業回顧成就豐碩
林峯自出道以來一直是TVB的當紅小生，憑藉《尋秦記》中趙盤一角深入民心，成為不少觀眾心目中的經典角色。近年他積極拓展演藝事業版圖，不但參與不同類型的影視作品，更經常舉辦個人演唱會，展現其多才多藝的一面。2019年他與張馨月的婚禮轟動一時，兩人的愛情故事也成為娛樂圈佳話。2020年女兒出生後，林峯更經常在社交平台分享家庭生活點滴，展現慈父形象。
網民心疼留言關注健康狀況
看到林峯明顯消瘦的照片後，不少網民都表達了關切之情。有粉絲留言「瘦了好多啊，他就不適合臉上肉肉的」、「可憐寶寶又瘦了」、「憔悴了」等心疼話語。更有網民觀察入微地指出「最近明顯一直在變瘦」，並呼籲他「好好注意身體」。
圖片來源：fb相片、《尋秦記》電影版劇照、金像獎2025場刊、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期