46歲林峯暴瘦身體亮紅燈？秘密求診中醫 臉色蒼白引網民心疼

46歲林峯近日秘密求診中醫的照片曝光，相中他臉色蒼白、明顯消瘦，與過往的俊朗形象形成強烈對比。這位因《尋秦記》再度走紅的人氣王，近年密密開演唱會事業正值高峰，但身體狀況卻令粉絲擔憂不已。照片中林峯留著鬍鬚顯得滄桑，臉頰比以往更加瘦削，網民紛紛留言表達關切，背後原因引起外界猜測。