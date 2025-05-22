林峯劇透紅館演唱會有驚喜 因古天樂1句話決心拍戲 《尋秦記》電影版最快幾時上映？
林峯相隔九年紅館開唱大爆有驚喜環節
除了電影上的突破，林峯亦宣布將於2025年舉行演唱會。他解釋：「事隔對上一次都九年了。」原先計劃在入行20週年時舉辦，但因疫情延期，現順勢變為25週年演唱會，他笑言：「可能更好睇更多嘢，可能自己又再沉澱一下。」是次演唱會將於紅館舉行七場，對他而言是新挑戰，因為以往最多只開過五、六場，而且今次是連續七場沒有休息日。
林峯透露：「今次跳舞比以前更多。」他慶幸過往儲下了不少有畫面的快歌，讓今次演唱會有足夠的歌曲選擇。演唱會主題方面，他提到之前澳門的預熱演出名為「Love Flows」，T恤背面印有「Go With The Flow」，他表示：「咦，我幾鍾意呢句說話，好似同go with the flow，好似同我咁多年嚟，無論演藝行業或者音樂呢條路，好似都幾啱。」他解釋「Go With The Flow」是指順應時勢去轉變、適應和進步，同時豐富自己。林峯亦透露下半年將會專注做音樂，並希望將演唱會帶到其他地方作巡迴演出。
感恩古天樂多年提攜 因1句話決心闖電影路
林峯在訪問中多次感謝古天樂（古仔）的提攜。他表示與古天樂相識二十多年，早在電視台時期已認識，但當時因對方太忙而聯絡不多。他透露：「反而嗰陣時其實係佢第一個叫我不如專心做電影，其實好多年前佢同我講過，可能時機未到自己成熟。」後來林峯離開電視台後，曾簽約楊受成英皇娛樂旗下專注做音樂及開演唱會。之後古天樂再次鼓勵他投放更多時間在電影上，林峯對此表示：「我多謝佢，都覺得我應該去投放多啲時間，去嘗試多啲大銀幕。」對於古天樂的安排和抉擇，林峯表示全然信任：「我支持佢對我嘅抉擇，佢對我嘅安排，因為咁多年佢都好錫我。」
《尋秦記》電影版上映有日子？
回顧演藝生涯，林峯坦言一直尋求角色上的突破：「唔係話想突破出電視框，係想突破出角色嘅框框。」他指出電視製作因時間所限，創作空間有時會受限。他憶述二十多歲時曾嘗試不同的演繹方式，但導演有時會要求「穩陣啲」，因為過往成功的模式已有保證，沒有太多空間讓他思考。他慶幸在二十多歲時獲得第一次拍電影的機會，與麥兆輝導演合作，那次經驗讓他感受到電影世界的天馬行空和演員掌握節奏的可能，從此在他心中埋下種子，亦影響了他在電視演繹上不想有既定模式的想法。他感恩一路以來得到不少機會，特別是古天樂給予他更多接觸電影的機會。他又強調今年《尋秦記》電影版會上映，至於目上已有3至4套電影作品等待上映中，加上宣傳工作，應該沒時間再拍多一套。
林峯談《九龍城寨》打到暈咗
談及《九龍城寨》的成功，林峯表示對他個人而言是一個新嘗試，因為戲中有很多真實的打鬥場面。他憶述：「嗰陣Kenji（谷垣健治）幫我哋排咗一個月，我記得第一日我去排練，我返屋企然後瞓喺張床，擘大眼已經半個鐘，我原來係暈咗。」他表示即使平時有做運動，但武術訓練的強度完全不同，需要先鍛鍊好體能，因為拍攝動作戲時不是只拍一兩下，而是要不停循環。林峯大讚武術導演Kenji Sir構思的動作新穎且有每個角色獨有的武術套路，結合了中式、現代甚至漫畫式元素，令身為漫畫迷的他非常期待。
《九龍城寨》續集幾時開拍？
他亦提到現在拍動作戲已很少用替身，演員都希望親身上陣。電影中九龍城寨的場景是搭建出來的，但其逼真程度令曾去過真實九龍城寨的人也感到驚嘆，林峯形容：「你嘅感覺係入咗一個真實，唔係景，係真嘅九龍城寨。」這對演員的投入非常有幫助。對於電影的巨大迴響，林峯坦言：「我哋究竟拍咗啲咩戲？因為我哋真係諗唔到嗰個feedback係咁厲害，意料之外。」另外電影更成為一個現象，吸引海外影迷專程來港，他為此感到非常開心，至於《九龍城寨》續集有望明年開拍。