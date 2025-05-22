林峯劇透紅館演唱會有驚喜 因古天樂1句話決心拍戲 《尋秦記》電影版最快幾時上映？

林峯最近（20日）接受Do姐鄭裕玲《口水多過浪花》訪問，除了大談《九龍城寨之圍城》拍攝點滴，仲罕有提及恩師古天樂提攜。林峯更提到再踏紅館開演唱會，將會有驚喜環節！

【月平息低至0.27%】建行 (亞洲) 「好現金」私人分期貸款！ 實際年利率低至5.75%，輕鬆周轉！

經手機銀行申請可享額外 HK$1,500 現金回贈

HK$0 手續費，有糧單即借！

還款期長達 60 個月

即按即借

受有關優惠條款及細則的束。提示：借定唔借？還得到先好借！·資料由客戶提供