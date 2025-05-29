林峯以7字親解跳「表櫈舞」原因 認一早知伍允龍出pool：要幫手鑑定

林峯一連七晚的《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025》於昨晚（28日）圓滿結束，尾場騷後林峯接受訪問，不但大談同老闆古天樂在台上的演出，更親解跳「表櫈舞」的原因！