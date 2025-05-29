林峯以7字親解跳「表櫈舞」原因 認一早知伍允龍出pool：要幫手鑑定

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林峯一連七晚的《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025》於昨晚（28日）圓滿結束，尾場騷後林峯接受訪問，不但大談同老闆古天樂在台上的演出，更親解跳「表櫈舞」的原因！

林峯回應跳「表櫈舞」原因

林峯在接受訪問時，提及於演唱會中表演的「表櫈舞」，對於網民認為這個環節好似「同張櫈做愛」一樣，他就解釋「最緊要有標誌性」：「因為我自己鍾意跳舞，我唔係話跳得好叻，我同排舞師溝通唔一定跳舞要密集式好忙碌，最緊要有標誌性，如果有人記得我覺得係成功咗。」他還提到自己曾是泳隊成員，所以能應付「表櫈舞」所需要的技巧：「其實如果識得遊蝶式的話，我覺得其實唔係咁難。」

林峯 林峯親解跳「表櫈舞」原因。（圖片來源：Viu1 HK）
林峯親解跳「表櫈舞」原因。（圖片來源：Viu1 HK）

林峯演唱會狂考嘉賓「表櫈舞」 MC 劉俊謙都被挑機

林峯 林峯這段椅子舞表演，被張文傑起名叫「表櫈舞」，因為張櫈係表演用嘅櫈。（圖片來源：東方新地）
林峯這段椅子舞表演，被張文傑起名叫「表櫈舞」，因為張櫈係表演用嘅櫈。（圖片來源：東方新地）
林峯 網民認為這個環節好似「同張櫈做愛」，但林峯指需要一定技巧。（圖片來源：東方新地）
網民認為這個環節好似「同張櫈做愛」，但林峯指需要一定技巧。（圖片來源：東方新地）

佘詩曼驚喜現身 伍允龍大方認愛

此外在演唱會中，佘詩曼以「Man姐」身份驚喜現身報天氣，引來觀眾投訴紅館播放假新聞，林峯就回應：「如果真係咁講的話，咁Man姐日日播嗰套劇係咪真係俾人投訴？我覺得大家好有創意，咁都有得投訴，證明大家有留意。」

而對於伍允龍籍著孖女友李蔓瑩Reneen一齊睇騷的機會出pool認愛，林峯除了恭喜好兄弟外，更表示一早已知情：「我支持佢，兄弟當然要幫手鑑定，最緊要佢開心！」

林峯 林峯恭喜好兄弟伍允龍出pool。（圖片來源：Viu1 HK）
林峯恭喜好兄弟伍允龍出pool。（圖片來源：Viu1 HK）

47歲伍允龍大方認戀34歲李蔓瑩！原來有1個共同愛好勁加分

林峯 伍允龍在孖住Renee睇完好兄弟林峯演唱會後，大方直認對方「係我女朋友」。（圖片來源：經理人公司提供）
伍允龍在孖住Renee睇完好兄弟林峯演唱會後，大方直認對方「係我女朋友」。（圖片來源：經理人公司提供）
林峯 此外，林峯演唱會其中一個過場影片中，「Man姐」佘詩曼變身主播，報道「林峯襲港」的風暴消息，不過可能製作過於「逼真」，有不少市民信以為真，連日來向紅館方面投訴。（圖片來源：FB@New Monday）
此外，林峯演唱會其中一個過場影片中，「Man姐」佘詩曼變身主播，報道「林峯襲港」的風暴消息，不過可能製作過於「逼真」，有不少市民信以為真，連日來向紅館方面投訴。（圖片來源：FB@New Monday）

孖古天樂台上演出開心圓夢

演唱會最後一晚，林峯與老闆古天樂共同演繹《天命最高》和《今期流行》，令現場氣氛達到高潮，林峯在訪問中笑指並未有特意說服古天樂上台唱歌：「我哋自己人嚟㗎嘛！」至於是否有教古天樂跳舞，他笑言：「唔使啦！佢係前輩嚟㗎！」

林峯又直言：「我覺得好威囉，真係好多謝古老闆。我哋嘅演唱會dancer都估唔到可以喺台上跳《今期流行》，我哋個Band都好開心，竟然可以彈到《天命最高》，所以我覺得係完咗大家嘅夢。」

林峯 林峯與老闆古天樂及周秀娜在尾場演出後合照。（圖片來源：Viu1 HK）
林峯與老闆古天樂及周秀娜在尾場演出後合照。（圖片來源：Viu1 HK）

古天樂驚喜宣布《尋秦記》2026年上映日期 兼問演唱會4大傳聞

林峯 古天樂在尾場驚喜現身，與林峯在台上合唱《天命最高》和《今期流行》，令林峯開心都彈起。（圖片來源：大會提供）
古天樂在尾場驚喜現身，與林峯在台上合唱《天命最高》和《今期流行》，令林峯開心都彈起。（圖片來源：大會提供）

望喚醒大家對《尋秦記》集體回憶

林峯又提及選擇同古天樂合唱TVB劇集《尋秦記》主題曲《天命最高》的原因：「我相信大家都講咗呢個都市傳說好耐，老闆都講咗好快同大家見面。希望真係喚起大家嘅集體回憶。」古天樂在舞台上宣布兩人主演的電影《尋秦記》將於元旦上映，他表示：「老闆都講咗好快會同大家見面，我哋都搞咗五年，希望尋秦記可以喚醒返大家嘅集體回憶，到時希望大家去電影院支持。」

林峯 古天樂預告由他和林峯主演的電影《尋秦記》將於明年元旦上映。（圖片來源：大會提供）
古天樂預告由他和林峯主演的電影《尋秦記》將於明年元旦上映。（圖片來源：大會提供）

撰文：東方新地圖片來源：東方新地、大會提供、Viu1 HK、FB@New Monday資料或影片來源：原文刊於新假期

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