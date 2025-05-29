林峯以7字親解跳「表櫈舞」原因 認一早知伍允龍出pool：要幫手鑑定
林峯回應跳「表櫈舞」原因
林峯在接受訪問時，提及於演唱會中表演的「表櫈舞」，對於網民認為這個環節好似「同張櫈做愛」一樣，他就解釋「最緊要有標誌性」：「因為我自己鍾意跳舞，我唔係話跳得好叻，我同排舞師溝通唔一定跳舞要密集式好忙碌，最緊要有標誌性，如果有人記得我覺得係成功咗。」他還提到自己曾是泳隊成員，所以能應付「表櫈舞」所需要的技巧：「其實如果識得遊蝶式的話，我覺得其實唔係咁難。」
佘詩曼驚喜現身 伍允龍大方認愛
此外在演唱會中，佘詩曼以「Man姐」身份驚喜現身報天氣，引來觀眾投訴紅館播放假新聞，林峯就回應：「如果真係咁講的話，咁Man姐日日播嗰套劇係咪真係俾人投訴？我覺得大家好有創意，咁都有得投訴，證明大家有留意。」
而對於伍允龍籍著孖女友李蔓瑩Reneen一齊睇騷的機會出pool認愛，林峯除了恭喜好兄弟外，更表示一早已知情：「我支持佢，兄弟當然要幫手鑑定，最緊要佢開心！」
孖古天樂台上演出開心圓夢
演唱會最後一晚，林峯與老闆古天樂共同演繹《天命最高》和《今期流行》，令現場氣氛達到高潮，林峯在訪問中笑指並未有特意說服古天樂上台唱歌：「我哋自己人嚟㗎嘛！」至於是否有教古天樂跳舞，他笑言：「唔使啦！佢係前輩嚟㗎！」
林峯又直言：「我覺得好威囉，真係好多謝古老闆。我哋嘅演唱會dancer都估唔到可以喺台上跳《今期流行》，我哋個Band都好開心，竟然可以彈到《天命最高》，所以我覺得係完咗大家嘅夢。」
望喚醒大家對《尋秦記》集體回憶
林峯又提及選擇同古天樂合唱TVB劇集《尋秦記》主題曲《天命最高》的原因：「我相信大家都講咗呢個都市傳說好耐，老闆都講咗好快同大家見面。希望真係喚起大家嘅集體回憶。」古天樂在舞台上宣布兩人主演的電影《尋秦記》將於元旦上映，他表示：「老闆都講咗好快會同大家見面，我哋都搞咗五年，希望尋秦記可以喚醒返大家嘅集體回憶，到時希望大家去電影院支持。」