林峯食《城寨》勢入叱咤「最喜愛男歌手」15強 網民力谷做「尹光2.0」
叱咤2024 「我最喜愛的男歌手」15強有林峯
叱咤903已於11月13日中午12時公布「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」15強名單，其中15強男歌手包括有（排名依筆劃序）︰MC 張天賦、Yan Ting 周殷廷、江𤒹生、呂爵安、李駿傑、林峯、林家謙、洪嘉豪、姜濤、柳應廷、陳卓賢、張敬軒、馮允謙、盧瀚霆、魏浚笙。
林峯今年憑陳洛軍人氣強勁
雖然15強中有多達7位MIRROR成員，但林峯因在今年5月上映的《九龍城寨之圍城》中飾演「城寨四少」陳洛軍爆紅，有不少網民都表示要力谷林峯攞叱咤「我最喜愛的男歌手」，令他有機會好似去年獲網民力捧的尹光一樣，成功打入「我最喜愛的男歌手」最後5強。
此外女歌手15強名單有︰AGA、Gin Lee、JACE陳凱詠、Kiri T、Marf 邱彥筒、Nancy Kwai、Serrini、Sica、阿正、炎明熹、陳蕾、雲浩影、鄭秀文、鄧麗欣、麗英。
組合15強名單就有︰COLLAR、Dear Jane、ERROR、JFYT、Lolly Talk、MIRROR、P1X3L、Pandora、per se、ROVER、RubberBand、Twins、艾粒、雷同二友、蘇打綠。
林峯近日推出新歌《我又戀愛了》
近年林峯專注拍戲，更在《九龍城寨之圍城》中飾演「城寨四少」陳洛軍爆紅！其實林峯自2007年開始加入樂壇，一共推出10張個人大碟，當年不但橫掃各大頒獎典禮的獎項，更預告明年五月在紅館再開騷！近日他就推出新歌《我又戀愛了》，這首歌搵來Wyman黃偉文填詞，歌詞靈感源自Wyman幻想中陳洛軍面對愛情時會有的態度。
早前曾唱《家族榮耀之繼承者》主題曲
林峯2021年加盟華納唱片，成為華納音樂中國簽約歌手，今年除了有《無傷大雅》和新歌《我又戀愛了》，更為5月13日首播的劇集《家族榮耀之繼承者》獻唱了主題曲《愛在三千的宇宙》。這首歌作曲填詞及監製是KW朱敏希，曾創作姜濤的《DUMMY》、周吉佩 《飛常日誌》及炎明熹 《 還有一艘救生艙》等作品。
回顧林峯歷年10首街知巷聞歌曲
回想起過往，林峯唔止曾為多套TVB劇集獻唱，自己更有唔少名曲，包括《愛不疚》、《愛在記憶中找你》、《CHOK》等都令人印象深刻、琅琅上口，依家就同大家一齊回顧有邊幾首耳熟能詳嘅歌曲啦！
2008年｜愛不疚
2008年，林峯繼續為TVB唱劇集歌，當年除咗《溏心風暴之家好月圓》播出後爆紅外，就連劇集插曲《愛不疚》同樣hit爆，嗰句「放手 放開所有彼此更自由放手 其實我絕非愛得不夠 」唱得非常有感情之餘，試問又唱出咗幾多分手情侶嘅心聲？
2008年｜浮生若水
由林夕填詞的《浮生若水》。
2009年｜Let’s get wet
講到《Let’s Get Wet》呢張個人專輯，當然唔少得同名歌《Let’s Get Wet》啦！當年林峯更以呢首歌嘅歌名做自己首個紅館個人演唱會嘅名，絕對可以話係林峯歌唱事業嘅一個標記！至於個MV就有陳茵媺一齊拍攝，配合歌詞二人更一齊跳貼身舞！
2010年｜直到你不找我
《直到你不找我》是2010年劇集《談情說案》的主題曲。
2010｜我們很好
《我們很好》有國語及廣東話兩個版本，而國語版則係林峯首張國語專輯《First 第一次》嘅首支派台歌曲，國語版嘅MV就搵嚟佘詩曼做女主角，至於廣東話版本則搵咗湯怡，兩個版本同樣好聽，唔知你又鐘意聽邊個版本多啲呢？
2011年｜Chok
2011年，《Chok》呢首歌真係播到街知巷聞，成首洗腦歌咁！不過，就算有人唔記得大部分歌詞，但都一定記得個「chok」字！呢首歌更為林峯於當年獲得唔少獎項，包括《十大勁歌金曲頒獎典禮》「金曲金獎」，為同年奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」及「金曲金獎」男歌手。