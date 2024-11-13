林峯

林峯食《城寨》勢入叱咤「最喜愛男歌手」15強 網民力谷做「尹光2.0」

最新娛聞
東方新地

廣告

自07年加入樂壇的林峯，今年食住電影《九龍城寨之圍城》熱潮，成功打入「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」15強，有不少網民揚言要好似去年尹光一樣，力谷他攞叱咤「我最喜愛的男歌手」獎！
林峯 林峯因在《九龍城寨之圍城》中飾演陳洛軍，表現備受網民讚賞。（圖片來源：《九龍城寨之圍城》劇照）
林峯因在《九龍城寨之圍城》中飾演陳洛軍，表現備受網民讚賞。（圖片來源：《九龍城寨之圍城》劇照）

叱咤2024 「我最喜愛的男歌手」15強有林峯

叱咤903已於11月13日中午12時公布「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」15強名單，其中15強男歌手包括有（排名依筆劃序）︰MC 張天賦、Yan Ting 周殷廷、江𤒹生、呂爵安、李駿傑、林峯、林家謙、洪嘉豪、姜濤、柳應廷、陳卓賢、張敬軒、馮允謙、盧瀚霆、魏浚笙。

林峯 「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」15強名單出爐。（圖片來源：IG@cr881903）
「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」15強名單出爐。（圖片來源：IG@cr881903）
林峯 林峯今年人氣強勁，成功打入「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」15強。（圖片來源：IG@lam_fung_official）
林峯今年人氣強勁，成功打入「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」15強。（圖片來源：IG@lam_fung_official）

林峯今年憑陳洛軍人氣強勁

雖然15強中有多達7位MIRROR成員，但林峯因在今年5月上映的《九龍城寨之圍城》中飾演「城寨四少」陳洛軍爆紅，有不少網民都表示要力谷林峯攞叱咤「我最喜愛的男歌手」，令他有機會好似去年獲網民力捧的尹光一樣，成功打入「我最喜愛的男歌手」最後5強。

林峯 去年「光B」尹光獲網民力撐，成功打破過去兩年「張敬軒鬥4位鏡仔」局面，長驅直進順利殺入叱咤「我最喜愛的男歌手」5強，最後獎項由張敬軒奪得。（圖片來源：IG@cr881903）
去年「光B」尹光獲網民力撐，成功打破過去兩年「張敬軒鬥4位鏡仔」局面，長驅直進順利殺入叱咤「我最喜愛的男歌手」5強，最後獎項由張敬軒奪得。（圖片來源：IG@cr881903）

此外女歌手15強名單有︰AGA、Gin Lee、JACE陳凱詠、Kiri T、Marf 邱彥筒、Nancy Kwai、Serrini、Sica、阿正、炎明熹、陳蕾、雲浩影、鄭秀文、鄧麗欣、麗英。

組合15強名單就有︰COLLAR、Dear Jane、ERROR、JFYT、Lolly Talk、MIRROR、P1X3L、Pandora、per se、ROVER、RubberBand、Twins、艾粒、雷同二友、蘇打綠。

林峯 叱咤「我最喜愛的男歌手」15強名單。（圖片來源：IG@cr881903）
叱咤「我最喜愛的男歌手」15強名單。（圖片來源：IG@cr881903）
林峯 叱咤「我最喜愛的組合」15強名單。（圖片來源：IG@cr881903）
叱咤「我最喜愛的組合」15強名單。（圖片來源：IG@cr881903）

林峯近日推出新歌《我又戀愛了》

近年林峯專注拍戲，更在《九龍城寨之圍城》中飾演「城寨四少」陳洛軍爆紅！其實林峯自2007年開始加入樂壇，一共推出10張個人大碟，當年不但橫掃各大頒獎典禮的獎項，更預告明年五月在紅館再開騷！近日他就推出新歌《我又戀愛了》，這首歌搵來Wyman黃偉文填詞，歌詞靈感源自Wyman幻想中陳洛軍面對愛情時會有的態度。

林峯 林峯因為在《九龍城寨之圍城》演陳洛軍爆紅，日前他和「城寨四少」劉俊謙、胡子彤、張文傑加上「王九」伍允龍聚首，令網民爆like。（圖片來源：IG@lam_fung_official）
林峯因為在《九龍城寨之圍城》演陳洛軍爆紅，日前他和「城寨四少」劉俊謙、胡子彤、張文傑加上「王九」伍允龍聚首，令網民爆like。（圖片來源：IG@lam_fung_official）
林峯 林峯和胡子彤近日更合作拍廣告。（圖片來源：IG@lam_fung_official）
林峯和胡子彤近日更合作拍廣告。（圖片來源：IG@lam_fung_official）
林峯 林峰事業得意之餘，仲有個幸福家庭，近日同張馨月慶祝結婚5周年，相當Sweet。（圖片來源：微博@林峯）
林峰事業得意之餘，仲有個幸福家庭，近日同張馨月慶祝結婚5周年，相當Sweet。（圖片來源：微博@林峯）

早前曾唱《家族榮耀之繼承者》主題曲

林峯2021年加盟華納唱片，成為華納音樂中國簽約歌手，今年除了有《無傷大雅》和新歌《我又戀愛了》，更為5月13日首播的劇集《家族榮耀之繼承者》獻唱了主題曲《愛在三千的宇宙》。這首歌作曲填詞及監製是KW朱敏希，曾創作姜濤的《DUMMY》、周吉佩 《飛常日誌》及炎明熹 《 還有一艘救生艙》等作品。

回顧林峯歷年10首街知巷聞歌曲

回想起過往，林峯唔止曾為多套TVB劇集獻唱，自己更有唔少名曲，包括《愛不疚》、《愛在記憶中找你》、《CHOK》等都令人印象深刻、琅琅上口，依家就同大家一齊回顧有邊幾首耳熟能詳嘅歌曲啦！

2002年｜記得忘記

林峯首次為TVB劇集唱嘅歌就係2002年《再生緣》片尾曲嘅《記得忘記》，當時呢首歌更收錄喺專輯《愛上主題曲3》入面！

林峯演唱會

2007年｜愛在記憶中找你

5年後，林峯為劇集《歲月風雲》唱插曲《愛在記憶中找你》，當時呢首歌更成功令林峯獲得首個勁歌金曲優秀選得獎歌曲，相信唔少人至今都仲記得歌詞「如果可以恨你 全力痛恨你」！

林峯演唱會

2008年｜愛不疚

2008年，林峯繼續為TVB唱劇集歌，當年除咗《溏心風暴之家好月圓》播出後爆紅外，就連劇集插曲《愛不疚》同樣hit爆，嗰句「放手 放開所有彼此更自由放手 其實我絕非愛得不夠 」唱得非常有感情之餘，試問又唱出咗幾多分手情侶嘅心聲？

林峯演唱會

2008年｜浮生若水

由林夕填詞的《浮生若水》。

2009年｜如果時間來到

2009年時嘅《如果時間來到》係林峯第3張專輯《Let’s Get Wet》嘅主打歌之一，MV更搵嚟當時TVB力捧新晉女藝員徐淑敏做女主角！

林峯演唱會

2009年｜Let’s get wet

講到《Let’s Get Wet》呢張個人專輯，當然唔少得同名歌《Let’s Get Wet》啦！當年林峯更以呢首歌嘅歌名做自己首個紅館個人演唱會嘅名，絕對可以話係林峯歌唱事業嘅一個標記！至於個MV就有陳茵媺一齊拍攝，配合歌詞二人更一齊跳貼身舞！

林峯演唱會

2010年｜直到你不找我

《直到你不找我》是2010年劇集《談情說案》的主題曲。

2010｜我們很好

《我們很好》有國語及廣東話兩個版本，而國語版則係林峯首張國語專輯《First 第一次》嘅首支派台歌曲，國語版嘅MV就搵嚟佘詩曼做女主角，至於廣東話版本則搵咗湯怡，兩個版本同樣好聽，唔知你又鐘意聽邊個版本多啲呢？

2011年｜Chok

2011年，《Chok》呢首歌真係播到街知巷聞，成首洗腦歌咁！不過，就算有人唔記得大部分歌詞，但都一定記得個「chok」字！呢首歌更為林峯於當年獲得唔少獎項，包括《十大勁歌金曲頒獎典禮》「金曲金獎」，為同年奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」及「金曲金獎」男歌手。

林峯演唱會

2012年｜幼稚完

2012年《幼稚完》係林峯主演劇集《雷霆掃毒》片尾曲，歌曲更收錄喺大碟《A Time 4 You》中，其中「幾千天近況幸福嗎 每日忙碌嗎」就唱出分手後戀人對前度嘅念念不忘。

林峯演唱會

林峯 2007年《愛在記憶中找你》（圖片來源：演唱會截圖）
2007年《愛在記憶中找你》（圖片來源：演唱會截圖）
林峯 2008年《愛不疚》（圖片來源：勁歌金曲）
2008年《愛不疚》（圖片來源：勁歌金曲）

撰文：東方新地圖片來源：IG@cr881903、IG@lam_fung_official、《九龍城寨之圍城》劇照、微博@林峯

熱門文章

 