林峯控訴舊愛3宗罪 矛頭直指吳千語
林峯與太太張馨月自從參加內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》後，愈做愈高調，除了經常隔空放閃，在最新一集中，林峯竟罕有地對舊愛作出控訴，話自己曾慘遭「情場控制」，分手後遇上張馨月感覺唔同晒，咁講法，操控狂舊愛身份呼之欲出。
撰文：東方新地 圖片：《妻子的浪漫旅行5》影片截圖、林峯微博圖片、張馨月微博圖片、吳千語微博圖片
1.強逼林峯做不喜歡的事
在《妻子的浪漫旅行5》最新一集中，林峯被問到愛情觀，他竟公開一段與舊愛的不快經歷，首先提到對方會經常把自己的那種思維方式強加到他的頭上，在拍拖期間所做的事情，並不是林峯真正喜愛的。林峯表示全為了討好對方。
2.林峯被舊愛狂踩
另外，林峯指對方甚至會對他說：「你這個不夠，你那個不夠，讓你學這個學那個」，結果林峯就會覺得自己好像什麼都做不好，舊愛成功把他的自卑感放大了，所以林峯覺得那是挺不健康的一個關係。
3.舊愛借愛犬求見面
節目中張馨月亦有料爆，指當日她與林峯求完婚，林峯仍收到舊愛的短訊表示愛犬很想林峯了，叫林峯去看看狗，林峯話這件事讓他覺得對張馨月唔住。林峯和吳千語拍拖的時候曾影被到一齊放狗，而且與吳千語分手後的女友就是張馨月，所以在那個時候仍試圖翻撻林峯的，絕大機會是吳千語。
林峯讚老婆天上有
林峯表示與舊愛分手遇到張馨月，很快就認定對方是真命天女。林峯說：「我跟我老婆，就讓我感覺好像一片晴空。張馨月說話比較溫和，她會去遷就我，會對我說：『沒事，老公你喜歡你就去做，我支持你。』我覺得這樣特別窩心的感覺。」而林峯在節目中公開提及的舊愛，有不少網友猜測就是吳千語。
林峯當年曾公開說出7次「好愛」
2013年林峯跟吳千語公開戀情，隨後吳千語全身名牌，更有不少報道指林峯為討好女友不惜「豪擲千萬」滿足對方。說到最經典是林峯接受訪問時，親口說出7次「好愛」女友吳千語，吳千語被封「吳七愛」成為一時佳話。林峯坦言這段不愉快經歷，卻造就他有一個更好的愛情觀，太太張馨月亦有感激這段經歷。