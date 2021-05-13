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林峯控訴舊愛3宗罪 矛頭直指吳千語

東方新地 - 娛聞

林峯與太太張馨月自從參加內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》後，愈做愈高調，除了經常隔空放閃，在最新一集中，林峯竟罕有地對舊愛作出控訴，話自己曾慘遭「情場控制」，分手後遇上張馨月感覺唔同晒，咁講法，操控狂舊愛身份呼之欲出。

撰文：東方新地 圖片：《妻子的浪漫旅行5》影片截圖、林峯微博圖片、張馨月微博圖片、吳千語微博圖片

林峯
林峯與太太張馨月拍住上內地真人騷，夫婦二人被指成日高調晒幸福。

1.強逼林峯做不喜歡的事

在《妻子的浪漫旅行5》最新一集中，林峯被問到愛情觀，他竟公開一段與舊愛的不快經歷，首先提到對方會經常把自己的那種思維方式強加到他的頭上，在拍拖期間所做的事情，並不是林峯真正喜愛的。林峯表示全為了討好對方。

林峯
林峯表示曾被舊愛強逼做自己不喜歡的事情。
林峯
林峯公開剖析自己的愛情觀。

2.林峯被舊愛狂踩

另外，林峯指對方甚至會對他說：「你這個不夠，你那個不夠，讓你學這個學那個」，結果林峯就會覺得自己好像什麼都做不好，舊愛成功把他的自卑感放大了，所以林峯覺得那是挺不健康的一個關係。

林峯
林峯說：「她還會不停地說我有很多缺陷，這個不夠，那個不夠。」最終令他感到自卑，覺得自己甚麽都做不好。

3.舊愛借愛犬求見面

節目中張馨月亦有料爆，指當日她與林峯求完婚，林峯仍收到舊愛的短訊表示愛犬很想林峯了，叫林峯去看看狗，林峯話這件事讓他覺得對張馨月唔住。林峯和吳千語拍拖的時候曾影被到一齊放狗，而且與吳千語分手後的女友就是張馨月，所以在那個時候仍試圖翻撻林峯的，絕大機會是吳千語。

林峯
張馨月大爆林峯舊愛借狗想翻撻，而當時她與林峯已公開訂婚。
林峯
林峯對於舊愛約他睇狗，覺得對張馨月唔住。
林峯
吳千語與林峯拍拖時曾共同養了一隻黑頭白身名叫OREO的小狗。

林峯讚老婆天上有

林峯表示與舊愛分手遇到張馨月，很快就認定對方是真命天女。林峯說：「我跟我老婆，就讓我感覺好像一片晴空。張馨月說話比較溫和，她會去遷就我，會對我說：『沒事，老公你喜歡你就去做，我支持你。』我覺得這樣特別窩心的感覺。」而林峯在節目中公開提及的舊愛，有不少網友猜測就是吳千語。

林峯
林峯與張馨月一家三口不時在社交網晒幸福。
林峯
林峯表示因為舊愛性格不好，令他更加覺得張馨月是個不可多得的好老婆。

林峯當年曾公開說出7次「好愛」

2013年林峯跟吳千語公開戀情，隨後吳千語全身名牌，更有不少報道指林峯為討好女友不惜「豪擲千萬」滿足對方。說到最經典是林峯接受訪問時，親口說出7次「好愛」女友吳千語，吳千語被封「吳七愛」成為一時佳話。林峯坦言這段不愉快經歷，卻造就他有一個更好的愛情觀，太太張馨月亦有感激這段經歷。

林峯
吳千語屋邨妹出身，當年戀上林峯即山雞變鳳凰。
吳千語18年與林峯6年情玩完，有指她透過好友馬天佑介紹火速搭上前全國政協及地產商施子清的長孫「百億富三代」施伯雄（Brian），近年她更搬入對方3千萬複式豪宅。
吳千語18年與林峯6年情玩完，有指她透過好友馬天佑介紹火速搭上前全國政協及地產商施子清的長孫「百億富三代」施伯雄（Brian），近年她更搬入對方3千萬複式豪宅。

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