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43歲林峯孖52歲吳奇隆合照力證顏值回升 網民拒收貨狠批兩個都係膠面人

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現年43歲林峯早前回港探親，並與多位娛樂圈好友見面，其後合照曝光，卻被網民指他從前的盛世顏值似乎大跌Watt，近日他返回內地，再被吳奇隆在微博晒出合照，相中的林峯與52歲的吳奇隆一樣皮光肉滑，獲讚顏值回升，但亦有不少網民拒絕收貨，狠批林峯和吳奇隆兩個都係膠面人！

林峯 吳奇隆晒出的合照先聚焦在自己身上，只見已52歲的吳奇隆，依然神奇地皮光肉滑零皺紋。
吳奇隆晒出的合照先聚焦在自己身上，只見已52歲的吳奇隆，依然神奇地皮光肉滑零皺紋。（圖片來源：微博@吳奇隆）

林峯被指老過吳奇隆

吳奇隆日前在微博晒出數張與林峯的合照，並寫上：「跟著林峯走…麵食不離手…」 ​​​並Hashtag他所拍的節目《追星星的人》。高清鏡頭下，吳奇隆與林峯都顯得十分皮光肉滑，讓不少網民大讚兩大男神好似食了防腐劑一樣，尤其52歲的吳奇隆Keep得勁好！

林峯 輪到林峯被聚焦，相中他的髮線比吳奇隆高上一大截，眼袋同樣勁重，但顏值已比之前曝光的相片高得多。
輪到林峯被聚焦，相中他的髮線比吳奇隆高上一大截，眼袋同樣勁重，但顏值已比之前曝光的相片高得多。（圖片來源：微博@吳奇隆）

手上皺紋出賣真實年齡

但也有網民狠批43歲的林峯看著竟比52歲的吳奇隆還要老，也有網民指兩人面上雖然好光滑，但真實年齡就被手上的皺紋出賣了，又狠批兩人面容都太膠：「磨皮美顏有點過了哦」、「美顏開太大了」、「雖然臉P得很年輕，但是狀態和手都很顯年齡」等等。

林峯 雖然個樣Keep得到，但林峯與吳奇隆手上青筋和皺紋仍然勁多，被指出賣了兩人的真實年齡。
雖然個樣Keep得到，但林峯與吳奇隆手上青筋和皺紋仍然勁多，被指出賣了兩人的真實年齡。（圖片來源：微博@吳奇隆）

重溫林峯慘被好友出賣合照 被指眼腫面漲似中佬樣

林峯早前難得回港與好友吳卓羲相聚，自然感到興奮搭膊頭影相，唯隨後有人將合照上載到小紅書，網民似乎對於林峯落妝嘅樣貌感到失望。

照片中林峯樣貌明顯滄桑，同以前無綫年代的小鮮肉形象，完全判若兩人。林峯近年決心走型格中佬路線，留住中分嘅長髮，鬚根遍布滿面，完全擺脫以前嘅青靚白淨。不過林峯似乎當日不在狀態，在未有化妝之下，顯得眼腫面脹，髮線仲疑似向後移，難怪網民都認為林峯近年顏值跌入谷底，更指其外貌，同街邊阿叔無分別，更直接反問林峯：「你這髮型是真的嗎？」

林峯 近照走樣 林峯樣貌明顯滄桑，同以前無綫年代的小鮮肉形象，完全判若兩人！
林峯樣貌明顯滄桑，同以前無綫年代的小鮮肉形象，完全判若兩人！（圖片來源：小紅書）
林峯 近照走樣 林峯最近難得回港探親！
林峯去年參加《披荊斬棘2》後成功在內地爆紅。（圖片來源：[email protected]_fung_official）

林峯難得回港過年 一家大細探訪迪士尼勁興奮

林峯今次難得回港，除咗同吳卓羲搭晒膊頭影相外，據知飯局現場仲有謝天華同蔡一智。而謝天華亦有在小紅書上載感言，指難得同舊朋友相聚感到開心。

除咗見返舊朋友，林峯亦有帶家人到訪香港迪士尼，將點滴上載到小紅書分享。佢哋一家三口加朋友戴住口罩合照，但依然清楚見到林峯笑到四萬咁口，睇來林峯好享受同老婆仔仔一齊嘅時光！

林峯 近照走樣 一家四口戴住口罩，清楚見到林峯笑到四萬咁口！
一家三口加朋友戴住口罩，清楚見到林峯笑到四萬咁口！（圖片來源：小紅書）
林峯 近照走樣 開心到晒自己食好西！
開心到晒自己食好西！（圖片來源：小紅書）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@吳奇隆、[email protected]_fung_official、小紅書

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