43歲林峯孖52歲吳奇隆合照力證顏值回升 網民拒收貨狠批兩個都係膠面人

現年43歲林峯早前回港探親，並與多位娛樂圈好友見面，其後合照曝光，卻被網民指他從前的盛世顏值似乎大跌Watt，近日他返回內地，再被吳奇隆在微博晒出合照，相中的林峯與52歲的吳奇隆一樣皮光肉滑，獲讚顏值回升，但亦有不少網民拒絕收貨，狠批林峯和吳奇隆兩個都係膠面人！