周秀娜摸盡林峯不同部位讚最正呢個位 親解首場密實演出原因：對唔住大家

林峯一連七晚的《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》已圓滿結束,而周秀娜作為特別嘉賓,每晚都同林峯大跳《Let’s Get Wet》辣身舞,尾場更除到只剩黑色bra top和短裙,非常誘人!不過接受訪問時,她就話好對唔住第一場的觀眾!