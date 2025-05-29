周秀娜摸盡林峯不同部位讚最正呢個位 親解首場密實演出原因：對唔住大家
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林峯一連七晚的《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》已圓滿結束，而周秀娜作為特別嘉賓，每晚都同林峯大跳《Let’s Get Wet》辣身舞，尾場更除到只剩黑色bra top和短裙，非常誘人！不過接受訪問時，她就話好對唔住第一場的觀眾！
周秀娜：第一晚直頭呼吸唔到
曾有首場觀眾投訴周秀娜跳辣身舞跳得太密實欠缺睇頭，周秀娜在接受訪問時，亦坦言對自己第一晚演出直頭「冇眼睇」，更話首場對唔住大家。她憶述：「第一晚上台我好緊張，直頭呼吸唔到，所以希望大家唔好再睇第一晚嘅片，淨係睇最尾嗰晚嘅騷。」
自嘲首場演出似「木頭人」
周秀娜透露之前已在排舞室苦練一個月，但首次在四面台排練時，仍因失去方向感而緊張，腦海一片空白，甚至自嘲首場演出像「木頭人」：「因為第一次做Live Show，我平時都係拍戲，我覺得自己有上台恐懼症。」她更提到第一晚演出時，因為提腿用力過猛，還拉傷了背脊的肌肉。
周秀娜感謝林峯為她生日送大禮
周秀娜又談及與林峯今次的合作，源於一次飯局聊天，純屬機緣巧合，她表示：「農曆新年時，林峯叫我上台唱歌，我話不如跳舞啦！」她又提到22日是她的40歲生日正日，她特別感謝林峯特意提早一天開騷，送了她一份生日大禮，讓她能在紅館度過一次難忘的生日，她說：「可以喺舞台上過生日，好特別好有意義，佢都好照顧我。」
周秀娜摸盡林峯每個部位讚呢個部位觸感最正
周秀娜笑指每晚都摸林峯不同的身體部位，尤其尾場摸得最盡興，被問到觸感最正的部分，她回答：「當然係兜口兜面摸嘅觸感最好！」她笑言若有下次合作，或許會挑戰更具挑逗性的「表櫈舞」，更話好想跟住林峯做巡迴演出，可順便去旅行吃東西，不過因為下半年有其他電影工作，未必分身得下。而對於網民將她與徐子珊比較，她大方回應。
撰文：東方新地圖片來源：東方新地、Viu1 HK資料或影片來源：原文刊於新假期