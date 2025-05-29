周秀娜摸盡林峯不同部位讚最正呢個位 親解首場密實演出原因：對唔住大家

林峯一連七晚的《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》已圓滿結束，而周秀娜作為特別嘉賓，每晚都同林峯大跳《Let’s Get Wet》辣身舞，尾場更除到只剩黑色bra top和短裙，非常誘人！不過接受訪問時，她就話好對唔住第一場的觀眾！