周秀娜自爆為林峯伴舞原因引熱議 性感演出後問大家：我夠唔夠姣？

周秀娜近日為同門師兄林峯一連七場的紅館騷《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》擔任特別嘉賓,大跳辣身舞,有網民在場外追問她為林峯伴舞的原因,她亦有大方回應。