周秀娜自爆為林峯伴舞原因引熱議 性感演出後問大家：我夠唔夠姣？
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周秀娜近日為同門師兄林峯一連七場的紅館騷《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》擔任特別嘉賓，大跳辣身舞，有網民在場外追問她為林峯伴舞的原因，她亦有大方回應。
周秀娜為林峯火辣伴舞焫著全場
周秀娜和林峯近日在演唱會上合作演繹《Let’s Get Wet》，大跳貼身舞蹈，更性感互摸，場面火辣，令在場觀眾High爆。有網民分享在紅館停車場捕獲周秀娜的影片，片中她不僅親切地與粉絲自拍，還擺出心形手勢，相當親民。
周秀娜幽默回應粉絲疑問
影片中，只見現場一名粉絲大聲讚嘆：「周秀娜你好索，跳得好好睇。」對此，周秀娜幽默地自嘲回應：「我夠唔夠姣？」當被問及為何會與林峯合跳《Let’s Get Wet》時，她笑著說：「幫你哋摸佢。」逗樂了現場粉絲。
周秀娜第2場紅館性感大爆發！
收到首場觀眾回應，周秀娜在第2場 《Let’s Get Wet》環節脫掉外套，除了腰腿外，更罕有露出性感事業線，試圖與15年前的徐子珊看齊，得到全場歡呼！
網民讚自然美「娜姐依舊係咁靚、冇得輸！」
連續兩晚大跳《Let’s Get Wet》火辣舞蹈，性感造型引發網民熱烈討論！網友對她的身材和狀態讚不絕口，紛紛留言「點解可以腰幼但又有胸，勁」及「娜姐對燈仲係咁堅喎」，盛讚她身材依然火辣，魅力不減。有網民更表示「娜姐一直都唔輸。咁多年都係」，肯定她多年來保持自然美的狀態，甚至有人直言「歲月不饒人，不過起碼自然，勝過好多整容怪」。不過，也有網友提到「好耐無拎過出嚟」及「休息咗好耐喎」，感嘆她近年已放棄以性感形象示人，又讚她「肥返d好睇好多」。
撰文：東方新地圖片來源：東方新地、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期