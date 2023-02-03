林峯為富婆粉絲慶生引網民熱議：靠關係定靠鈔能力？
林峯親自為富婆粉絲戴皇冠
近年長駐內地發展的林峯，日前驚喜現身網紅「周周」的28歲生日派對上，為她送上蛋糕和合照之餘，又親手為她戴上皇冠，羨煞一眾粉絲，引來不少網民留言指「做夢都不敢想」、「真正的鈔能力」、「隔著屏幕都聞到滿滿的金錢味」、「有錢就是好」等。
富婆擁逾2萬呎花園別墅
網民留意到這位網紅「周周」所住的花園別墅空間感十足，裝修亦充滿屠華感，原來「周周」曾拍片介紹她這間位於杭州西湖的大屋，面積為2,200平方米（約23,680平方呎），據指光是裝修已耗時兩年，並花了1.2億人民幣（約1.4億港元）。
網民分析富婆老公有人脈
不過亦有網民力撐林峯本身家境亦十分富裕，父親林華國有「廈門李嘉誠」之稱，不可能只為錢而出席「周周」的生日派對，分析指應該是「周周」的老公「全全」有相關的人脈，或者是同林峯家族有生意來往，才能邀請到林峯現身為老婆送驚喜。
林峯曾上福布斯名人榜
其實現年43歲的林峯出身於廈門百億顯赫世家，更曾於2014年公佈的「福布斯中國名人榜」中，以年收入2,460萬人民幣（約2,860萬港元）位居第53名，近年他自組工作室，全面發展內地演藝事業，並於去年底舉家搬到上海，讓囡囡Luna入讀上海的名牌私立幼稚園。
家族財產至少30億
林峯父親林華國是廈門最大地產商之一，與邵逸夫同獲頒廈門巿榮譽巿民，同時亦是香港廈門聯誼總會永遠名譽會長，其家族生意涉及屋苑商場、建築材料及工程等範圍，家族財產估計至少30億。不過林峯早就澄清自己由入行後便開始賺錢養家，絕對沒有靠父幹。
7千萬薄扶林複式豪宅意外曝光
林峯與老婆張馨月及囡囡去年曾一齊回到香港留家抗疫，意外將其位於薄扶林嘉林閣的2,500呎複式單位內部曝光，據悉這間豪宅是林峯於2015年以逾6千萬購入，現時已升值超過7千萬。
林峯張馨月家中以灰白調設計 簡約舒適
他們大廳以灰、白色調設計，望落十分簡約舒適，而且採用落地大玻璃設計，相信早上日光十足，而且可遠眺大自然風景。在電視頂放置了少量模型，相信是林峯的收藏品之一。
林峯霸氣護妻為老婆平反
林峯與老婆張馨月參加內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行5》時，多次公開放閃及為老婆平反，指出張馨月在婚前曾提出做一個婚前財產公證，好讓大家財產獨立，而林峯當時回應：「神經病！我的東西全部都是你的！」
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