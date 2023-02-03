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林峯為富婆粉絲慶生引網民熱議：靠關係定靠鈔能力？

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近日有一名內地網紅公開其老公為她慶生的片段，而她老公為她準備的生日驚喜，竟然是林峯！林峯空降這位網紅的生日派對上，震驚了不少網民，紛紛追問林峯的出場費需要多少錢。

林峯 網紅「周周」獲老公「全全」贈送的生日驚喜，竟然係林峯。
網紅「周周」獲老公「全全」贈送的生日驚喜，竟然係林峯。（圖片來源：抖音@周周和全全）

林峯親自為富婆粉絲戴皇冠

近年長駐內地發展的林峯，日前驚喜現身網紅「周周」的28歲生日派對上，為她送上蛋糕和合照之餘，又親手為她戴上皇冠，羨煞一眾粉絲，引來不少網民留言指「做夢都不敢想」、「真正的鈔能力」、「隔著屏幕都聞到滿滿的金錢味」、「有錢就是好」等。

林峯 林峯空降網紅「周周」的生日派對上，，更親手為她戴上皇冠。
林峯空降網紅「周周」的生日派對上，更親手為她戴上皇冠。（圖片來源：抖音@周周和全全）
林峯 不少網民指「周周」貌似郭富城太太方媛，齋睇片唔睇字以為見到方媛和林峯合影。
不少網民指「周周」貌似郭富城太太方媛，齋睇片唔睇字以為見到方媛和林峯合影。（圖片來源：抖音@周周和全全）

富婆擁逾2萬呎花園別墅

網民留意到這位網紅「周周」所住的花園別墅空間感十足，裝修亦充滿屠華感，原來「周周」曾拍片介紹她這間位於杭州西湖的大屋，面積為2,200平方米（約23,680平方呎），據指光是裝修已耗時兩年，並花了1.2億人民幣（約1.4億港元）。

林峯 「周周」被老公蒙著眼帶到花園內，林峯則拿著蛋糕行樓梯出場，一路行一路滿面笑容，行到最後幾級樓梯時，更直接跳下來。
「周周」被老公蒙著眼帶到花園內，林峯則拿著蛋糕行樓梯出場，一路行一路滿面笑容，行到最後幾級樓梯時，更直接跳下來。（圖片來源：抖音@周周和全全）
林峯 接近「周周」時，林峯豎起手指，叫大家安靜唔好出聲。
接近「周周」時，林峯豎起手指，叫大家安靜唔好出聲。（圖片來源：抖音@周周和全全）
林峯 驚喜揭開，林峯除了唱生日歌外，又對「周周」說這蛋糕是她老公特別為她準備的。
驚喜揭開，林峯除了唱生日歌外，又對「周周」說這蛋糕是她老公特別為她準備的。（圖片來源：抖音@周周和全全）

網民分析富婆老公有人脈

不過亦有網民力撐林峯本身家境亦十分富裕，父親林華國有「廈門李嘉誠」之稱，不可能只為錢而出席「周周」的生日派對，分析指應該是「周周」的老公「全全」有相關的人脈，或者是同林峯家族有生意來往，才能邀請到林峯現身為老婆送驚喜。

林峯 「周周」見到男神非常開心，當然要合影留念。
「周周」見到男神非常開心，當然要合影留念。（圖片來源：抖音@周周和全全）
林峯 最後再來一張全家福。
最後再來一張全家福。（圖片來源：抖音@周周和全全）

林峯曾上福布斯名人榜

其實現年43歲的林峯出身於廈門百億顯赫世家，更曾於2014年公佈的「福布斯中國名人榜」中，以年收入2,460萬人民幣（約2,860萬港元）位居第53名，近年他自組工作室，全面發展內地演藝事業，並於去年底舉家搬到上海，讓囡囡Luna入讀上海的名牌私立幼稚園。

張馨月 林峯與張馨月結婚生女後，恩愛無減經常放閃。
林峯與張馨月結婚生女後，恩愛無減經常放閃。（圖片來源：微博@張馨月）

家族財產至少30億

林峯父親林華國是廈門最大地產商之一，與邵逸夫同獲頒廈門巿榮譽巿民，同時亦是香港廈門聯誼總會永遠名譽會長，其家族生意涉及屋苑商場、建築材料及工程等範圍，家族財產估計至少30億。不過林峯早就澄清自己由入行後便開始賺錢養家，絕對沒有靠父幹。

林峯 林峯2019年與張馨月結婚，2020年誕下女兒。
林峯2019年與張馨月結婚，2020年誕下女兒。（圖片來源：微博@張馨月）

7千萬薄扶林複式豪宅意外曝光

林峯與老婆張馨月及囡囡去年曾一齊回到香港留家抗疫，意外將其位於薄扶林嘉林閣的2,500呎複式單位內部曝光，據悉這間豪宅是林峯於2015年以逾6千萬購入，現時已升值超過7千萬。

林峯 林峯一家居住的複式豪宅坐擁數碼港一帶海景。
林峯一家居住的複式豪宅坐擁數碼港一帶海景。（圖片來源：小紅書@張馨月）

林峯張馨月家中以灰白調設計 簡約舒適

他們大廳以灰、白色調設計，望落十分簡約舒適，而且採用落地大玻璃設計，相信早上日光十足，而且可遠眺大自然風景。在電視頂放置了少量模型，相信是林峯的收藏品之一。

林峯 林峯家中樓底甚高，設計以簡約舒適為主。
林峯家中樓底甚高，設計以簡約舒適為主。（圖片來源：[email protected]

林峯霸氣護妻為老婆平反

林峯與老婆張馨月參加內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行5》時，多次公開放閃及為老婆平反，指出張馨月在婚前曾提出做一個婚前財產公證，好讓大家財產獨立，而林峯當時回應：「神經病！我的東西全部都是你的！」

林峯 林峯曾多次公開護妻，力證張馨月是一位好老婆、好媽媽。
林峯曾多次公開護妻，力證張馨月是一位好老婆、好媽媽。（圖片來源：微博@張馨月）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：抖音@周周和全全、微博@張馨月、小紅書@張馨月、[email protected]

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