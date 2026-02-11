林峯8字回應金像獎未獲提名 《尋秦記》男主男配雙落空 網民集體抱不平：演技被嚴重低估
林峯感謝觀眾支持繼續努力
面對未能獲得金像獎提名的結果，林峯在慶功宴上心情未受任何影響，他回覆傳媒時表示「首先多謝大家喜歡尋秦記每一個角色，我都希望老闆今年可以攞到獎，自己就繼續努力啦！」展現出相當大度的態度。他更強調最重要是角色令人鍾意，顯示出對演戲的純粹熱愛。不過網民對他的豁達反應更加心疼，紛紛留言支持「林峯你已經做得好好，我哋睇到你嘅努力」、「金像獎唔識貨，但觀眾識貨」，認為真正的肯定來自觀眾而非獎項。
網民集體為林峯抱不平 直言演技被嚴重低估
金像獎提名名單一出，社交媒體立即掀起熱烈討論，大批網民為林峯抱不平。有網民留言表示「我接受唔到林峯無提名，真心成套戲佢carry勁多，眼神勁有戲點解咩都無」，更有人直言「竟然男主男配都冇份，完全接受唔到」。不少影迷認為林峯在《尋秦記》中的表現明顯優於部分入圍者，特別是與古天樂的對手戲段落，林峯的演技絲毫不遜色，甚至有網民認為「《尋秦記》電影，林峯做得好過古天樂」，質疑評審是否存在偏見。
林峯演技獲業界認可 25年沉澱展現帝王風範
事實上，林峯在《尋秦記》電影版的表現確實令人刮目相看，經過25年的沉澱，他的演技已不再是當年那個電視小生的水平。影評人普遍認為，成熟了的林峯與古天樂在戲中的師徒對決充滿張力，兩人的交流更加平衡，展現出不一樣的深度。特別是林峯飾演的秦始皇，既要展現帝王的威嚴，又要表達對師父項少龍的複雜情感，這種又愛又恨的關係處理得相當到位，絕對是整部電影的亮點之一，網民更讚他「眼神有戲到震撼」。
《尋秦記》票房口碑雙豐收 林峯功不可沒
《尋秦記》電影版自上映以來票房勢如破竹，累計已衝破8,888萬港元，成為2025年壓軸大片。電影成功將25年前的經典IP重新包裝，原班人馬回歸更是賣點十足，而林峯作為主要角色之一，其精湛演技絕對是電影成功的重要因素。網民紛紛為他抱不平，有人更直言「邊有可能咁難演又演得咁好嘅秦王無入圍？你叫班入圍男配去演試下！」，認為林峯的表現完全有資格獲得提名，甚至應該與古天樂一同角逐影帝寶座。
林峯去年憑《九龍城寨》獲提名 今年卻遭冷待
更令人不解的是，林峯在2025年憑《九龍城寨之圍城》成功獲得金像獎最佳男主角提名，當時古天樂更主動退守男配角位置，全力支持林峯爭奪影帝寶座。然而今年林峯在《尋秦記》中的出色演出卻未能獲得評審認可，形成強烈對比。有業內人士分析，可能是因為《尋秦記》被歸類為商業大片，評審對此類作品的演技要求更為嚴格，但網民普遍認為這種標準並不公平，「演技就係演技，點解要分商業片定文藝片？」