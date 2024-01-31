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林峯老婆張馨月被揭「黑歷史」！疑K場開工扮女僕照流出

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林峯與張馨月結婚已4年多並育有一女，近日張馨月上載一段和林峯陪她去看蔡依林演唱會的影片，趁機放閃，竟引來網民翻出其疑似多年前在KTV工作時的舊照，相中人更穿著一件性感女僕裝，同一位男士合照！

張馨月 常被網民狙擊狠批不及吳千語

林峯曾吳千語拍拖5年，到2018年3月宣布分手，之後林峯極速戀上張馨月，並於2019年尾結婚，翌年9月誕下女兒「格格」。如今吳千語亦有了另一半，但網民仍難忘林峯與吳千語之間的情史，每次張馨月在社交網公開與老公曬恩愛，都會引來一批網民攻擊，狠批她不及林峯舊愛吳千語。

林峯 林峯陪老婆去睇騷，兼負責揸機拍片，入場後張馨月攞住螢光棒又跳又唱又叫，非常興奮。
林峯陪老婆去睇騷，兼負責揸機拍片，入場後張馨月攞住螢光棒又跳又唱又叫，非常興奮。（圖片來源：微博@張馨月Carina）
林峯 林峯同吳千語拍拖五年，雖然已分手，但二人戀情至今仍被網民經常提起。
林峯同吳千語拍拖五年，雖然已分手，但二人戀情至今仍被網民經常提起。（圖片來源：新傳媒照片庫）

被翻疑似在KTV著女僕裝「黑歷史」照

今次網民更翻出聲稱是張馨月多年前在KTV工作的「黑歷史」舊照，包括疑似她穿著粉紅色露肩女僕裝與多位男士合照，以及疑是她跟女友人躺在床上蓋著被子的曬腿照，寸爆留言：「這種女人情史豐富，還在KTV做過」、「以前她在夜店上班，最喜歡蔡依林的歌」、「畢竟以前在KTV幹過的，男生大部分都好這口。」

林峯 張馨月被網民翻出疑似在KTV著女僕裝工作的「黑歷史」舊照。
張馨月被網民翻出疑似在KTV著女僕裝工作的「黑歷史」舊照。（圖片來源：網上圖片）

網民大讚林峯陪老婆去追星

還有網民笑問林峯為何要老婆坐「山頂位」，不買較前排的座位，有網民則指張馨月捏住喉嚨扮嬌嗲，非常難頂，亦有網民羨慕兩人Sweet爆，大讚林峯：「老公超棒的，陪老婆去追星」、「全程陪伴還掌鏡拍攝，太有愛」等。

林峯 林峯早前與張馨月慶祝結婚4周年，獲老婆大讚好識玩「儀式感」。
林峯早前與張馨月慶祝結婚4周年，獲老婆大讚好識玩「儀式感」。（圖片來源：微博@林峯）

林峯力撐老婆靠自己賺錢非「黑歷史」

之前張馨月亦曾被揭做過情趣內衣模特兒，當時林峯力撐老婆是靠自己一手一腳去工作賺錢：「以前太太獨立生活不容易，對我來說並不是甚麼『黑歷史』，希望大家用正確目光去對待所有人。」

自從成為林峯女友，張馨月已收起性感減少模特工作過闊太生活。
自從成為林峯女友，張馨月已收起性感減少模特工作過闊太生活。（圖片來源：微博@張馨月Carina）

林峯另開微博賬號反擊網民

林峯更透露自己曾另開微博賬號鬧攻擊張馨月的網民，並嬲爆說：「攻擊我，隨便！沒問題！但是你惡意地攻擊我家人，人身攻擊我最重要的（人），我跟你沒完！」表示實在忍無可忍：「我人生中入行二十年，最氣憤就是這件事情！每天給人無端端地罵，這個真的受不了。」

林峯 林峯與張馨月結婚生女後，恩愛無減經常放閃。
林峯與張馨月結婚生女後，恩愛無減經常放閃。（圖片來源：微博@張馨月Carina）

張馨月早年英文名叫Ada

張馨月比林峯細11歲，據知二人是在林峯父母安排下結識，因此女方地位一早受到林家肯定，兩人在2018年拍拖初期，張馨月已被極速起底，據知她早年英文名叫Ada，在2012年改叫Carina，身高173CM，並在微博自我介紹上寫著「平面﹑T台﹑影視廣告模特張馨月 2010全國時尚內衣模特大賽亞軍」。

林峯 張馨月曾做過內衣Model。
張馨月曾做過內衣Model。（圖片來源：微博@張馨月Carina）

張馨月 女大十八變？

有報道指張馨月籍貫山東，與父母及一弟居住於淮坊市，曾在2011年參加湖南衛視的「星姐選舉」，可惜不入三甲而落敗，但就獲得時尚造型獎。有指佢當時英文名並唔係叫Carina，而係叫Ada。而且以前個樣同依家都幾大分別，圓臉變V臉、鼻樑亦睇落高咗，「女大十八變」真係無錯呀！

林峯 張馨月以前面圓圓，下巴望落無而家咁V，唔通係瘦咗？
張馨月以前面圓圓，下巴望落無而家咁V，唔通係瘦咗？（圖片來源：微博影片截圖）
林峯 以前鼻樑似乎無咁高同直。
以前鼻樑似乎無咁高同直。（圖片來源：微博影片截圖）
林峯 網民指張馨月現在已變了網紅臉。
網民指張馨月現在已變了網紅臉。（圖片來源：微博@張馨月Carina）

張馨月被轟衣著老土娘爆 遠不及林峯舊愛吳千語

張馨月熱衷更新社交網絡，經常喺小紅書同抖音分享生活照，當中不乏靚靚穿搭嘅相，但早前張馨月疑似發生「時裝災難」炒晒車，被內地網民喪插衣着品味好老土，遠遠不及林峯以高檔見稱的舊菜吳千語！

林峯 為帶出春天的氛圍，張馨月穿上粉紅色外套配同色內搭上衣，下身就簡單啲換上牛仔褲，配搭白色波鞋，手拎銀色閃鑽蝴蝶結包包。
為帶出春天的氛圍，張馨月穿上粉紅色外套配同色內搭上衣，下身就簡單啲換上牛仔褲，配搭白色波鞋，手拎銀色閃鑽蝴蝶結包包。（圖片來源：抖音＠張馨月）
林峯 張馨月 張馨月喺抖音po咗一條有關OOTD的影片
可惜網民對張馨月的衣着完全唔收貨，認為配搭「炒車」！（圖片來源：抖音＠張馨月）

網民喪插張馨月衰過吳千語：「林峯選女人眼光退步了！」

但係網民對於張馨月的衣着品味，表示完全唔收貨，更拿她與林峯舊菜吳千語比較：「吳千語就很高級」、「你還是去學學穿搭吧」、「吳千語的樣子定了她的氣質」、「我以為褲子就夠土了，直到你拿出蝴蝶結全鑽包」、「實不相瞞這褲子我幾年前已經淘汰了」、「吳千語的氣質還是好很多」、「林峯選女人眼光退步了！」

吳千語 張馨月被指遠不及林峯以高檔見稱的舊菜吳千語！
張馨月被指遠不及林峯以高檔見稱的舊愛吳千語！（圖片來源：微博@張馨月Carina）
林峯 吳千語獲網民大讚有一種「高級感」及「鬆馳感」泛指Chill），又指吳千語熱愛生活，絕對係一個「好港女」，但有傳吳千語其實是屋邨妹出身，16歲入行後已經黐實富二代蒲夜店，以嫁入豪門為目標，終成功躋身上流社會。
吳千語獲網民大讚有一種「高級感」及「鬆馳感」（泛指Chill），又指吳千語熱愛生活，絕對係一個「好港女」，但有傳吳千語其實是屋邨妹出身，16歲入行後已經黐實富二代蒲夜店，以嫁入豪門為目標，終成功躋身上流社會。（圖片來源：IG＠karena_ngs）

林峯當年曾公開說出7次「好愛」吳千語

2013年林峯跟吳千語公開戀情，隨後吳千語全身名牌，更有不少報道指林峯為討好女友不惜「豪擲千萬」滿足對方。說到最經典是林峯接受訪問時，親口說出7次「好愛」女友吳千語，吳千語被封「吳七愛」成為一時佳話。林峯坦言這段不愉快經歷，卻造就他有一個更好的愛情觀，太太張馨月亦有感激這段經歷。

吳千語 林峯
林峯與太太張馨月亦有拍住上內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》，夫婦二人被指成日高調晒幸福。（圖片來源：微博@林峯）

林峯控訴舊愛3宗罪 矛頭直指吳千語

1.強逼林峯做不喜歡的事

在《妻子的浪漫旅行5》中，林峯被問到愛情觀，他竟公開一段與舊愛的不快經歷，首先提到對方會經常把自己的那種思維方式強加到他的頭上，在拍拖期間所做的事情，並不是林峯真正喜愛的。林峯表示全為了討好對方。

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林峯曾於內地節目表示曾被舊愛強逼做自己不喜歡的事情，矛頭疑指向吳千語。（圖片來源：《妻子的浪漫旅行5》截圖）

2.林峯被舊愛狂踩

另外，林峯指對方甚至會對他說：「你這個不夠，你那個不夠，讓你學這個學那個」，結果林峯就會覺得自己好像什麼都做不好，舊愛成功把他的自卑感放大了，所以林峯覺得那是挺不健康的一個關係。

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林峯說：「她還會不停地說我有很多缺陷，這個不夠，那個不夠。」最終令他感到自卑，覺得自己甚麽都做不好。（圖片來源：《妻子的浪漫旅行5》截圖）

3.舊愛借愛犬求見面

節目中張馨月亦有料爆，指當日她與林峯求完婚，林峯仍收到舊愛的短訊表示愛犬很想林峯了，叫林峯去看看狗，林峯話這件事讓他覺得對張馨月唔住。林峯和吳千語拍拖的時候曾影被到一齊放狗，而且與吳千語分手後的女友就是張馨月，所以在那個時候仍試圖翻撻林峯的，絕大機會是吳千語。

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張馨月大爆林峯舊愛借狗想翻撻，而當時她與林峯已公開訂婚。（圖片來源：《妻子的浪漫旅行5》截圖）
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林峯對於舊愛約他睇狗，覺得對張馨月唔住。（圖片來源：《妻子的浪漫旅行5》截圖）
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吳千語與林峯拍拖時曾共同養了一隻黑頭白身名叫OREO的小狗。（圖片來源：IG@ karena_ngs）

吳千語感激林峯讓她快速成長

吳千語早前在內地戀愛真人騷《愛的修學旅行》中講到過去的情史，雖然她話中並未有提及林峯二字，但就講到這段感情發生在她18歲時，而她正是在18歲時和林峯相戀，她直指這段感情讓她快速成長，成就了現在的她：「因為我小的時候，就是18歲，很多人會關注到我，然後就會有狗仔，就感覺我那個時候是非常地沒有人身自由的，讓我現在再經歷一次這樣，我未必可以承受得了。」

吳千語 吳千語正是18歲時與林峯合作拍電影《男人如衣服》而撻著，兩人年紀相差14歲，曾愛得高調，但到2018年仍是分手收場。
吳千語正是18歲時與林峯合作拍電影《男人如衣服》而撻著，兩人年紀相差14歲，曾愛得高調，但到2018年仍是分手收場。（圖片來源：新傳媒照片庫）
林峯 吳千語 吳千語去年12月已正式與百億富三代施伯雄結婚。
吳千語去年12月已正式與百億富三代施伯雄結婚，施伯雄現年34歲，比吳千語大4歲。（圖片來源：微博@Karena吳千語）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@張馨月Carina、微博@林峯、新傳媒照片庫、抖音＠張馨月、IG＠karena_ngs、《妻子的浪漫旅行5》截圖、微博@Karena吳千語

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