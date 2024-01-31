林峯老婆張馨月被揭「黑歷史」！疑K場開工扮女僕照流出
張馨月 常被網民狙擊狠批不及吳千語
林峯曾吳千語拍拖5年，到2018年3月宣布分手，之後林峯極速戀上張馨月，並於2019年尾結婚，翌年9月誕下女兒「格格」。如今吳千語亦有了另一半，但網民仍難忘林峯與吳千語之間的情史，每次張馨月在社交網公開與老公曬恩愛，都會引來一批網民攻擊，狠批她不及林峯舊愛吳千語。
被翻疑似在KTV著女僕裝「黑歷史」照
今次網民更翻出聲稱是張馨月多年前在KTV工作的「黑歷史」舊照，包括疑似她穿著粉紅色露肩女僕裝與多位男士合照，以及疑是她跟女友人躺在床上蓋著被子的曬腿照，寸爆留言：「這種女人情史豐富，還在KTV做過」、「以前她在夜店上班，最喜歡蔡依林的歌」、「畢竟以前在KTV幹過的，男生大部分都好這口。」
網民大讚林峯陪老婆去追星
還有網民笑問林峯為何要老婆坐「山頂位」，不買較前排的座位，有網民則指張馨月捏住喉嚨扮嬌嗲，非常難頂，亦有網民羨慕兩人Sweet爆，大讚林峯：「老公超棒的，陪老婆去追星」、「全程陪伴還掌鏡拍攝，太有愛」等。
林峯力撐老婆靠自己賺錢非「黑歷史」
之前張馨月亦曾被揭做過情趣內衣模特兒，當時林峯力撐老婆是靠自己一手一腳去工作賺錢：「以前太太獨立生活不容易，對我來說並不是甚麼『黑歷史』，希望大家用正確目光去對待所有人。」
林峯另開微博賬號反擊網民
林峯更透露自己曾另開微博賬號鬧攻擊張馨月的網民，並嬲爆說：「攻擊我，隨便！沒問題！但是你惡意地攻擊我家人，人身攻擊我最重要的（人），我跟你沒完！」表示實在忍無可忍：「我人生中入行二十年，最氣憤就是這件事情！每天給人無端端地罵，這個真的受不了。」
張馨月早年英文名叫Ada
張馨月比林峯細11歲，據知二人是在林峯父母安排下結識，因此女方地位一早受到林家肯定，兩人在2018年拍拖初期，張馨月已被極速起底，據知她早年英文名叫Ada，在2012年改叫Carina，身高173CM，並在微博自我介紹上寫著「平面﹑T台﹑影視廣告模特張馨月 2010全國時尚內衣模特大賽亞軍」。
張馨月 女大十八變？
有報道指張馨月籍貫山東，與父母及一弟居住於淮坊市，曾在2011年參加湖南衛視的「星姐選舉」，可惜不入三甲而落敗，但就獲得時尚造型獎。有指佢當時英文名並唔係叫Carina，而係叫Ada。而且以前個樣同依家都幾大分別，圓臉變V臉、鼻樑亦睇落高咗，「女大十八變」真係無錯呀！
張馨月被轟衣著老土娘爆 遠不及林峯舊愛吳千語
張馨月熱衷更新社交網絡，經常喺小紅書同抖音分享生活照，當中不乏靚靚穿搭嘅相，但早前張馨月疑似發生「時裝災難」炒晒車，被內地網民喪插衣着品味好老土，遠遠不及林峯以高檔見稱的舊菜吳千語！
網民喪插張馨月衰過吳千語：「林峯選女人眼光退步了！」
但係網民對於張馨月的衣着品味，表示完全唔收貨，更拿她與林峯舊菜吳千語比較：「吳千語就很高級」、「你還是去學學穿搭吧」、「吳千語的樣子定了她的氣質」、「我以為褲子就夠土了，直到你拿出蝴蝶結全鑽包」、「實不相瞞這褲子我幾年前已經淘汰了」、「吳千語的氣質還是好很多」、「林峯選女人眼光退步了！」
林峯當年曾公開說出7次「好愛」吳千語
2013年林峯跟吳千語公開戀情，隨後吳千語全身名牌，更有不少報道指林峯為討好女友不惜「豪擲千萬」滿足對方。說到最經典是林峯接受訪問時，親口說出7次「好愛」女友吳千語，吳千語被封「吳七愛」成為一時佳話。林峯坦言這段不愉快經歷，卻造就他有一個更好的愛情觀，太太張馨月亦有感激這段經歷。
林峯控訴舊愛3宗罪 矛頭直指吳千語
1.強逼林峯做不喜歡的事
在《妻子的浪漫旅行5》中，林峯被問到愛情觀，他竟公開一段與舊愛的不快經歷，首先提到對方會經常把自己的那種思維方式強加到他的頭上，在拍拖期間所做的事情，並不是林峯真正喜愛的。林峯表示全為了討好對方。
2.林峯被舊愛狂踩
另外，林峯指對方甚至會對他說：「你這個不夠，你那個不夠，讓你學這個學那個」，結果林峯就會覺得自己好像什麼都做不好，舊愛成功把他的自卑感放大了，所以林峯覺得那是挺不健康的一個關係。
3.舊愛借愛犬求見面
節目中張馨月亦有料爆，指當日她與林峯求完婚，林峯仍收到舊愛的短訊表示愛犬很想林峯了，叫林峯去看看狗，林峯話這件事讓他覺得對張馨月唔住。林峯和吳千語拍拖的時候曾影被到一齊放狗，而且與吳千語分手後的女友就是張馨月，所以在那個時候仍試圖翻撻林峯的，絕大機會是吳千語。
吳千語感激林峯讓她快速成長
吳千語早前在內地戀愛真人騷《愛的修學旅行》中講到過去的情史，雖然她話中並未有提及林峯二字，但就講到這段感情發生在她18歲時，而她正是在18歲時和林峯相戀，她直指這段感情讓她快速成長，成就了現在的她：「因為我小的時候，就是18歲，很多人會關注到我，然後就會有狗仔，就感覺我那個時候是非常地沒有人身自由的，讓我現在再經歷一次這樣，我未必可以承受得了。」
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