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林峯帶老婆賀李晨酒吧開張 無罩狂歡消費百萬撐兄弟

東方新地 - 娛聞

林峯有份候選《萬千星輝賀台慶2020》視帝，不過為了照顧妻女留在內地，未有返港出席頒獎禮，除了忙湊女之外，林峯日前帶埋老婆張馨月齊齊到三亞賀李晨投資的酒吧開張，在疫情全球未受控之下，全場無罩狂歡，林峯更為了撐兄弟，當晚消費百萬，出手相當闊綽。
文：東方新地 ｜ 圖：微博圖片

林峯和張馨月在李晨投資的酒吧內如糖黐豆，大晒恩愛。場內賓客眾多，人迫人氣氛熱鬧，個個脫罩狂歡，相當盡慶。
林峯和張馨月在李晨投資的酒吧內如糖黐豆，大晒恩愛。場內賓客眾多，人迫人氣氛熱鬧，個個脫罩狂歡，相當盡慶。

林峯撇女到三亞脫罩狂歡

林峯自去年邊開工邊陪老婆張馨月在深圳待產後，一直留在內地未有返港，連憑《使徒行者3》獲提名成大熱視帝，都未有返港搶獎。身為新手父母的林峯和張馨月間中出post晒溫馨湊女生活，雖然全球疫情仍未受控，不過無阻林峯夫婦的社交活動。上月27日，范冰冰舊愛李晨在三亞開酒吧，林峯與李晨曾在電影《忠烈楊家將》合作，又曾為李晨在《奔跑吧》擔任嘉賓，今次老友李晨投資的酒吧開張，林峯帶埋老婆張馨月撐場造勢，相當畀面，在人貼人的酒吧內，未見有人戴上口罩，家有初生嬰的林峯夫婦亦未有戴上口罩，玩得好投入。

李晨有份投資的酒吧，暫時是在三亞最頂尖最豪華的。
李晨有份投資的酒吧，暫時是在三亞最頂尖最豪華的。
李晨與范冰冰甩拖後甚為低調，最近高調在三亞開酒吧。
李晨與范冰冰甩拖後甚為低調，最近高調在三亞開酒吧。
李晨宣布每枱送一支貴香檳，現場人人叫好，立即令現場氣氛高漲。
李晨宣布每枱送一支貴香檳，現場人人叫好，立即令現場氣氛高漲。

高質艷女滿場飛

林峯當晚以一身便服偕老婆到場，林峯在場內與張馨月如身連體嬰，張馨月雙手從後攬實林峯一起隨音樂搖動身體，心情大好的林峯，在場內就算被人影相依然笑晒口，有傳林峯為撐兄弟，當晚在場內的消費百萬人民幣，出手闊綽，有網民爆料同時好奇問林峯一張枱的消費百萬，酒會是甚麼味道？

現場好多高質索女。
現場好多高質索女。

人均消費八千

在酒吧的網頁亦有上載開幕當晚的片段，剪綵儀式後，李晨對在場賓客開咪話：「每一桌，我送你們一瓶香檳﹗」頓時令現場氣氛升溫，人人叫好，接著酒吧員工拿著香檳送到每一桌上，有賓客爆料指每支約六千元的香檳，當晚共送出約二百支，單單香檳總值已過百萬，此外，現場有不少打扮冶豔索女四圍騰塞爆全場，據知李晨投資的酒吧是當地最高級，人均消費最低八千人民幣。

林峯與李晨相當老友。
林峯與李晨相當老友。
早前林峯在上海開騷，兄弟李晨（右）專程捧場。
早前林峯在上海開騷，兄弟李晨（右）專程捧場。

峯嫂產後三個月回復弗爆身材

去年九月，林峯宣布做老竇，太太張馨月為他誕下囡囡，為方便照顧妻女，林峯一直留在內地開工，放工後的時間全奉獻給妻女，更激罕出post晒和另一半的恩愛合照，相當享受升呢人夫人父，而張馨月產後火速修身，囡囡三個月大，去年12月為陪林峯到三亞賀李晨酒吧開張，順道在當地享受陽光與海灘，並由林峯操刀影水著照，大晒弗爆身材。

張馨月大晒上月到三亞時影的水著照，相信由林峯掌鏡。
張馨月大晒上月到三亞時影的水著照，相信由林峯掌鏡。
張馨月產前熱愛運動，故產後亦火速修身。
張馨月產前熱愛運動，故產後亦火速修身。
林峯一家三口相當溫馨。
林峯一家三口相當溫馨。
現居於內地的林峯不愁寂寞，不少藝人朋友也在內地開工，收工相約飯敍，林峯每次都帶埋張馨月一起，相當恩愛。
現居於內地的林峯不愁寂寞，不少藝人朋友也在內地開工，收工相約飯敍，林峯每次都帶埋張馨月一起，相當恩愛。

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