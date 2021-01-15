林峯帶老婆賀李晨酒吧開張 無罩狂歡消費百萬撐兄弟

林峯有份候選《萬千星輝賀台慶2020》視帝，不過為了照顧妻女留在內地，未有返港出席頒獎禮，除了忙湊女之外，林峯日前帶埋老婆張馨月齊齊到三亞賀李晨投資的酒吧開張，在疫情全球未受控之下，全場無罩狂歡，林峯更為了撐兄弟，當晚消費百萬，出手相當闊綽。

文：東方新地 ｜ 圖：微博圖片