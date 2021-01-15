林峯帶老婆賀李晨酒吧開張 無罩狂歡消費百萬撐兄弟
林峯有份候選《萬千星輝賀台慶2020》視帝，不過為了照顧妻女留在內地，未有返港出席頒獎禮，除了忙湊女之外，林峯日前帶埋老婆張馨月齊齊到三亞賀李晨投資的酒吧開張，在疫情全球未受控之下，全場無罩狂歡，林峯更為了撐兄弟，當晚消費百萬，出手相當闊綽。
文：東方新地 ｜ 圖：微博圖片
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林峯撇女到三亞脫罩狂歡
林峯自去年邊開工邊陪老婆張馨月在深圳待產後，一直留在內地未有返港，連憑《使徒行者3》獲提名成大熱視帝，都未有返港搶獎。身為新手父母的林峯和張馨月間中出post晒溫馨湊女生活，雖然全球疫情仍未受控，不過無阻林峯夫婦的社交活動。上月27日，范冰冰舊愛李晨在三亞開酒吧，林峯與李晨曾在電影《忠烈楊家將》合作，又曾為李晨在《奔跑吧》擔任嘉賓，今次老友李晨投資的酒吧開張，林峯帶埋老婆張馨月撐場造勢，相當畀面，在人貼人的酒吧內，未見有人戴上口罩，家有初生嬰的林峯夫婦亦未有戴上口罩，玩得好投入。
高質艷女滿場飛
林峯當晚以一身便服偕老婆到場，林峯在場內與張馨月如身連體嬰，張馨月雙手從後攬實林峯一起隨音樂搖動身體，心情大好的林峯，在場內就算被人影相依然笑晒口，有傳林峯為撐兄弟，當晚在場內的消費百萬人民幣，出手闊綽，有網民爆料同時好奇問林峯一張枱的消費百萬，酒會是甚麼味道？
人均消費八千
在酒吧的網頁亦有上載開幕當晚的片段，剪綵儀式後，李晨對在場賓客開咪話：「每一桌，我送你們一瓶香檳﹗」頓時令現場氣氛升溫，人人叫好，接著酒吧員工拿著香檳送到每一桌上，有賓客爆料指每支約六千元的香檳，當晚共送出約二百支，單單香檳總值已過百萬，此外，現場有不少打扮冶豔索女四圍騰塞爆全場，據知李晨投資的酒吧是當地最高級，人均消費最低八千人民幣。
峯嫂產後三個月回復弗爆身材
去年九月，林峯宣布做老竇，太太張馨月為他誕下囡囡，為方便照顧妻女，林峯一直留在內地開工，放工後的時間全奉獻給妻女，更激罕出post晒和另一半的恩愛合照，相當享受升呢人夫人父，而張馨月產後火速修身，囡囡三個月大，去年12月為陪林峯到三亞賀李晨酒吧開張，順道在當地享受陽光與海灘，並由林峯操刀影水著照，大晒弗爆身材。