46歲林峯中學校草照出土引回憶殺 師弟爆料威水史本尊親民回應

林峯憑電影版《尋秦記》人氣急升之際，一張他中學時期的陳年學生照突然在網上瘋傳，當年眉清目秀的校草模樣令網民驚呼「根本沒變」！更神奇的是，貼出照片的網民竟然是林峯的師弟，更爆料指林峯當年在名校聖保羅書院已是風雲人物，不但是學校合唱團成員，更被封為班級「5B歌王」。事件引起熱烈討論後，林峯本尊竟然親自現身回應，展現親民一面。