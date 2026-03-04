46歲林峯中學校草照出土引回憶殺 師弟爆料威水史本尊親民回應
廣告
林峯憑電影版《尋秦記》人氣急升之際，一張他中學時期的陳年學生照突然在網上瘋傳，當年眉清目秀的校草模樣令網民驚呼「根本沒變」！更神奇的是，貼出照片的網民竟然是林峯的師弟，更爆料指林峯當年在名校聖保羅書院已是風雲人物，不但是學校合唱團成員，更被封為班級「5B歌王」。事件引起熱烈討論後，林峯本尊竟然親自現身回應，展現親民一面。
師弟爆料林峯威水史 富家公子愛唱歌
貼出照片的網民自稱是林峯師弟，並詳細爆料林峯當年在聖保羅書院的「威水史」。據師弟透露，林峯本名林匯文，當時已是「富家公子」，性格較為疏爽，甚至被同學稱為「敗家仔」。最有趣的是，林峯在課室裡經常會無緣無故唱歌，「可能是林天王有所感興吧！」幸好他是學校Senior Choir的成員，否則同學們就要「受罪」了。這位師弟更透露林峯擁有「5B歌王」的稱號，可見他當年的音樂天分已相當突出。
林峯親民回應師弟 網民大讚「大王駕到」
令人意外的是，林峯本尊竟然親自在貼文下留言回應：「Hello師弟們！」展現十分親民的一面。網民見到林峯現身都相當興奮，紛紛留言「大王駕到」、「大王師兄」、「靚仔」，更有網民幽默地寫道「原來我師兄係秦始皇」，呼應林峯在《尋秦記》中飾演的角色。這次互動不但讓粉絲感受到林峯的親和力，更勾起不少人的校園回憶。
陳年校草照引回憶殺 網民驚呼沒變樣
從流出的中學照片可見，當年的林峯已經相當標青，在同學群中絕對是「校草」級別。照片中的林峯眉清目秀，五官輪廓分明，與現在的模樣相比幾乎沒有太大變化，難怪網民都驚呼「根本沒變」。這些珍貴的陳年照片不但讓粉絲看到林峯的青澀歲月，更證明他從小就擁有明星相，天生就是做藝人的材料。
圖片來源：threads、金像獎2025場刊、大會提供、ig@lam_fung_official、《尋秦記》電影版劇照、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期