41歲林峯驚現清裝頭 髮線後移網民勁擔心：還以為是70歲大爺

林峯本月8日將迎接42歲生日，近月繼續忙爆，繼在內地劇接劇，又錄了兩首新歌，最新動向林峯正式埋位拍攝由鄭保瑞執導電影《九龍城寨・圍城》，片中林峯迎來新挑戰要由頭打到尾；離開身處內地的妻女隻身留港開工，林峯日前偷閒與老友飯敍，脫下cap帽的他，驚現男人最忌諱的「清裝頭」，搞到粉絲勁擔心，紛紛請林峯保重！

撰文：東方新地 圖片：林峯@微博、任賢齊@微博、張聲月@微博Carina、一鳥@微博、[email protected]