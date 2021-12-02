41歲林峯驚現清裝頭 髮線後移網民勁擔心：還以為是70歲大爺
撰文：東方新地 圖片：林峯@微博、任賢齊@微博、張聲月@微博Carina、一鳥@微博、[email protected]
林峯 42歲變武打明星挑戰自我
自2019年《P風暴》後，林峯一度只專注拍劇和錄歌，上月尾有份主演新戲《九龍城寨・圍城》開鏡，片中與洪金寶、古天樂、任賢齊、黃德斌和伍允龍等合作，電影以80年代九龍城寨為背景，片中主角都要打到飛起，其中幾乎未試過拍打戲的林峯，就突破自己在戲中打到飛起，日前的開鏡儀式上，任賢齊大讚林峯夠刻苦，由風流倜儻的公子哥兒，驟變黑黑實實勁man，更稱他為「武打明星」，林峯指自己戲中會由頭打到尾，所以提早個多月時間作訓練。
林峯 隻身留港好愁緒？
為了拍電影《九龍城寨・圍城》，林峯需撇甩妻女數月隻身留港，不過他似乎不愁寂寞，日前與一班無綫舊友如吳卓羲、徐榮、堂妹林夏薇等打邊爐，穿著黑衫黑褲的林峯，難得脫下近月幾乎不離身的帽子，卻驚現「清裝頭」，髮移疑似嚴重後移！加上曬得黝黑的膚色，特別顯得憔悴像是老了幾歲，粉絲見狀紛紛留言表示擔憂，更有人驚呼林峯像「70歲大爺」！不過，其實此乃戲中造型，特別將髮型梳all back，顯得更老成。
《流金歲月》深宵重播 林峯濃密髮
林峯 妻張馨月與梁競徽合資開名車店
林峯努力留港搵銀，而愛妻張馨月則在內地大展拳腳，與北上發展的梁競徽(原名梁烈唯)拍住上做名車店老闆，早前新店開幕，林峯人唔到但花籃到，張馨月在社交網開心宣布做老闆娘，網民卻錯晒重點，指當日張馨月拎住個價值3萬的Hermès手袋唔夠排場。
張馨月 梁競徽內地開車行
林峯老婆張馨月早前在其社交網出post，公開在內地與梁競徽投資的名車店開幕的盛況，並寫上「開業大吉，生意紅火」，照片中見有郭政鴻、李璨琛和關楚耀撐場。梁競徽近年把工作基地轉移到內地，唔止拍戲做男主角，仲進軍商界，內地果然商機無限。
林峯餐送花籃撐老婆
老婆張馨月榮升老闆娘咁大件事，林峯正留港為電影進行特訓未有到場，只送上花籃表示支持，而林峯的好兄弟黃宗澤、吳卓羲和王浩信亦同樣有送上花籃。
張馨月手袋成焦點
在車店開幕當日，張馨月身穿黑色裙配以Hermès的Picotin Lock Bag出席，這款手袋被指是Hermès的入門版，價值約3萬左右，張馨月為此竟遭網民嫌棄，留言主要指她行頭唔夠勁，當中包括「叫你老公整個好點的包行不？」和「這個隆重其事的蝴蝶結把我給整笑了。」
包包是林峯送的七夕節禮物
其實張馨月當日拎住的黑色Hermès Picotin Lock Bag，是林峯於今年8月七夕節送給她的禮物，張馨月非常開心，近月不時拎住這個包包去街，在其社交網曝光率甚高。林峯婚後變成寵妻狂，女兒出世後夫婦感情有增無減，不時公開放閃，正所謂物輕情易重，林峯身家億億聲，乜都買得起啦！最緊要係心意。