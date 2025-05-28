林峯演唱會狂考嘉賓「表櫈舞」 MC 劉俊謙都被挑機 網民最想睇古天樂跳埋一份
林峯 笑劉俊謙跳椅子舞似鯉魚
據張文傑嘅說法，這張係表演用嘅櫈，所以齣舞就叫做「表櫈舞」，林峯演唱會第2場，「城寨四少」首次同台，林峯就立即安排工作人員出動「表演凳」，由林峯即場教上次缺席澳門騷的劉俊謙大跳椅子舞，兩人一組，一個坐低，另一人則撐著凳扭腰擺動下半身，當輪到阿謙上陣，卻令林峯不禁爆笑：「呢個角度睇到你好好笑，好似鯉魚。」形容阿謙扭到就嚟反眼，阿謙即尷尬話：「唔好玩我啦！」
去年澳門騷三子已學跳「椅子舞」
其實早在去年林峯在澳門倫敦人舉行《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》最後一場，《九龍城寨之圍城》的「十二少」胡子彤、「四仔」張文傑做嘉賓，三子即興請「王九」伍允龍上台，更由林峯指導下學跳火辣「椅子舞」，大考舞功及腰力。當林峯讚胡子彤與張文傑跳得好好，之後笑着向伍允龍說：「你都做得好好，做咗第二樣嘢出嚟！」笑爆全場。
「華納舞王」MC即場學跳「椅子舞」
到演唱會第4場，MC張天賦同林峯互相分享第一次見面印象，期間談到「跪凳」，林峯立即搵位入，即興向MC教跳「椅子舞」，全場立即起哄，工作人員更即刻搬出「表演凳」，曾自稱華納舞王的MC惟有臨場獻技，觀眾對其表現亦相當收貨並報以掌聲，不過跳完後MC就立即認錯：「我都係罰抄『以後唔亂講嘢』，就咁決定啦！」話唔敢再自認係華納舞王！
張敬軒爆林峯十多年前已鍾意「玩凳」
演唱會第6場，張敬軒獲倖免，唔使跳「椅子舞」，但他爆料：「我應該係少數…講唔講得㗎？半夜上過你屋企嘅人。」張敬軒與林峯曾經同屬英皇藝人，早於十多年前結緣，軒仔笑指阿峯當年已鍾意「玩凳」，阿峯解釋只是鍾情傢俬，軒仔又表示近日睇完阿峯演唱會報道卻心有餘悸：「我以前上你屋企坐過你啲凳，你喺啲凳度做過啲乜？」阿峯直認家中凳的確比梳化多。
專頁改圖擔心張「凳」出事？！網民大讚抽得好
社交網專頁 what7iwatch 也分享了有關林峯跳「椅子舞」的創意改圖，不過網民就反應兩極：「其實真係唔明點解要表張櫈..真心膠..」、「 好嘢！抽得好」、「仲以為IKEA出嚟抽水」、「澳門演唱會佢係跳晒成首，唔知點解香港得半首」、「佢成日都玩埋啲物理性危險嘅嘢，擔心」，有網民更話最想睇到古天樂挑戰跳「椅子舞」！