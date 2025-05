林峯演唱會狂考嘉賓「表櫈舞」 MC 劉俊謙都被挑機 網民最想睇古天樂跳埋一份

林峯《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》近日連續7晚在紅館熱爆開騷,除了自己晚晚都大跳性感「表櫈舞」外,更經常即席向嘉賓挑機考驗他們的臨場舞技,有網民就話最想睇到古天樂挑戰跳大熱「表櫈舞」!