林峯演唱會｜陳山聰囝囝Jaco獲讚係長髮靚仔！上台表演零怯場唱唔停

林峯《Go With The Flow》演唱會昨晚（28日）舉行尾場，老闆古天樂以特別嘉賓身份驚喜亮相，更在台上追問林峯演唱會4大傳聞，其中包括有個「長髮靚仔dancer」，林峯聽到後即向台下的陳山聰表示：「講緊你個仔喎！」