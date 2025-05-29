林峯演唱會｜陳山聰囝囝Jaco獲讚係長髮靚仔！上台表演零怯場唱唔停
陳山聰囝囝獲讚撞樣長髮靚仔dancer
當晚古天樂在台上追問林峯演唱會傳聞：「有個dancer，長頭髮嘅！」直指近日在社交平台爆紅的長髮靚仔dancer Marco。林峯聽到後即向台下的陳山聰表示：「講緊你個仔喎。」指陳山聰嘅兒子與Marco好似樣，更引來古天樂爆笑稱：「嘩！你講到咁懸疑嘅。」
4歲半Jaco超大膽上台表演唱唔停
原來陳山聰的4歲半囝囝Jaco都好有表演慾，近日陳山聰在內地舉行《陳山聰初心巡迴音樂會》，Jaco亦有上台同阿爸合唱容祖兒的《心淡》、陳山聰的《ABCD》以及陳奕迅的《單車》，陳山聰大讚囝囝綵排時冇乜點唱，但一到正式出場時就係咁唱唔停，完全零怯場！
去年學校舉行K1結業禮陳山聰超感動
Jaco去年完成幼稚園K1年級時，陳山聰作為一位盡職的父視，特別在7月4日透過社交媒體分享了兒子在學校的畢業典禮和獲得「唱遊獎」的喜悅。 陳山聰在社交網發文寫道：
「大佬好野K1結業禮仲攞埋『唱遊獎』 proud of you ，證明你真係我個仔，感恩。希望你繼續係一個健康快樂嘅地方學環同成長，並感謝每一位老師同校長。」
這位爸爸的感言觸動了很多家長網民，其中圈中好友如姚子羚、胡蓓蔚、高海寧等人也留言送上祝福，大讚Jaco好叻仔及好可愛。
陳山聰兒子Jaco考獲跆拳道黃綠帶
年僅4歲的Jaco不僅在音樂上甚有天份，其實他的運動天份也非常優秀，早前還考取了跆拳道黃綠帶。Jaco似乎遺傳了爸爸的演藝細胞及才華。陳山聰陪同兒子出席頒獎典禮時感慨地說：
「大佬人生就係靠自己努力一步一步行落去。」
陳山聰兒子就讀學費全免名牌幼稚園
陳山聰4歲半兒子Jaco正就讀聖保羅堂幼稚園，是香港知名的免費名幼之一，學校提供免費幼稚園計劃，政府資助後學費全免，非常具有吸引力。
升學方面，該校畢業生大多能夠升讀港島區的名牌小學，如聖若瑟小學、嘉諾撒聖心學校、聖嘉勒小學等。此外，也有很多畢業生都能考上直私名校，例如聖保羅男女中學附屬小學、聖保羅書院小學、拔萃男書院附屬小學、港大同學會小學、保良局蔡繼有學校等。
此外，聖保羅堂幼稚園於1950年在中環創校，2013年因附近的保育發展工程而暫遷至北角，2015年回到中環繼續運營。其北角分校於去年九月停辦，與中環校區合併，引起不少家長的關注與惋惜。
停辦原因
根據網傳的通告顯示，該校稱校方遭受租金壓力、新冠疫情和移民潮等因素影響，導致學生人數大減；此外，加上教育局未能提供全數學校租金津貼， 導致出現赤字，經辦學團體審慎考慮後決定停辦。