44歲林峯賊仔帽新造型曝光 被網民狠批急速老化似60歲
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44歲歌手林峯於2019年與內地模特兒張馨月結婚，去年底一家三口移居上海，開啟了新的生活篇章。早前老婆曬出一張合照時，林峯的顏值被嘲急速老化！
林峯灰色賊仔帽新造型 網民狠批似60歲
林峯一家三口返故鄉廈門等多地遊玩，老婆張馨月在小紅書上分享了一系列的照片，卻意外引發網民熱烈討論。照片中，林峯與女兒穿著相似的米色系服裝，卻因為戴上了一頂灰色賊仔帽，而被網民評為「出事」，認為這樣的打扮讓他看起來顯得老態龍鍾。
網民紛紛留言：「林峯這個帽子感覺只有60歲以上的人才會戴，婚後衣品真的差」「林峯這帽子…堪稱一絕」「林峯嘴唇發白眼神飄渺 干瘦干瘦的」「活活把自己老公熬成爺鉀」，甚至有網友感嘆「我以前的男神究竟經歷了什麽」。
林峯髮線後移老態盡現
林峯早前出席廣東茂名商演活動，連唱經典名曲《記得忘記》和《愛在記憶中找你》，見他身穿米白外套加長褲現身正正常常，但其髮型就相當「出事」！事關當日他把蓬鬆的頭髮全向後梳，隨即驚見髮線向後移，小生秒變大叔，老態盡現呀！
網民笑指：這形象是來搞笑的嗎
從現場影片見到，林峯造型似足大叔，令一眾網民笑指：「這形象是來搞笑的嗎」、「他沒有髮膠嗎，自己隨便抓兩下也不至於那麼醜」、「林峯是不是沒有團隊呀？髮型好好弄弄，本來就大額頭、髮際線高，還要這樣露那麼完整，大叔感了」、「結婚了就可以這麼不注重形象嗎」。其實林峯都試過以向後蓬鬆的All Back造型示人，依然係好靚仔，今次只好怪髮型師一時失手啦！
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圖片來源：微博圖片、張馨月小紅書資料或影片來源：原文刊於NewMonday