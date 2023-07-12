43歲林峯登台look驚見髮線後移 網民瘋狂恥笑：小生變大叔

現年43歲嘅前無綫小生林峯，近年專注內地市場搵人仔賺大錢，據知林峯內地人氣爆燈，去年底更舉家移居上海。早前林峯落實再同老拍檔佘詩曼演出TVB新劇《家族繼承者》，趁劇組未開工之際，林峯接內地商演搵銀，不過其登台look竟嚇窒網民！