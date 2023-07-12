43歲林峯登台look驚見髮線後移 網民瘋狂恥笑：小生變大叔
林峯髮線後移老態盡現
林峯早前（8日）出席廣東茂名商演活動，連唱經典名曲《記得忘記》和《愛在記憶中找你》，見他身穿米白外套加長褲現身正正常常，但其髮型就相當「出事」！事關當日他把蓬鬆的頭髮全向後梳，隨即驚見髮線向後移，小生秒變大叔，老態盡現呀！
網民笑指：這形象是來搞笑的嗎
從現場影片見到，林峯造型似足大叔，令一眾網民笑指：「這形象是來搞笑的嗎」、「他沒有髮膠嗎，自己隨便抓兩下也不至於那麼醜」、「林峯是不是沒有團隊呀？髮型好好弄弄，本來就大額頭、髮際線高，還要這樣露那麼完整，大叔感了」、「結婚了就可以這麼不注重形象嗎」。其實林峯都試過以向後蓬鬆的All Back造型示人，依然係好靚仔，今次只好怪髮型師一時失手啦！
好兄弟吳卓羲被封「顏值天花板」
至於林峯好兄弟的43歲吳卓羲近年同樣轉戰內地市場，參加多個內地綜藝和真人騷，令其人氣急劇上升。他憑著搞笑綜藝感深受觀眾歡迎，其俊朗外表更被封「顏值天花板」。近日，他獲邀出席品牌活動，期間被粉絲誤認成林峯，場面一度十分尷尬。
吳卓羲被誤認林峯 尷尬點頭
近日，吳卓羲獲邀出席廣州開幕活動。當日他狀態大好，43歲的他臉上幾乎沒有皺紋。他身穿全白色西裝襯托自己健碩的身形，男人味爆燈。 準備步入活動場地時，他亦被不少粉絲大讚靚仔。然而，未知是否吳卓羲近年逆齡生長的顏值過於優秀，期間竟有粉絲誤認吳卓羲是林峯，更一直大喊「林峯，你好靚仔呀！」，場面十分尷尬。雖然，吳卓羲有抿嘴唇和睜大眼睛表示不悅，但仍然有點頭與粉絲示好。
吳卓羲：男人也有好「閨密」
吳卓羲曾在《披荊斬棘2》中指與林峯認識了已有20年，他說：「《大唐雙龍傳》對我來說是一個美好跟辛苦的回憶，這個經歷也算是我們的關係好的其中原因。還有很多，不開心過、也開心過，好像我們兩個拍拖一樣，就是男人也有好的『閨密』。」林峯亦形容自己與吳卓羲的關係似足情侶：「黏了20多年，習慣了，我們的友誼是一輩子的！」
昔日「五虎」成集體回憶
林峯、吳卓羲、黃宗澤可謂集體回憶，同為昔日「新五虎」成員，林峯與吳卓羲曾露股拍攝《大唐雙龍傳》，吳卓羲與黃宗澤拍完《衝上雲霄》被力捧，還有《少年四大名捕》、《英雄刀少年》，三人經常跟馬國明、陳鍵鋒合作，其中2004年的「奧運六星」表演實在是一時佳話（表演中還有黎諾懿）。
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