43歲林峯亮相內地綜藝玩執屎換食物 表情享受嘆「屎的報酬」
林峯亮相內地綜藝要靠執屎換食物
近年林峯就好少參與香港嘅拍攝工作，轉攻內地市場掘金賺大錢，頻頻亮相內地真人騷儲人氣，最近就現身《追星星的人3》，節目內容仲非常重口味，網民笑爆嘴話簡直係向低俗進發！
近日播出嘅《追星星的人3》勁玩重口味，講到吳奇隆、林峯、毛曉彤等人，去西藏探訪養豬人家，對方見到大明星光臨，仲即刻炮製燒豬冧佢地，但唯一要求就係林峯等人要幫手執豬屎，先可以換取價值$1500半隻香豬，女戶主仲好直接同林峯講：「1斤豬糞可以換取3元！」好彩佢哋最後只係執咗一袋豬屎，女主人已經收晒貨，大家仲可以開餐食燒豬，表情享受咁嘆「執屎的報酬」！
林峯慘被好友出賣 上載合照揭其眼腫面漲中老樣
林峯難得回港與好友吳卓羲相聚，自然感到興奮搭膊頭影相，惟隨後有人將合照上載到小紅書，網民似乎對於林峯落妝嘅樣貌，感到失望…
照片中林峯樣貌明顯滄桑，同以前無綫年代的小鮮肉形象，完全判若兩人。林峯近年決心走型格中佬路線，留住中分嘅長髮，鬚根遍布滿面，完全擺脫以前嘅青靚白淨。不過林峯似乎當日不在狀態，在未有化妝之下，顯得眼腫面脹，髮線仲疑似向後移，難怪網民都認為林峯近年顏值跌入谷底，更指其外貌，同街邊阿叔無分別，更直接反問林峯：「你這髮型是真的嗎？」
林峯難得回港過年 一家大細探訪迪士尼勁興奮
林峯今次難得回港，除咗同吳卓羲搭晒膊頭影相外，據知飯局現場仲有謝天華同蔡一智。而謝天華亦有在小紅書上載感言，指難得同舊朋友相聚感到開心。
除咗見返舊朋友，林峯亦有帶家人到訪香港迪士尼，將點滴上載到小紅書分享。佢哋一家三口加朋友戴住口罩合照，但依然清楚見到林峯笑到四萬咁口，睇來林峯好享受同老婆仔仔一齊嘅時光！
林峯即將演出重頭劇《家族繼承者》 誓與香港觀眾再見面
自從林峯北上發展之後，鮮有回娘家TVB拍劇，只是偶然亮相《勁歌金曲》見下香港觀眾！去年翡翠台劇集《家族榮耀》掀起追劇熱潮，最高收視達28.6點，成為全港冠軍認真厲害！據知劇集將會添食，開拍續集《家族繼承者》。林峯將會有份擔正演出，劇集監製梁家樹亦有承認消息，睇嚟林峯將會好快再同香港觀眾見面！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！