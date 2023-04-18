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43歲林峯亮相內地綜藝玩執屎換食物 表情享受嘆「屎的報酬」

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43歲嘅前無綫小生林峯，近年專注內地市場搵人仔賺大錢，據知林峯內地人氣爆燈，觀眾對佢勁㗳糖！近日林峯亮相內地真人騷《給星星的人3》，落足重本去西藏取景拍攝，仲聯同內地知名女星毛曉彤一齊玩執屎，仲要執完先有得換食物，被網民炮轟內容好cheap，完全譁眾取寵！

林峯
（圖片來源：《追星星的人3》海報）

林峯亮相內地綜藝要靠執屎換食物

近年林峯就好少參與香港嘅拍攝工作，轉攻內地市場掘金賺大錢，頻頻亮相內地真人騷儲人氣，最近就現身《追星星的人3》，節目內容仲非常重口味，網民笑爆嘴話簡直係向低俗進發！

近日播出嘅《追星星的人3》勁玩重口味，講到吳奇隆、林峯、毛曉彤等人，去西藏探訪養豬人家，對方見到大明星光臨，仲即刻炮製燒豬冧佢地，但唯一要求就係林峯等人要幫手執豬屎，先可以換取價值$1500半隻香豬，女戶主仲好直接同林峯講：「1斤豬糞可以換取3元！」好彩佢哋最後只係執咗一袋豬屎，女主人已經收晒貨，大家仲可以開餐食燒豬，表情享受咁嘆「執屎的報酬」！

林峯 齊齊執豬屎先
齊齊執豬屎先（圖片來源：節目截圖）
林峯
（圖片來源：節目截圖）
林峯 落手落腳喎！
落手落腳喎！（圖片來源：節目截圖）
林峯 最終換來燒豬！
最終換來燒豬！（圖片來源：節目截圖）

林峯慘被好友出賣 上載合照揭其眼腫面漲中老樣

林峯難得回港與好友吳卓羲相聚，自然感到興奮搭膊頭影相，惟隨後有人將合照上載到小紅書，網民似乎對於林峯落妝嘅樣貌，感到失望…

照片中林峯樣貌明顯滄桑，同以前無綫年代的小鮮肉形象，完全判若兩人。林峯近年決心走型格中佬路線，留住中分嘅長髮，鬚根遍布滿面，完全擺脫以前嘅青靚白淨。不過林峯似乎當日不在狀態，在未有化妝之下，顯得眼腫面脹，髮線仲疑似向後移，難怪網民都認為林峯近年顏值跌入谷底，更指其外貌，同街邊阿叔無分別，更直接反問林峯：「你這髮型是真的嗎？」

林峯 近照走樣 林峯樣貌明顯滄桑，同以前無綫年代的小鮮肉形象，完全判若兩人！
林峯樣貌明顯滄桑，同以前無綫年代的小鮮肉形象，完全判若兩人！（圖片來源：小紅書）
林峯 近照走樣 林峯與好友吳卓羲拍攝《大唐雙龍傳》結緣。
林峯與好友吳卓羲拍攝《大唐雙龍傳》結緣。（圖片來源：[email protected] USA Official）
林峯 近照走樣 林峯當年備受TVB力捧，形象走小鮮肉風！
林峯當年備受TVB力捧，形象走小鮮肉風！（圖片來源：[email protected] USA Official）
林峯 近照走樣 林峯曾在樂壇交出亮麗成績，奪得《勁歌》亞太區最受歡迎男歌星！
林峯曾在樂壇交出亮麗成績，奪得《勁歌》亞太區最受歡迎男歌星！（圖片來源：《勁歌金曲頒獎典禮2009》截圖）
林峯 近照走樣
（圖片來源：《勁歌金曲頒獎典禮2009》截圖）
林峯 近照走樣 近年林峯轉戰硬朗形象！
近年林峯轉戰硬朗形象！（圖片來源：[email protected]_fung_official）

林峯難得回港過年 一家大細探訪迪士尼勁興奮

林峯今次難得回港，除咗同吳卓羲搭晒膊頭影相外，據知飯局現場仲有謝天華同蔡一智。而謝天華亦有在小紅書上載感言，指難得同舊朋友相聚感到開心。

除咗見返舊朋友，林峯亦有帶家人到訪香港迪士尼，將點滴上載到小紅書分享。佢哋一家三口加朋友戴住口罩合照，但依然清楚見到林峯笑到四萬咁口，睇來林峯好享受同老婆仔仔一齊嘅時光！

林峯 近照走樣 謝天華指難得同舊朋友相聚感到開心！
謝天華指難得同舊朋友相聚感到開心！（圖片來源：小紅書）
林峯 近照走樣 飯局現場蔡一智。
飯局現場蔡一智。（圖片來源：小紅書）
林峯 近照走樣 一家四口戴住口罩，清楚見到林峯笑到四萬咁口！
一家三口加朋友戴住口罩，清楚見到林峯笑到四萬咁口！（圖片來源：小紅書）
林峯 近照走樣 開心到晒自己食好西！
開心到晒自己食好西！（圖片來源：小紅書）

林峯即將演出重頭劇《家族繼承者》 誓與香港觀眾再見面

自從林峯北上發展之後，鮮有回娘家TVB拍劇，只是偶然亮相《勁歌金曲》見下香港觀眾！去年翡翠台劇集《家族榮耀》掀起追劇熱潮，最高收視達28.6點，成為全港冠軍認真厲害！據知劇集將會添食，開拍續集《家族繼承者》。林峯將會有份擔正演出，劇集監製梁家樹亦有承認消息，睇嚟林峯將會好快再同香港觀眾見面！

林峯 近照走樣 林峯北上發展之後，鮮有回港拍劇。
林峯北上發展之後，鮮有回港拍劇。（圖片來源：[email protected]am_fung_official）
林峯 近照走樣 林峯將會有份擔正演出《家族繼承者》。
林峯將會有份擔正演出《家族繼承者》。（圖片來源：[email protected]_fung_official）
林峯 近照走樣 劇集《家族榮耀》掀起追劇熱潮，最高收視達28.6點，成為全港收視冠軍！
劇集《家族榮耀》掀起追劇熱潮，最高收視達28.6點，成為全港收視冠軍！（圖片來源：《家族榮耀》海報）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟Twins鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：節目截圖、《追星星的人3》海報、《家族榮耀》海報、[email protected]_fung_official、小紅書、《勁歌金曲頒獎典禮2009》截圖、[email protected] USA Official

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