43歲林峯亮相內地綜藝玩執屎換食物 表情享受嘆「屎的報酬」

43歲嘅前無綫小生林峯，近年專注內地市場搵人仔賺大錢，據知林峯內地人氣爆燈，觀眾對佢勁㗳糖！近日林峯亮相內地真人騷《給星星的人3》，落足重本去西藏取景拍攝，仲聯同內地知名女星毛曉彤一齊玩執屎，仲要執完先有得換食物，被網民炮轟內容好cheap，完全譁眾取寵！