林峯活絡油廣告爆笑變地標 撞樣日本「固力果跑跑人」相似度十足

香港近年唔少品牌都大玩創意挑戰，希望能在一眾品牌中突圍而出。最近林峯就與胡子彤以及阿正為一個活絡油品牌拍攝廣告，而該廣告除咗在電視上睇得到之外，近期就連戶外都搵得到。不過撞樣日本「固力果跑跑人」嘅宣傳版就引起唔少網民討論……

