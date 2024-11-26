林峯活絡油廣告爆笑變地標 撞樣日本「固力果跑跑人」相似度十足
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香港近年唔少品牌都大玩創意挑戰，希望能在一眾品牌中突圍而出。最近林峯就與胡子彤以及阿正為一個活絡油品牌拍攝廣告，而該廣告除咗在電視上睇得到之外，近期就連戶外都搵得到。不過撞樣日本「固力果跑跑人」嘅宣傳版就引起唔少網民討論……
林峯活絡油廣告 單腳扮「飛鷹出爪」
最近，有一廣告牌引起網民熱討，就是位於尖沙咀天星小輪附近的飛鷹活絡油超巨型廣告牌上。這個廣告以濃厚的「城寨」風格呈現，林峯在其中展示了精彩的武打表演。林峯的英姿格外引人注目。他雙手舉高，單腳站立，身後是一對熊熊烈火的翅膀，像飛鷹出爪，玩味十足。
睇埋片：
網民：日本有「固力果跑跑人」 香港有林峯
網民將林峯與日本大阪心齋橋道頓堀的「固力果跑跑人」作對比，笑言日本有「跑跑人」打卡，香港都有林峯，並希望這個廣告能夠成為香港的新打卡景點。亦有網民認為廣告做得非常出色，大讚林峯咁都carry到：「樂壇欠林峯一個膠袋」、「咁樣已經代表個廣告成功左」、「唔係個個carry到」、「第一眼睇我都心諗做咩，但其實配合返品牌本身形象其實又覺得好合理」、「幾有創意嘅」不過有網民亦認為實在非常老土，特別是林峯這套運動服的造型。
撰文：東方新地圖片來源：Threads截圖、youtube＠飛鷹 Flying Eagle