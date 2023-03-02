林峯 近照走樣

林峯新相曝光顏值跌Watt盡失男神氣息　被批眼腫面脹髮線後移如街邊阿叔

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前無綫力捧小生43歲林峯，近年主攻內地工作搵人仔，去年參加《披荊斬棘2》後成功爆紅，索性全家移居上海方便接Jobs！香港與內地終於通關，林峯難得回港探親，並與多位娛樂圈好友見面，有關的合照在小紅書釋出，而林峯從前的盛世顏值似乎保唔住，被網民指有種街邊大叔的味道…

林峯 近照走樣 林峯去年參加《披荊斬棘2》後成功在內地爆紅。
林峯去年參加《披荊斬棘2》後成功在內地爆紅。（圖片來源：[email protected]_fung_official）
林峯 近照走樣 林峯最近難得回港探親！
林峯最近難得回港探親！（圖片來源：[email protected]_fung_official）

林峯慘被好友出賣 上載合照揭其眼腫面漲中老樣

林峯難得回港與好友吳卓羲相聚，自然感到興奮搭膊頭影相，惟隨後有人將合照上載到小紅書，網民似乎對於林峯落妝嘅樣貌，感到失望…

照片中林峯樣貌明顯滄桑，同以前無綫年代的小鮮肉形象，完全判若兩人。林峯近年決心走型格中佬路線，留住中分嘅長髮，鬚根遍布滿面，完全擺脫以前嘅青靚白淨。不過林峯似乎當日不在狀態，在未有化妝之下，顯得眼腫面脹，髮線仲疑似向後移，難怪網民都認為林峯近年顏值跌入谷底，更指其外貌，同街邊阿叔無分別，更直接反問林峯：「你這髮型是真的嗎？」

林峯 近照走樣 林峯樣貌明顯滄桑，同以前無綫年代的小鮮肉形象，完全判若兩人！
林峯樣貌明顯滄桑，同以前無綫年代的小鮮肉形象，完全判若兩人！（圖片來源：小紅書）
林峯 近照走樣 林峯與好友吳卓羲拍攝《大唐雙龍傳》結緣。
林峯與好友吳卓羲拍攝《大唐雙龍傳》結緣。（圖片來源：[email protected] USA Official）
林峯 近照走樣 林峯當年備受TVB力捧，形象走小鮮肉風！
林峯當年備受TVB力捧，形象走小鮮肉風！（圖片來源：[email protected] USA Official）
林峯 近照走樣 林峯曾在樂壇交出亮麗成績，奪得《勁歌》亞太區最受歡迎男歌星！
林峯曾在樂壇交出亮麗成績，奪得《勁歌》亞太區最受歡迎男歌星！（圖片來源：《勁歌金曲頒獎典禮2009》截圖）
林峯 近照走樣
（圖片來源：《勁歌金曲頒獎典禮2009》截圖）
林峯 近照走樣 近年林峯轉戰硬朗形象！
近年林峯轉戰硬朗形象！（圖片來源：[email protected]_fung_official）

林峯難得回港過年 一家大細探訪迪士尼勁興奮

林峯今次難得回港，除咗同吳卓羲搭晒膊頭影相外，據知飯局現場仲有謝天華同蔡一智。而謝天華亦有在小紅書上載感言，指難得同舊朋友相聚感到開心。

除咗見返舊朋友，林峯亦有帶家人到訪香港迪士尼，將點滴上載到小紅書分享。佢哋一家三口加朋友戴住口罩合照，但依然清楚見到林峯笑到四萬咁口，睇來林峯好享受同老婆仔仔一齊嘅時光！

林峯 近照走樣 謝天華指難得同舊朋友相聚感到開心！
謝天華指難得同舊朋友相聚感到開心！（圖片來源：小紅書）
林峯 近照走樣 飯局現場蔡一智。
飯局現場蔡一智。（圖片來源：小紅書）
林峯 近照走樣 一家四口戴住口罩，清楚見到林峯笑到四萬咁口！
一家三口加朋友戴住口罩，清楚見到林峯笑到四萬咁口！（圖片來源：小紅書）
林峯 近照走樣 開心到晒自己食好西！
開心到晒自己食好西！（圖片來源：小紅書）

林峯即將演出重頭劇《家族繼承者》 誓與香港觀眾再見面

自從林峯北上發展之後，鮮有回娘家TVB拍劇，只是偶然亮相《勁歌金曲》見下香港觀眾！去年翡翠台劇集《家族榮耀》掀起追劇熱潮，最高收視達28.6點，成為全港冠軍認真厲害！據知劇集將會添食，開拍續集《家族繼承者》。林峯將會有份擔正演出，劇集監製梁家樹亦有承認消息，睇嚟林峯將會好快再同香港觀眾見面！

林峯 近照走樣 林峯北上發展之後，鮮有回港拍劇。
林峯北上發展之後，鮮有回港拍劇。（圖片來源：[email protected]_fung_official）
林峯 近照走樣 林峯將會有份擔正演出《家族繼承者》。
林峯將會有份擔正演出《家族繼承者》。（圖片來源：[email protected]_fung_official）
林峯 近照走樣 劇集《家族榮耀》掀起追劇熱潮，最高收視達28.6點，成為全港收視冠軍！
劇集《家族榮耀》掀起追劇熱潮，最高收視達28.6點，成為全港收視冠軍！（圖片來源：《家族榮耀》海報）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略

撰文：東方新地圖片來源：《家族榮耀》海報、[email protected]_fung_official、小紅書、《勁歌金曲頒獎典禮2009》截圖、[email protected] USA Official

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