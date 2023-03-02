林峯新相曝光顏值跌Watt盡失男神氣息　被批眼腫面脹髮線後移如街邊阿叔

前無綫力捧小生43歲林峯，近年主攻內地工作搵人仔，去年參加《披荊斬棘2》後成功爆紅，索性全家移居上海方便接Jobs！香港與內地終於通關，林峯難得回港探親，並與多位娛樂圈好友見面，有關的合照在小紅書釋出，而林峯從前的盛世顏值似乎保唔住，被網民指有種街邊大叔的味道…