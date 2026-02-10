金像獎2026｜林峯《尋秦記》男主男配零提名爆冷出局！網民怒轟：竟然咩都無
林峯《尋秦記》男主男配提名雙落空
金像獎提名名單一出，社交媒體立即掀起熱烈討論，大批網民為林峯抱不平。有網民留言表示「我接受唔到林峯無提名，真心成套戲佢carry勁多，眼神勁有戲點解咩都無」，更有人直言「竟然男主男配都冇份，完全接受唔到」。不少影迷認為林峯在《尋秦記》中的表現明顯優於部分入圍者，特別是與古天樂的對手戲段落，林峯的演技絲毫不遜色，甚至有網民認為「《尋秦記》電影，林峯做得好過古天樂」。
林峯演技獲業界認可 觀眾大讚進步神速
事實上，林峯在《尋秦記》電影版的表現確實令人刮目相看，經過25年的沉澱，他的演技已不再是當年那個電視小生的水平。影評人普遍認為，成熟了的林峯與古天樂在戲中的師徒對決充滿張力，兩人的交流更加平衡，展現出不一樣的深度。特別是林峯飾演的秦始皇，既要展現帝王的威嚴，又要表達對師父項少龍的複雜情感，這種又愛又恨的關係處理得相當到位，絕對是整部電影的亮點之一。
《尋秦記》票房口碑雙豐收 林峯功不可沒
《尋秦記》電影版自上映以來票房勢如破竹，港澳累計已達8,700萬，成為2025年壓軸大片。電影成功將25年前的經典IP重新包裝，原班人馬回歸更是賣點十足，而林峯作為主要角色之一，其精湛演技絕對是電影成功的重要因素。網民紛紛為他抱不平，有人更直言「邊有可能咁難演又演得咁好嘅秦王無入圍？你叫班入圍男配去演！」，認為林峯的表現完全有資格獲得提名。
林峯去年憑《九龍城寨》獲提名 今年卻遭冷待
林峯在2025年憑《九龍城寨之圍城》成功獲得金像獎最佳男主角提名，當時古天樂更主動退守男配角位置，全力支持林峯爭奪影帝寶座。然而今年林峯在《尋秦記》中的出色演出卻未能獲得評審認可，形成強烈對比。
本屆影帝平均52歲 年輕演員難突圍
今屆獲提名影帝的平均年齡高達52歲，包括張繼聰（46歲）、古天樂（55歲）、陳家樂（39歲）和梁家輝（68歲）。值得注意的是，上屆憑著《看我今天怎麼說》榮獲香港電影金像獎「最佳男主角」游學修，今屆主演的作品《送院途中》被DQ，不少網民和業內人士都相當訝異。這個年齡分布反映出香港電影界資深演員仍然主導大局，年輕一代演員要在金像獎舞台上突圍而出確實不容易。
金像獎提名爭議不斷 網民質疑評審標準
今屆金像獎提名名單公佈後，除了林峯落選引起爭議外，不少網民都對評審的選擇提出質疑。有網友認為部分入圍者的表現未必比林峯出色，更有人直言「又係啲序有應得」，暗示獎項可能存在論資排輩的情況。雖然滕麗名憑《尋秦記》獲得最佳女配角提名，但網民普遍認為這並不足以彌補林峯落選的遺憾，畢竟他在電影中的戲份和重要性都不容忽視。