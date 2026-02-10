金像獎2026｜林峯《尋秦記》男主男配零提名爆冷出局！網民怒轟：竟然咩都無

第44屆香港電影金像獎提名名單今日（2月10日）正式公佈，《尋秦記》雖然成功入圍最佳電影，古天樂更憑項少龍一角獲得最佳男主角提名，但令人意外的是，在電影中飾演秦始皇嬴政、表現備受讚譽的林峯竟然在男主角和男配角兩個獎項中都落空！消息一出即引起網民熱烈討論，不少觀眾都為林峯抱不平，直言「接受唔到」！