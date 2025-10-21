有片｜林峯「寡人」穿越港鐵站慘變阿叔「四眼仔」勾網民集體回憶 鍾嘉欣驚喜現身講一句掀合體猜想？

林峯再度化身「寡人」穿越時空，今次竟然現身港鐵站拍攝全新廣告《尋未來記》！片段中他被現代女學生叫「阿叔」，更在古洞站重遇經典廣告「打波先嚟落雨」主角鄭仲軒，而片尾鍾嘉欣驚喜現身大叫「管家佬」，令網民瘋狂猜測兩人會否再度合體？