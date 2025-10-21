有片｜林峯「寡人」穿越港鐵站慘變阿叔「四眼仔」勾網民集體回憶 鍾嘉欣驚喜現身講一句掀合體猜想？
林峯「寡人」現身港鐵站被叫阿叔
日前有網民在社交平台瘋傳，指在港鐵站偶遇身穿古裝的神秘人物，更收到「寡人」airdrop短片，引發全城熱議。原來這正是港鐵邀請林峯以經典角色「寡人」拍攝的最新廣告《尋未來記》！片段中林峯一身古裝造型霸氣登場，由秦朝穿越至現代香港，在宋皇台站遇上現代女學生。當女學生稱呼他為「阿叔」時，專注於大事的「寡人」毫不介懷，只因今次穿越時空目標明確，就是要尋找「未來人」體驗港鐵的便捷服務。
港鐵廣告創意獲網民激讚
《尋未來記》系列廣告以穿越時空為主題，展現現今及未來鐵路項目的便捷。廣告中「寡人」獲悉屯馬綫與東鐵綫的便利服務後，更以「神駒屯馬」及「神兵東鐵」作比喻表達驚奇。港鐵表示首集現已在各大網絡平台播放，而下集大結局將於10月23日中午12時在港鐵平台播出，為觀眾帶來更多驚喜。
鄭仲軒Eric重現經典廣告一幕
廣告最具話題性的環節，莫過於「寡人」穿越到未來古洞站，重遇經典廣告「打波先嚟落雨」的主角鄭仲軒Eric。當年的四眼仔Eric已變成大隻佬，巧遇落雨天氣時不再需要「希望在明天」，因為有了古洞站連接東鐵綫與北環綫，讓市民輕鬆貫通全港各區，即使轉場踢波都變得方便省時。這個創意橋段成功喚起觀眾對經典廣告的回憶，網民紛紛留言表示「重點眼鏡仔打波先黎落雨都係同一個人？」
鍾嘉欣驚喜現身大叫管家佬
廣告片尾最令人期待的彩蛋，就是鍾嘉欣突然現身大叫「管家佬！」這個稱呼來自TVB經典劇集《溏心風暴之家好月圓》，劇中鍾嘉欣飾演的「常在心」對林峯的專屬稱呼，兩人更是多年來極受劇迷喜愛的螢幕情侶。這一幕瞬間勾起觀眾回憶，網民隨即在網上瘋傳，高呼期待林峯與鍾嘉欣再度合體，為下集埋下無限想像空間。
網民狂讚創意廣告睇足三次
廣告推出後網民反應熱烈，紛紛留言大讚創意十足。有網民表示「我竟然睇晒個廣告」、「好耐未睇過咁好睇嘅廣告，我睇曬」，更有人直言「呢個廣告好掂！好搞笑！睇左3次」。不少網民對林峯被叫「阿叔」的情節印象深刻，留言「阿叔，都幾好笑！」另外也有網民認出鄭仲軒Eric是同一人，留言「個球場男仔好似係搵返同一個人」，證明廣告成功喚起大眾對經典廣告的集體回憶。