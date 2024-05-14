林峯現身《雪櫃冷笑話》玩自嘲 搞笑謎底笑爆小薯茄！

林峯最近為電影《九龍城寨之圍城》四出宣傳及謝票，最近仲上埋小薯茄嘅《雪櫃冷笑話》第464集大講冷笑話！而今集林峯仲以自嘲形式揭開謎底，令現場一眾成員笑到爆肚，十分搞笑！
林峯自嘲最環保男藝人
林峯在第464集《雪櫃冷笑話》中，帶來「有邊位男藝人係最環保呢」為題的冷笑話，眾人聽到問題後都搖頭話唔知，齊齊等林峯開估。而林峯就指住自己，仲話：「答案就係林峯」，因為「玉樹臨風（育樹林峯），保育個育。」令在場的成員笑到爆，仲紛紛將比分紙揭去5分！
林峯表情十足，問了一條「邊個男藝人最環保？」IQ題，結果全場無人識回應⋯⋯
鄭秀文現身《雪櫃冷笑話》 Sammi出題自嘲 謎底笑爆全場
鄭秀文（Sammi）最近為主演的電影《流水落花》四出宣傳，身為天后級的Sammi仲現身小薯茄的《雪櫃冷笑話》第337集，出了一條被譽為歷來最爆的題目，就係「鄭秀文跑步」猜一男藝人名，有番咁上下年紀的網民應該一估就估到，其實Sammi心胸好廣闊，仲好玩得！
鄭秀文Sammi首次現身《雪櫃冷笑話》
鄭秀文（Sammi）近年喜歡與後輩合作，今次首次上小薯茄的《雪櫃冷笑話》，當然要有準備啦！雖然呢日麗英缺席，仍有阿J、童童與一眾小薯茄成員撐場，場面總算熱鬧，Sammi一開始就好冷靜咁講：「鄭秀文跑步，估一個男藝人嘅名」。
鄭秀文Sammi出題後 現場靜過太空
鄭秀文（Sammi）出題後，一眾小薯茄成員靜晒，有人你眼望我望，亦有人在忍笑，看來就算知道答案都唔敢大聲叫出來。
鄭秀文Sammi自問自答 全場O嘴
最終由Sammi自問自答，做埋動作扮跑步，並講出答案是吳鎮宇(唔震乳)，Sammi的演繹真係好鬼馬，謎底揭開後，童童等人即O嘴大叫，阿J話大家都唔敢俾分，Sammi笑到反白眼，仲面都紅晒講咗聲「喂！好唏噓呀！」
網民大讚鄭秀文Sammi有氣度
鄭秀文（Sammi）連自己的身材都可以當笑話講，引來網民熱討，不少人大讚她為人有氣度，完全冇諗過Sammi會親自演繹呢個笑話，完全不介意自嘲，更甚是有網民話「仲爭李嘉欣返出來講我真係恭喜你」。
梁詠琪上小薯茄講「雪櫃冷笑話」竟然得一分
小薯茄的IG近年不乏巨星參與，月前就有梁詠琪為宣傳演唱會現身，片段中她問阿冰：「我哋邊一個家庭成員，係最玩得嘅呢？」跟住她就公開答案係：「爸爸！因為：盡情愚弄我『爸』～」面對呢個冷笑話，阿冰似乎笑得好勉強，童童更只係畀得1分！
重溫鄭伊健、古天樂、鄧麗欣仲有陳柏宇嘅第15季雪櫃冷笑話！