鄭秀文

林峯現身《雪櫃冷笑話》玩自嘲 搞笑謎底笑爆小薯茄！

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林峯最近為電影《九龍城寨之圍城》四出宣傳及謝票，最近仲上埋小薯茄嘅《雪櫃冷笑話》第464集大講冷笑話！而今集林峯仲以自嘲形式揭開謎底，令現場一眾成員笑到爆肚，十分搞笑！

林峯自嘲最環保男藝人

林峯在第464集《雪櫃冷笑話》中，帶來「有邊位男藝人係最環保呢」為題的冷笑話，眾人聽到問題後都搖頭話唔知，齊齊等林峯開估。而林峯就指住自己，仲話：「答案就係林峯」，因為「玉樹臨風（育樹林峯），保育個育。」令在場的成員笑到爆，仲紛紛將比分紙揭去5分！

鄭秀文 林峯現身小薯茄第464集嘅《雪櫃冷笑話》，向大家問咗一條問題！在場無人識回答。（圖片來源：IG@pomatohk）
林峯現身小薯茄第464集嘅《雪櫃冷笑話》，向大家問咗一條問題！在場無人識回答。（圖片來源：IG@pomatohk）

林峯表情十足，問了一條「邊個男藝人最環保？」IQ題，結果全場無人識回應⋯⋯

鄭秀文 林峯帶來「有邊位男藝人係最環保呢」的冷笑話，仲表示係自己，原因係「玉樹臨風」（育樹林峯）。（圖片來源：IG@pomatohk）
林峯帶來「有邊位男藝人係最環保呢」的冷笑話，仲表示係自己，原因係「玉樹臨風」（育樹林峯）。（圖片來源：IG@pomatohk）
鄭秀文 林峯身旁嘅阿冰以及身後的一眾成員都笑到爆，麗英直頭O晒嘴！（圖片來源：IG@pomatohk）
林峯身旁嘅阿冰以及身後的一眾成員都笑到爆，麗英直頭O晒嘴！（圖片來源：IG@pomatohk）

鄭秀文現身《雪櫃冷笑話》 Sammi出題自嘲 謎底笑爆全場

鄭秀文（Sammi）最近為主演的電影《流水落花》四出宣傳，身為天后級的Sammi仲現身小薯茄的《雪櫃冷笑話》第337集，出了一條被譽為歷來最爆的題目，就係「鄭秀文跑步」猜一男藝人名，有番咁上下年紀的網民應該一估就估到，其實Sammi心胸好廣闊，仲好玩得！

鄭秀文 小薯茄的《雪櫃冷笑話》#337請到Sammi到嘉賓，真係好勁！（圖片來源：IG@pomatohk）
小薯茄的《雪櫃冷笑話》#337請到Sammi到嘉賓，真係好勁！（圖片來源：IG@pomatohk）

鄭秀文Sammi首次現身《雪櫃冷笑話》

鄭秀文（Sammi）近年喜歡與後輩合作，今次首次上小薯茄的《雪櫃冷笑話》，當然要有準備啦！雖然呢日麗英缺席，仍有阿J、童童與一眾小薯茄成員撐場，場面總算熱鬧，Sammi一開始就好冷靜咁講：「鄭秀文跑步，估一個男藝人嘅名」。

鄭秀文 鄭秀文用自己來講笑。（圖片來源：IG@pomatohk）
鄭秀文用自己來講笑。（圖片來源：IG@pomatohk）
鄭秀文 鄭秀文跑步，Sammi叫大家猜一個男藝人名字。（圖片來源：IG@pomatohk）
鄭秀文跑步，Sammi叫大家猜一個男藝人名字。（圖片來源：IG@pomatohk）

鄭秀文Sammi出題後 現場靜過太空

鄭秀文（Sammi）出題後，一眾小薯茄成員靜晒，有人你眼望我望，亦有人在忍笑，看來就算知道答案都唔敢大聲叫出來。

鄭秀文 阿J望向Sammi，似乎佢亦知道謎底，不過就唔敢講出來。（圖片來源：IG@pomatohk）
阿J望向Sammi，似乎佢亦知道謎底，不過就唔敢講出來。（圖片來源：IG@pomatohk）
鄭秀文 最終由Sammi自己開估，答案係吳鎮宇(唔震乳)。（圖片來源：IG@pomatohk）
最終由Sammi自己開估，答案係吳鎮宇(唔震乳)。（圖片來源：IG@pomatohk）

鄭秀文Sammi自問自答 全場O嘴

最終由Sammi自問自答，做埋動作扮跑步，並講出答案是吳鎮宇(唔震乳)，Sammi的演繹真係好鬼馬，謎底揭開後，童童等人即O嘴大叫，阿J話大家都唔敢俾分，Sammi笑到反白眼，仲面都紅晒講咗聲「喂！好唏噓呀！」

鄭秀文 Sammi開估後自己都好high，笑得好開懷！（圖片來源：IG@pomatohk）
Sammi開估後自己都好high，笑得好開懷！（圖片來源：IG@pomatohk）
鄭秀文 童童O晒噙，Sammi就反晒白眼。（圖片來源：IG@pomatohk）
童童O晒噙，Sammi就反晒白眼。（圖片來源：IG@pomatohk）
鄭秀文 後面班人幾咁大反應。（圖片來源：IG@pomatohk）
後面班人幾咁大反應。（圖片來源：IG@pomatohk）
鄭秀文 掛住笑又唔俾分！（圖片來源：IG@pomatohk）
掛住笑又唔俾分！（圖片來源：IG@pomatohk）

網民大讚鄭秀文Sammi有氣度

鄭秀文（Sammi）連自己的身材都可以當笑話講，引來網民熱討，不少人大讚她為人有氣度，完全冇諗過Sammi會親自演繹呢個笑話，完全不介意自嘲，更甚是有網民話「仲爭李嘉欣返出來講我真係恭喜你」。

鄭秀文 網民大讚Sammi夠轄達。（圖片來源：IG@pomatohk）
網民大讚Sammi夠轄達。（圖片來源：IG@pomatohk）
鄭秀文 連自嘲都唔介意。（圖片來源：IG@pomatohk）
連自嘲都唔介意。（圖片來源：IG@pomatohk）
鄭秀文 網民話估唔到Sammi會親自演繹。（圖片來源：IG@pomatohk）
網民話估唔到Sammi會親自演繹。（圖片來源：IG@pomatohk）
鄭秀文 唔知有冇機會聽到李嘉欣講呢一句呢？（圖片來源：IG@pomatohk）
唔知有冇機會聽到李嘉欣講呢一句呢？（圖片來源：IG@pomatohk）
鄭秀文 Sammi叫咗一聲「喂！」真係同班年輕人打成一片。（圖片來源：IG@pomatohk）
Sammi叫咗一聲「喂！」真係同班年輕人打成一片。（圖片來源：IG@pomatohk）
鄭秀文 連自己都拎出來玩，Sammi自嘲「好唏噓！」（圖片來源：IG@pomatohk）
連自己都拎出來玩，Sammi自嘲「好唏噓！」（圖片來源：IG@pomatohk）

梁詠琪上小薯茄講「雪櫃冷笑話」竟然得一分

小薯茄的IG近年不乏巨星參與，月前就有梁詠琪為宣傳演唱會現身，片段中她問阿冰：「我哋邊一個家庭成員，係最玩得嘅呢？」跟住她就公開答案係：「爸爸！因為：盡情愚弄我『爸』～」面對呢個冷笑話，阿冰似乎笑得好勉強，童童更只係畀得1分！

鄭秀文 由阿冰做主持招呼梁詠琪，係因為佢曾經喺《反起跑線聯盟》演過梁詠琪年輕版！（圖片來源：IG@pomatohk）
由阿冰做主持招呼梁詠琪，係因為佢曾經喺《反起跑線聯盟》演過梁詠琪年輕版！（圖片來源：IG@pomatohk）
鄭秀文 古天樂都講過自己係「雪櫃冷笑話」觀眾，宣傳《明日戰記》而現身，當然無難度！（圖片來源：小薯茄）
古天樂都講過自己係「雪櫃冷笑話」觀眾，宣傳《明日戰記》而現身，當然無難度！（圖片來源：小薯茄）
鄭秀文 鄭伊健為了宣傳《深宵閃避球》和演唱會，都有現身雪櫃冷笑話！（圖片來源：小薯茄）
鄭伊健為了宣傳《深宵閃避球》和演唱會，都有現身雪櫃冷笑話！（圖片來源：小薯茄）
鄭秀文 鄭伊健呢個笑話得到嘅反應係⋯⋯（圖片來源：小薯茄）
鄭伊健呢個笑話得到嘅反應係⋯⋯（圖片來源：小薯茄）
鄭秀文 「1分」？！（圖片來源：小薯茄）
「1分」？！（圖片來源：小薯茄）
鄭秀文 其實每位嘉賓通常都會拍兩段雪櫃冷笑話，鄭伊健在第二段獻唱了《極速》 「頭搖又尾擺」，得到大家歡呼和應！（圖片來源：小薯茄）
其實每位嘉賓通常都會拍兩段雪櫃冷笑話，鄭伊健在第二段獻唱了《極速》 「頭搖又尾擺」，得到大家歡呼和應！（圖片來源：小薯茄）

重溫鄭伊健、古天樂、鄧麗欣仲有陳柏宇嘅第15季雪櫃冷笑話！

撰文：東方新地圖片來源：IG@pomatohk、IG@sammi_chengsauman

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