張馨月陷盜版手機殼事件唔認衰發文 林峯被追問1舉動高EQ回應
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45歲林峯2019年與內地模特兒張馨月結婚，榮升林太嘅張馨月婚後的一舉一動都被受關注。繼早前張馨月陷狂check離職保母行李一事後，張馨月近期又被指使用盜版手機殼再度引起爭議。昨日（16日）林峯現身演唱會記招時，就高EQ化解被追問有關事件嘅問題……
林峯高EQ回應老婆張馨月用盜版手機殼爭議
林峯日前現身演唱會記招後接受訪問，除咗被問到演唱會安排及嘉賓外，亦被問及有關老婆張馨月使用盜版手機殼一事。不過當現場記者問到此事時，林峯就向在旁嘅工作人員打眼色兼叫對方名字，隨後現場工作人員就火速稱：「我哋今日講演唱會啦」。不過林峯亦禮貌表示：「好，thank you大家」並鞠躬遞咪離開，高EQ婉拒回應事件。
張馨月唔認衰兼表示「問心無愧」
而事件嘅始作俑者張馨月事後已經將有爭議嘅照片del走，並再度問po表示問心無愧：「謠言止於智者，做事做人問心無愧，之後的我會調整狀態，謝謝相信我支持我的每一位朋友，感恩。」
不過隨後就有網民貼出張馨月嘅回覆，當被問到「問心無愧，你調整啥」，張馨月則表示「不穿家居服那些了」，該回覆更遭網民揶揄「那假貨還用嗎」。不過張馨月隨後再被問「手機殼是謠言？」兼獲回覆：「沒說這個，手機殼不用了，換掉。買的時候沒注意，只看好看了」並未對使用盜版手機殼一事認衰。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@Viu1 HK、小紅書@張馨月Carina資料或影片來源：原文刊於新假期