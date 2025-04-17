張馨月陷盜版手機殼事件唔認衰發文 林峯被追問1舉動高EQ回應

45歲林峯2019年與內地模特兒張馨月結婚，榮升林太嘅張馨月婚後的一舉一動都被受關注。繼早前張馨月陷狂check離職保母行李一事後，張馨月近期又被指使用盜版手機殼再度引起爭議。昨日（16日）林峯現身演唱會記招時，就高EQ化解被追問有關事件嘅問題……