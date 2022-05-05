林希靈離巢後未忘本 參與慈善活動與「聾啞女」美華重逢 約定參觀對方新居

去年林希靈因在《東張西望》採訪「聾啞女」美華事件獲封為「正義女神」，不過她突然在2021年最後一日宣布離巢無綫，其後轉投開電視繼續主持節目。雖然工已轉，林希靈並未忘本，當日睇住美華被欺負搞到無家可歸，林希靈曾為她出頭，日前二人在慈善活動中重逢，一切盡在不言中，林希靈更收到美華送的大橙作為小小心意，更約定下次去參觀美華的新居。