林希靈無簽開電視 剖白離巢無綫原因 徬徨無助：唔知去邊度求救
林希靈離巢後Job接Job
前TVB「東張女神」林希靈在2021年最後一日宣布離巢後，火速投入開電視節目《全城抗疫講呢啲》的拍攝工作，最近她再為另一節目《疫境中的餐桌》擔任主持，不禁令人好奇她是否已經轉簽開電視。不過林希靈日前接受傳媒訪問卻否認傳聞，只是新簽了一位經理人，沒有與開電視簽約，又表示如果港台、開電視或其他電視台有工作，她都樂意參與，更直言：「邊個台需要到我，我都會衝出嚟拍。」
林希靈剖白離巢無綫原因
至於問到林希靈離巢無綫的真正原因？她表示在無綫不經不覺已經工作7年，近年一直擔任《東張西望》主持角色，沒有機會嘗試其他節目，如果續約無綫都只能繼續做《東張西望》主持，前景狹窄。現年33歲的林希靈亦明白自己年紀唔細，加上做藝人生涯短暫，想在退休前作其他新嘗試。無綫早前曾經歷裁員減薪潮，但林希靈透露沒有受影響，反而還有人工加，不過她直言離巢非人工問題：「已經係個心想走，難得有呢個勇氣同衝動，就走囉。」
林希靈曾被嫌老無得撈
林希靈亦趁機感謝前無綫監製張志明，在艱難時向她伸出援手。當年林希靈是兒童節目《Think Big 天地》的初代主持，有傳後來被嫌老，無綫以「換血機製」之名，找來年輕貌美的港姐取而代之。由於事出突然，林希靈當刻十分徬徨，擔心冇工開，更直言：「唔知可以去邊度求救，唔知點算」，慶幸之後獲張志明安排到《娛樂新聞台》做主持解困。
常見問題
林希靈離開無綫原因？
林希靈表示在無綫已工作已七年，感覺前景狹窄，直言人工問題⋯⋯詳情請看
林希靈原本是兒童節目主持，後來為何被取代？
無綫當年以「換血機製」之名，找來新出爐港姐取代幾位初代主持⋯⋯詳情請看
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